Exklusiv: Kanye Wests unwahrscheinlicher neuer Konzertpartner: Live Nation Israel

Nichts illustriert den Wahnsinn des Jahres 2026 besser als ein bevorstehendes Konzert von Ye, dem Künstler, der früher als Kanye West bekannt war, in einer ehemaligen Sowjetrepublik – produziert von Live Nation Israel.

Am 12. Juni tritt der Rapper im Dinamo-Stadion in Tiflis, Georgien auf, als jüngste A-List-Buchung von Starring Georgia, einer Initiative, die teilweise von der georgischen Regierung finanziert wird und sich zum Ziel gesetzt hat, „die gefragtesten zeitgenössischen Künstler nach Georgien zu bringen … die noch nie in unserem Land aufgetreten sind“. Das Konzept geht offenbar auf: Die 70.000 Tickets für Yes Headliner-Abend waren innerhalb eines Tages ausverkauft.

Mitarbeiter und Auftragnehmer, die für die Showproduktion zuständig sind, befinden sich laut Social-Media-Posts von Live-Nation-Israel-Chef Guy Beser bereits vor Ort in der georgischen Hauptstadt. Aus Branchenkreisen heißt es, LN Israel habe sich faktisch als Live Nation Central Asia neu aufgestellt – und brachte 2025 unter anderem Justin Timberlake nach Aserbaidschan und Guns N‘ Roses nach Georgien. Ein lokaler Produzent – in diesem Fall von Starring Georgia beauftragt – übernimmt in der Regel alle Fragen rund um die Venue, darunter Bühne, Sound, Security, Marketing und PR. (Beser, Live Nation und ein Sprecher von Ye reagierten nicht auf Anfragen.)

Ye und die israelische Crew

Wie aber landete Ye, dessen antisemitische Äußerungen und sein offenes Bekenntnis zum Nationalsozialismus zu Konzertabsagen in mindestens vier europäischen Ländern führten – er hatte in sozialen Netzwerken berüchtigt erklärt, er gehe auf „death con 3“ gegen Juden, veröffentlichte einen Song namens „Heil Hitler“ und trug öffentlich ein Hakenkreuz –, bei einer israelischen Crew?

Um den Ursprung dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit zu verstehen, muss man die Konzertbranche in Israel vor dem 7. Oktober 2023 in den Blick nehmen. In den Jahren vor dem Terroranschlag auf den Süden Israels – bei dem die Hamas mehr als 1.000 Menschen tötete oder als Geiseln nahm, viele davon auf dem Nova-Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen – wuchs der israelische Musikmarkt dank einer boomenden Wirtschaft, einer Phase relativer Ruhe in der Region und der Aussicht, dass bessere Beziehungen zu Nachbarländern einen regionalen Touring-Markt entstehen lassen könnten. Große Musikunternehmen – Labels und Verlage – begannen, Büros in Tel Aviv zu eröffnen, um westliches Repertoire zu vermarkten und lokale Talente unter Vertrag zu nehmen; Acts wie OneRepublic, Lady Gaga und Jennifer Lopez spielten vor Zehntausenden in Israel. (Bruno Mars sollte am Abend des 7. Oktober ein Konzert in Tel Aviv headlinen.)

Seitdem sind kaum internationale Acts in Israel aufgetreten – das Land kämpft an mehreren Fronten und ist einem nahezu ununterbrochenen Raketenbeschuss ausgesetzt. Noch vor der jüngsten militärischen Eskalation der USA und Israels gegen den Iran blockierten mehrere prominente westliche Künstler – darunter Lorde und Massive Attack, die ein Konzert 2024 in Georgien absagten mit dem Verweis auf „den Angriff der Regierung auf grundlegende Menschenrechte“ – ihre Musik in Israel aus Protest gegen den Krieg in Gaza. All das bedeutet eine bittere Realität für israelische Musikfans und für das Unternehmen, in das Live Nation mit der Hoffnung investiert hatte, „Israel als ‚Must-Play‘-Markt auf jeder Welttournee fest zu etablieren“, wie es in einer Ankündigung von 2017 hieß.

Die Geschichte von Live Nation Israel

Live Nation Israel entstand 2017 (zusammen mit Ticketmaster Israel), als der Konzertriese die Mehrheit am israelischen Konzertproduktionsunternehmen Bluestone Entertainment übernahm – einem Joint Venture zwischen Guy Oseary, dem langjährigen Manager von Madonna, Beser, dem erfahrenen israelischen Promoter Shay Mor Yosef und anderen. Bluestone, 2014 gegründet, veranstaltete Tel-Aviv-Konzerte von Künstlern wie Bon Jovi, Backstreet Boys, Enrique Iglesias, Major Lazer und OneRepublic.

Yes Auftritt in Tiflis wäre einem abgesagten Konzert in Chorzów, Polen, vorangegangen, das für den 19. Juni geplant war. Polen verzeichnete die höchste Zahl jüdischer Todesopfer während des Zweiten Weltkriegs – ein Umstand, den Polens Kulturministerin Marta Cienkowska in ihren Social-Media-Kommentaren zum geplanten Ye-Konzert ausdrücklich erwähnte. „In einem Land, das von der Geschichte des Holocaust gezeichnet ist, können wir nicht so tun, als wäre das nur Entertainment“, schrieb sie. „Künstlerische Freiheit bedeutet nicht, allem einen Freifahrtschein zu erteilen. Kultur kann kein Raum für jene sein, die sie missbrauchen, um Hass zu verbreiten. … Wir sprechen von einem Künstler, der öffentlich antisemitische Ansichten geäußert, Verbrechen verharmlost und am Verkauf von Hakenkreuz-T-Shirts verdient hat. Das sind keine ‚Kontroversen‘. Das ist ein bewusstes Überschreiten von Grenzen und die Normalisierung von Hass.“

Dass ein israelisches Unternehmen mit einem Künstler zusammenarbeitet, der die jüdische Gemeinschaft verunglimpft hat, ist schwer zu fassen. Schließlich sagte Londons riesiges Wireless Festival, bei dem Ye an drei Juliabenden headlinen sollte, seine gesamte Ausgabe 2026 ab, nachdem dem Künstler das Visum entzogen worden war. „Wir sind der festen Überzeugung, dass die vergangenen Äußerungen und Handlungen dieses Künstlers beleidigend und falsch sind und nicht die Werte Londons widerspiegeln“, erklärte ein Sprecher von Londons Bürgermeister Sadiq Khan gegenüber ROLLING STONE im vergangenen Monat. Man fragt sich, ob die israelischen Mitarbeiter von Live Nation Central Asia ähnliche moralische Bedenken hatten – oder ob es schlicht eine Frage des Geschäfts ist.

Neustart als Live Nation Central Asia

Offenbar hat der Konzertriese die stille, wenn auch wirtschaftlich nachvollziehbare Entscheidung getroffen, das Israel-Team in benachbarte Regionen zu verlagern, die nun unter dem Namen Central Asia firmieren. Tiflis als Standort lag dabei nahe. Drei Flugstunden von Tel Aviv entfernt, ist Georgien ein beliebtes Reiseziel für Israelis und verzeichnet seit dem Anschlag vom 7. Oktober einen stetigen Zuwachs israelischer Besucher. Auch die jüdischen Wurzeln des Landes reichen tief – mehrere Jahrhunderte zurück.

Als ehemalige Sowjetrepublik kämpfte Georgien im Zweiten Weltkrieg gegen die deutsche Wehrmacht – mit einem gemeinsamen Feind in den Nazis – und zahlte dafür einen hohen Blutzoll. Jüdische Bürger sahen sich jedoch sowohl vor als auch nach dem Krieg Verfolgungen ausgesetzt: Sowjetische Behörden unterdrückten das jüdische Leben durch Verhaftungen, Brandstiftung und andere antisemitische Gewalttaten, die bis in die 1960er Jahre andauerten. 1991 erklärte Georgien seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Heute wird die einheimische jüdische Bevölkerung auf 500 bis 1.000 Personen geschätzt.

West hat in den vergangenen Monaten Annäherungsversuche an die jüdische Gemeinschaft unternommen. Im Januar übernahm er in einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ Verantwortung für sein früheres Verhalten – das unter anderem das Tragen eines Ku-Klux-Klan-Gewands bei hetzerischen Reden umfasste. „Ich schulde erneut eine riesige Entschuldigung für alles, was ich gesagt habe und das der jüdischen und der schwarzen Gemeinschaft geschadet hat“, schrieb er. „Das alles ist zu weit gegangen.“ Skeptiker sahen in der Anzeige reines Marketing, als Türöffner für sein Album „Bully“, das im März erschien und auf Platz zwei der „Billboard“ 200 debütierte.

Reaktionen aus der Branche

„Es ist sehr beunruhigend“, sagt ein prominenter israelischer Musikmanager zu ROLLING STONE. „Alles, was Kanye gegen die jüdische Gemeinschaft gesagt und getan hat, ist unvergesslich und für viele Menschen zutiefst verletzend. Gleichzeitig wirft es schwierige Fragen auf, wo die Branche die Grenze zwischen Business, Entertainment und Verantwortung zieht.“

Ein Bericht des israelischen Nachrichtenportals N12, der vergangene Woche erschien, deutete darauf hin, dass ein künftiges Ye-Konzert in Israel in Planung sei und der Rapper angeblich mehrere Angebote prüfe. Das sei unwahrscheinlich, sagen zwei Brancheninsider – schließlich ist der Künstler aus einigen der größten Touring-Märkte der Welt faktisch ausgesperrt: Großbritannien, Frankreich und möglicherweise weiteren Ländern mit strengen Gesetzen gegen Hassrede. Aber ausgeschlossen?

Trotz seiner umstrittenen Geschichte verkaufte Ye zwei Stadionshows in Los Angeles aus – mit erstklassiger Produktion, die eine kuppelförmige Bühne in Form der Erde zeigte. Weitere Tourtermine führen ihn nach Indien, in die Türkei, in die Niederlande, nach Italien, Albanien, Portugal und Spanien.