Haftbefehl verhilft Reinhard Mey zu einem krassen Chart-Rekord

Seit Ausstrahlung der Netflix-Dokumentation „Babo: The Haftbefehl Story“ auf Netflix entdecken Rap-Zöglinge Haftis auch einen arrivierten Liedermacher neu: Reinhard Mey. Vom Erfolg des Gangsta-Rappers profitiert auch der bald 83-Jährige.

Zwölf Songs konnte Haftbefehl in der „Musikwoche“-Auswertung vom Freitag (07. November 2025) in den Offiziellen Deutschen Single-Charts platzieren. Und Reinhard Meys „In meinem Garten“, 1970 auf seinem dritten Studioalbum „Aus meinem Tagebuch“ erschienen, erlebt durch eine emotionale Szene in der Netflix-Doku ein Comeback.

Und wie. „In meinem Garten“ steigt auf Platz 15 der Single-Charts ein. Das ist laut „Musikwoche“ Meys höchste Platzierung überhaupt. Zuvor erreichten nur „Annabelle, ach Annabelle“ (1972, Platz 29) und „Mann aus Alemannia“ (1974, Platz 18) die Charts.

Rekordabstand in der deutschen Chartgeschichte

Mit 55 Jahren Abstand zwischen Veröffentlichung und erstmaliger Chartnotierung stellt „In meinem Garten“ einen neuen Rekord auf. Nie zuvor gelang einem deutschsprachigen Song ein späteres Debüt.

Haftbefehl kommt nach Osnabrück – Eintritt ab 18: Tickets hier

Haftbefehl kommt am Freitag kommender Woche (14. November 2025) für einen Auftritt nach Osnabrück. Laut Pressemitteilung des Veranstalters ist dies die erster Show des Rappers seit Ausstrahlung der Netflix-Doku „Babo: The Haftbefehl Story“, die ihn zum Netflix-Superstar gemacht hat. Die als schonungslos und ehrlich beworbene Dokumentation zeichnet das Leben des Musikers nach und erklimmt die Top Ten in deutschsprachigen Ländern.

Nun also der Gig im Alando Ballhaus im niedersächsischen Osnabrück. In den Laden passen nur rund 2000 Leute – das wird also eine Clubshow. Der Einlass beginnt um 23:00 Uhr. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf über die Alando App oder online unter www.alando-palais.de erhältlich. Die Niedersachsen sehen im Booking Babos das Ergebnis einen offensichtlichen Standortvorteils. Veranstalter Frederik Heede vom Alando: „Wir freuen uns, dass Haftbefehl für seinen Auftritt nach der Dokumentation das Alando gewählt hat – ein Zeichen, dass Osnabrück längst auf der Landkarte deutscher Live-Kultur angekommen ist“.

ROLLING STONE hat bei Frederik Heede nachgefragt, wie das Booking zustande kam. Das sei nicht so schwer gewesen, wie man denken könnte – nur weil Hafti jetzt eine noch größere Nummer geworden ist. „Ich habe Dienstagmorgen die Doku geguckt, dachte mir gleich: Den muss ich haben!“, erzählt Heede. „Dann habe ich ein paar Telefonate geführt, und es hat geklappt.“

Haftbefehl im Alando: