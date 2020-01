Heidi Klum will unbedingt ein Exemplar von Gwyneth Paltrows „Vagina-Kerze“

Das wird Sie auch interessieren





Als Gwyneth Paltrow ankündigte ihre spezielle Kerzen-Kollektion herauszubringen, war der Andrang groß. „Smells Like My Vagina“ heißt das neue Produkt der Schauspielerin und ist in den USA trotz des hohen Preises von 75 Dollar bereits vollständig vergriffen. Sehr zum Ärger von Heidi Klum, die anscheinend auch ein Exemplar von dem Wachsprodukt haben wollte, das nach Geranien, Zitrusfrüchten, Bergamotte und Zedernholz riechen soll, in Kombination mit Damaszener-Rosen und Moschuskernöl-Samen hergestellt – um uns Fantasie, Verführung und eine raffinierte Wärme zu schenken“, wie es in der Anzeige auf der „Goop“-Website heißt.

In ihrer Instagram-Story meldete sich das Model zu Wort und fragte Paltrow direkt: „Mensch Gwyneth, ich war überall auf der Suche nach deiner – speziellen – Kerze. Aber überall ist das Ding ausverkauft“, so Klum. „Kannst du mir bitte eine schicken? Ich will die wirklich haben?“. Bisher ist nicht bekannt, ob ihre Anfrage erfolgreich war.

Gwyneth Paltrows eigene Netflix-Serie „The Goop-Lab“ startet am 24. Januar. Darin erkundet die Schauspielerin alternative Heilmöglichkeiten und Wellness-Themen. Da kommt der derzeitige Hype rund um ihre Kerzen gerade zur rechten Zeit.

