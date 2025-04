Neue EP von The Hidden Cameras mit Remix von Pet Shop Boys

Neue Musik von The Hidden Cameras: Der kanadische Singer-Songwriter Joel Gibb widmet seiner Wahlheimat Berlin bald ein eigenes Dance-Pop-Album und kooperiert dafür zuvor unter anderem mit den Pet Shop Boys. Die 12-Inch-EP „Ho Do You Love“ erscheint am 09. Mai 2025.

Die gleichnamige Single ist bereits am Freitag (11. April) zu hören. Der zwischen Bass, Klavier und Streicherarrangements pendelnde Track ist – wie könnte es anders sein – eine Hymne über unerwiderte Liebe. Die Streicher stammen vom einstigen Hidden-Cameras-Mitglied Owen Pallett.

Während die Themen, die Gibb in seinen Songs verarbeitete, längst im Pop-Mainstream angekommen sind, bleibt der Musiker mit seiner Band Vorreiter einer „Gay Folk Church Music“, die ihresgleichen sucht. Wie auch die Musik der Pet Shop Boys balancieren die Songs von The Hidden Cameras zwischen Euphorie und (zuweilen dunkler) Melancholie. Vielleicht auch deshalb lang die erneute Kooperation nah.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The Hidden Cameras und Pet Shop Boys

Laut Label verwandeln die Pet Shop Boys „How Do You Love?“ in einen „emotionalen Disco-Banger“ – inklusive „bombastischer Streicherflächen und fröhlicher House-Pianos“. Boys Shorts biegen für ihre Version in den Elektro-Pop ab. Und das spanischen Duo Hidrogenesse geht eher in Richtung House und Hercules und Love Affair.

The Hidden Cameras sind in diesem Jahr auch auf Tour. In Deutschland gibt es bisher nur einen exklusiven Gig am 19. November in der Berghain-Kantine in Berlin. Die Tour könnte aber noch um weitere Termine ergänzt werden.