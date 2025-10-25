BABO – Die Haftbefehl-Story: „Lügen will ich nicht, die Realität ist das“

Wer in der am 28. Oktober erscheinenden Doku „BABO – Die Haftbefehl-Story“ einen Gangsterrapper zwischen Champagnerflaschen und nackten Frauen erwartet, der sich im eigenen Ruhm sonnt, wird enttäuscht. Stattdessen zeigt der Film die Realität einer der schillerndsten Musiker der HipHop-Szene, die dieses Land in den letzten Jahren hervorgebracht hat – verletzlich, widersprüchlich, aber kompromisslos echt. Es geht um Traumata, Biografie, Drogenexzesse, Kontrollverlust, Familienleben und um den Menschen hinter dem Mythos und dem Musikgenie Haftbefehl.

„Die Realität ist das“, sagt Haftbefehl am Ende der Doku. Ein Satz, der hängen bleibt – schlicht, aber mit voller Wucht. Haftbefehl hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. In seiner Musik ist er ehrlich, brutal, exzessiv. Auf seinem Song „1999 Pt. 5 (Mainpark Baby)“ rappt er: „Deepe Message in die Fresse, Diggi, enjoy.“ Genau das macht auch diese Dokumentation. Künstler-Dokus sind heikel, meist funktionieren sie wie Imagekampagnen, die Widersprüche glätten und Geschichten ordnen. Bei Haftbefehl ist das anders. Diese Doku will nichts geradebiegen, nichts erklären. Sie zeigt einfach, nicht mehr und nicht weniger. Genau darin liegt ihre Kraft.

Zwischen Genie und Abgrund

Hier steht kein Pop-Produkt im Mittelpunkt, sondern ein Mensch, der sich selbst immer wieder verliert. Aykut Anhan – so heißt Haftbefehl mit bürgerlichem Namen – ist der Sohn türkischer Einwanderer aus Offenbach, aufgewachsen zwischen Blocks und Barrieren. Ein Mann, der sich mit derselben Intensität zerstört, mit der er erschafft.

Diese Dokumentation nimmt uns mit auf Haftbefehls ehrliche Reise zwischen Genie und Abgrund. Seine Frau Nina nimmt dabei in der Dokumentation eine besondere Rolle ein – sie zeigt eine Seite von Aykut Anhan, die man bisher kaum kannte. Über Hafti, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, sagt sie schonungslos: „Sein Charakter, irgendwas hat mich gepackt.“ Im Verlauf der Doku wird jedoch deutlich: Haftbefehl ist nicht immer auch der Mensch Aykut Anhan. Für sie hat „Haftbefehl schon einiges zerstört.“

Neben seinem Bruder Capo, der ebenfalls eine intime und besondere Rolle in der Doku einnimmt, kommen auch zahlreiche weitere Stimmen zu Wort: Peter Fox, Moses Pelham, Marteria, Kool Savas, Bausa und viele andere. Zu Wort kommt auch Xatar, der eine besonders wichtige Rolle in Haftbefehls Leben spielte und Anfang dieses Jahres verstarb. „Egal, was er macht – es sieht immer so aus, als wäre das der Moment, in dem er alles verkackt. Das Ding ist aber: Er macht seinen fucking Job brillant. Und das macht einen Rockstar aus.“

Erinnerungen an Xatar

Auf der Bühne der Premiere der Netflix-Doku in Berlin am 24. Oktober spricht Haftbefehl zum ersten Mal öffentlich über Xatar und über die letzten Monate:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Macher hinter der Doku

Im Gespräch mit den Regisseuren Juan Moreno und Sinan Sevinc wird zudem klar: Die Idee radikaler Ehrlichkeit stand von Anfang an fest. Sie wollten keine Doku, die ihre Protagonisten glorifiziert oder weichzeichnet, sondern ein unverstelltes Bild zeigen – auch dann, wenn es kompliziert und rätselhaft wird.

Juan Moreno machte sich einen Namen, als er beim „Spiegel“ den gefeierten Reporter Claas Relotius entlarvte, dessen preisgekrönte Geschichten sich später als zum Teil frei erfunden herausstellten. Sinan Sevinc kommt aus einer ganz anderen Richtung. Er ist bekannt für seine auf Hochglanz produzierten Werbefilme, unter anderem für den Deutschen Fußball-Bund. Eine ungewöhnliche Kombination, die vielleicht gerade deshalb funktioniert: Der eine bringt den journalistischen Instinkt für Wahrheit und Genauigkeit mit, der andere ein Gespür für visuelle Inszenierung und Atmosphäre.

Produzent Elyas M’Barek über die Entstehung

Auf dem roten Teppich der Premiere erzählt Elyas M’Barek, der die Doku gemeinsam mit Pacco-Luca Nitsche produziert hat, wie das Projekt zustande kam – und welche Szene ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fazit: Zwischen Größenwahn und Verletzlichkeit

„BABO – Die Haftbefehl-Story“ ist das Porträt eines Musikers, der eben kein glattpolierter Entertainer ist, sondern jemand, der zu spät zu einem Millionen-Deal bei Universal kommt, den CEO in den Schwitzkasten nimmt und den Vertrag im Rausch mit dem Stift im Mund unterschreibt. Einer, der seine Frau zum Weinen bringt, weil er sich nicht unter Kontrolle hat. Der zehn Gramm Koks zieht, weil er nicht mehr leben will. Der sich eine Infusion legt, bevor er auf die Bühne geht. All das sind Geschichten und Bilder aus der Doku.

Die Doku ist eine Geschichte über das Überleben und wird beiden gerecht, dem Künstler Haftbefehl und der Privatperson Aykut Anhan. Es geht nicht um den Rapper als Marke, sondern um den Menschen hinter dem Namen. Um das Drama eines Lebens, das sich in seiner Musik schon immer angedeutet hat: zwischen Größenwahn und Depression, Ruhm und Absturz, Kontrolle und Kontrollverlust. Diese Doku ist kein Versuch, Haftbefehl zu heiligen oder zu verdammen. Sie hält dem Zuschauer zeitweise auch einen Spiegel vor, für Widersprüche, Selbstlügen und einer Gier nach Echtheit in einer Welt aus Inszenierungen. Es bleibt Ehrfurcht. Nicht vor dem Star, sondern vor dem Menschen.

„BABO – Die Haftbefehl-Story“ ist ab 27. Oktober auf Netflix zu sehen.