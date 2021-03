Plakat-Kampagne unterstützt Bars und Clubs im Lockdown

Foto: Getty Images, Getty Images. All rights reserved.

Heineken: #SocialiseResponsibility-Kampagne

Eine Biermarke, nämlich Heineken, will Bars und Restaurants mit einer Werbekampagne unterstützen. Zu diesem Zweck habe die Bierbrauer in den vier Millionenstädten Berlin, München, Köln und Hamburg Schaufenster oder Fassaden von jeweils 25 Szeneläden gemietet. Dort werden nun Transparente mit dem Spruch „Heute nur Werbung. Bald wieder zusammen anstoßen“ angebracht, um auf die Misere der Gastroszene aufmerksam zu machen. Und um den Läden zu helfen, denn für die Bereitstellung der außergewöhnlichen Werbeflächen bezahlt Heineken die Lokale mit Geld oder in flüssigen Naturalien. #SocialiseResponsibility ist der Hashtag zur „Shutters“-Kampagne.