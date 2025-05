Gwyneth Paltrow: Meine Vagina-Kerze ist Punk

Ende des Jahres ist Weltstar Gwyneth Paltrow, die seit geraumer Zeit vorzugsweise als Podcasterin und Wellness-Geschäftsfrau unterwegs ist, mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Dann kommt das Biopic von Regisseur Josh Safdie über den US-Tischtennisspieler Marty Reisman ins Kino, der sie an der Seite von Jung-Dylan-Darsteller Timothée Chalamet zeigt.

Vorher bollert die 52jährige durchaus rustikal und street gegen ihre Rolle als Millionärs-Yoga-Lifestyle-Feindbild Nummer Eins.

Auf dem Kongress „Mindvalley Manifesting Summit” in Los Angeles wurde etwas frech die Produktpalette ihrer Firma „Goop“ hinterfragt. Paltrow verfiel schließlich in den Modus „Angriff ist die beste Verteidigung“. „Go Fuck Yourself“ soll sie laut US-Boulevardmedien den Kritikern entgegengeschleudert haben, die es wagten, eine 75-Dollar-Kerze zu bekritteln, die nach ihrer Vagina riecht. „Wenn euch das nicht passt, fickt euch doch selbst.“

Ein willkommener Weckruf zum vielsagenden Motto der gehobenen L.A.-Veranstaltung: „Entdecken Sie, wie Sie Ihren Geist neu justieren, Ihre Schwingungszahl anheben und schneller an ihr Traumleben herankommen können.“

Kerzenmodell „This Smells Like My Vagina“

Auf ihrem „Goop“-Talk hatte Paltrow ihr Kerzenmodell „This Smells Like My Vagina“ noch im Rahmen ihres Angebots eingeordnet. Das Teil wäre anfangs nur ein alberner Scherz gewesen. Als dieses schließlich neben Klamotten und Porzellantellern für 280 Dollar landete, wären die Bestellungen unter die Decke geschossen.

Die besagte Aufregungs-Kerze ist mittlerweile nicht mehr im Angebot. Dafür aber ein Deo Roller gleichen Titels. Einmal angefixt hat sie zudem einige artverwandte Düfte kreiert: „This Smells Like My Orgasm“ oder „This Smells Like My Prenup“; ein abenteuerlicher Mix, da „prenup“ eigentlich vorehelich bedeutet. Im „Goop“-Angebot von 2022 gab es zudem noch den Duft „Hands of My Vagina“.

„Wir sind schön und wir sind fantastisch, also verpisst euch!“

Paltrow scheint auch sonst in einer Phase der Lockerung zu befinden. In ihrem Podcast erklärte sie jüngst, dass sie von der lange eisern gepflegten Paleo-Diät abgewichen wäre. Sie lässt mal Fünfe gerade sein und isst wieder Käse und Brot. Wow! Ein wenig zumindest.

Zu ihren Kerzen- und Duft-Kreationen meinte sie abschließend: Diese würden Aspekte der weiblichen Sexualität betreffen, für die man sich nicht zu schämen braucht. Außerdem gefiel ihr „diese Art von Punkrock-Idee“: „Wir sind schön und wir sind fantastisch, also verpisst euch!“