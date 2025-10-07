Hausbesuch bei Märchenkönigin Heikedine Körting

Wie lebt es sich als Deutschlands Märchenkönigin? Über 500 Millionen Kassetten, CDs und LPs hat Heikedine Körting als Hörspielchefin des Europa-Labels abgesetzt – etwas weniger als die Beatles, so viel wie Elvis und mehr als Abba. Und das allein mit gesprochenen Geschichten, wie „Hanni und Nanni“, „Die Teufelskicker“ oder „Hui Buh“, dessen rostige Gespensterrasselkette noch heute bei Aufnahmen zum Einsatz kommt.

In diesem Jahr gab es im Hause Körting zwei Jubiläen zu feiern. Europa wurde 60, Körting selbst 80 Jahre alt. ROLLING STONE und der Partnerpodcast unseres Hauses, „Plastik im Ohr“, haben sie in ihrer Villa in Hamburg Rotherbaum besucht und mit ihr über ein bewegtes Leben gesprochen: Wie schwierig es war, als Frau in der Branche ernstgenommen zu werden, oder welchen Herausforderungen sich Hörspielproduktion heute im Zeitalter des Streaming und der Künstlichen Intelligenz stellen muss, um relevant zu bleiben.

Sorgen machen muss Körting sich nicht: „Die drei ???“ etwa haben es schon auf 232 Episoden gebracht, und zu den Hörspiel-Auftritten der drei Sprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich pilgern Zehntausende zu den Freiluftbühnen. Sony Music, zu dem das Europa-Label gehört, hat unlängst gemeldet, dass 51 Prozent aller verkauften Hörspiele in Deutschland von Europa stammen.

