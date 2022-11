Herbert Grönemeyer: neue Single „Deine Hand“, neues Album „Das ist los“

Am heutigen Freitag (18. November) hat Herbert Grönemeyer seine erste Single seit drei Jahren veröffentlicht: „Deine Hand“.

Sein Album „Das ist los“, welches er im Sommer auch auf seiner Tournee präsentieren wird, erscheint am 24. März 2023. Die TV-Premiere des Tracks findet am Samstag (19. November) bei „Wetten, dass.. ?“ statt

Mit seinen Zeilen will Grönemeyer Hoffnung geben

Der Musiker widmet sich im Stück unserer anhaltenden Corona-Krise sowie weiteren politischen Problemen und deren emotionalen Folgen für unsere Gesellschaft. Gegenüber der dpa sagte er: „Ich glaube, dass wir sehr isoliert waren in den letzten Jahren. Dass wir das Gefühl hatten, dass wir sehr auf uns allein gestellt sind. Auch durch das Virus, was uns alle natürlich sehr vereinsamt hat.“

Und da es, so der Künstler, dabei schwer sein kann, Hoffnung zu finden, möchte er den Hörer*innen Mut zusprechen. Grönemeyer führt fort: „Wenn man das Gefühl hat, über einen wird nachgedacht, wenn man merkt, man schafft es nur miteinander und nur, indem man sich einfach gegenseitig unterstützt und begreift, dass in Freundschaften und Unterstützung einfach ein großer Lebenssinn und große Chancen stecken – dann wird es einem schon leichter ums Herz und man fühlt sich geborgen und gehalten.“ Und so heißt es im Refrain: „Deine Hand gibt mir den Halt, den ich so dringend brauch‘, um nicht zu brechen. Halt sie fest! (…)“

Das Musikvideo erscheint in Kürze

Am Freitag (18. November) um 16:00 Uhr feiert das Musikvideo Premiere – hier kann es gestreamt werden:

Wer „Deine Hand“ live hören möchte, findet hier die Tour-Daten für 2023

Herbert Grönemeyer geht 2023 auf Tournee – hier gibt es die Termine:

16. Mai: Wunderkind Arena, Kiel

18. Mai: Barclays Arena, Hamburg

19. Mai: Westfalenhalle, Dortmund (ausverkauft)

21. Mai: Mercedes-Benz Arena, Berlin

22. Mai: ZAG Arena, Hannover

25. Mai: Olympiahalle, München

27. Mai: Lanxess Arena, Köln (ausverkauft)

28. Mai: SAP Arena, Mannheim

30. Mai: Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart

Zusatzshows (Open-Air):

02. Juni: Deutsche Bank Park, Frankfurt

03. Juni: Red Bull Arena, Leipzig

05. und 06. Juni: Waldbühne, Berlin

09. Juni: VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

„Deine Hand“ hier zum Anhören: