4 Stunden Nasen-Eingriff bei Haftbefehl: Wie läuft die OP ab?

Haftbefehl: Wie dreht man eine Doku, die so echt ist, dass sie weh tut?

Seit Monaten trägt Haftbefehl in der Öffentlichkeit eine schwarze Sturmhaube. Seine Nase bekommen wir nicht mehr zu sehen. Klar ist, dass der jahrelange Kokainkonsum seine Nasenscheidewand zerstört hat. Nicht ungewöhnlich beim intensiven Missbrach dieser Droge. Man sieht davon natürlich auch in der Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“, auch wenn es explizit nicht erwähnt wird.

Nina, die Ehefrau des Rappers, erklärte inzwischen „Bild“, dass im Januar nun endgültig eine Operation ansteht, um die Nase von Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, zu retten. Sie deutete an, dass die Nasenscheidewand neu aufgebaut werden und dass die von Kokain zersetzten Knochen und Knorpel rekonstruiert werden sollen. Die Rede ist von einem vierstündigen Eingriff.

Haftbefehl und die Folgen seines exzessiven Kokanin-Konsums

In solchen Fällen sprechen Ärzte von einer septalen Perforation bis hin zum vollständigen Kollaps der inneren Nasenstruktur. Die Nase verliert dabei nicht nur ihre Form, sondern auch ihre Funktion: Atmen wird erschwert, die Schleimhäute trocknen aus, Infektionen häufen sich. Bei Haftbefehl ist der Extremfall eingetreten – der fortschreitende Substanzverlust von Knorpel und Knochen.

Der nun anstehende Eingriff ist keine klassische „Nasen-OP“, sondern eine rekonstruktive Operation der inneren Nasenarchitektur. Ziel ist es, die zerstörte Nasenscheidewand neu aufzubauen und die durch das Kokain angegriffenen Knochen- und Knorpelanteile zu ersetzen.

Was passiert bei der OP?

Zunächst wird das geschädigte Gewebe sorgfältig entfernt, um entzündliche Prozesse zu stoppen. Anschließend erfolgt der eigentliche Wiederaufbau: Fehlende Knorpelstrukturen werden häufig durch körpereigenes Material ersetzt, etwa Knorpel aus der Rippe oder aus der Ohrmuschel. Diese Transplantate dienen dann als stabiles Gerüst, das der Nase wieder Halt gibt und die Septumfunktion übernimmt.

Bei stark fortgeschrittenen Schäden – wie sie bei langjährigem Kokainkonsum typisch sind und beim Rapper möglich scheinen – reicht ein einzelner Eingriff oft nicht aus. Bei dem Eingriff werden in der Regel funktionelle als auch ästhetische Aspekte berücksichtigt. Denn eine neu aufgebaute Nasenscheidewand ist Voraussetzung dafür, dass die Nase später nicht erneut einsinkt oder kollabiert. Gleichzeitig muss die Durchblutung des rekonstruierten Gewebes gesichert werden, was chirurgisch herausfordernd ist.

Haftbefehl muss laut Experten auf jeden Fall mit einer langen Heilungsphase rechnen. Schwellungen und Schmerzen gehören nach solchen Operationen genauso dazu wie eine erschwerte Atmung durch die Nase. Auch das Tragen von inneren Schienen oder Tamponaden sind üblich. Erst nach einigen Wochen bis Monaten ist mit deutlichen Verbesserungen zu rechnen, heißt es. in Expertenforen.

Die Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ zeigt in verschiedenen Facetten, welche gesundheitlichen und psychischen Folgen ein längerer Drogenmissbrauch haben können. Haftbefehl stellt sich nun diesen Folgen.