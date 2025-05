Die 25 besten Country-Songs über Sex

Im Vergleich zu Rock und Hip-Hop mag Country-Musik wie das unschuldige, gottesfürchtige Genre von nebenan erscheinen. Aber Boudoir-Balladen und gewagte Country-Rocker sind seit Jahrzehnten Teil des Formats. Und sorgen oft für Furore in den Charts. Doch lange bevor heute Country-Musik Sexualität mit Spiritualität verband, ging etwa Conway Twitty noch unverblümter damit um und sang über die Erkundung des weiblichen Körpers. während Dolly Parton unverblümt fragte: „Könnte ich dich eine Weile benutzen?“

Nachfolgend finden Sie unsere Auswahl der 25 besten Country-Songs über Sex. Von Hits von Twitty, Parton und Loretta Lynn bis hin zu Eric Church, Faith Hill und Miranda Lambert.

Deana Carter, „Strawberry Wine“

Es ist eine vertraute Geschichte. Eine junge Frau verbringt einen idyllischen Sommer auf der Farm ihres Großvaters und lernt einen Mann kennen, der sich sein Studium finanziert. „Ich dürstete nach Wissen“, singt Carter süß in dieser Ballade, „und er hatte ein Auto.“ Den Rest kennen Sie. Es entwickelt sich eine Romanze. Die jedoch nur von kurzer Dauer ist, da er im September wieder abreist. Die Erinnerungen werden jedoch ein Leben lang halten. „Wie Erdbeerwein und 17/ Der heiße Julimond sah alles/ Mein erster Geschmack von Liebe/ Oh, bittersüß.“ – J.R.

Conway Twitty, „Slow Hand“

Conway Twitty hatte bereits eine Kanone voller Songs über Sex. Darunter „You’ve Never Been This Far Before“, „I’m Not Through Loving You Yet“ und „I’d Love To Lay You Down“, als er 1982 ein weiteres Lied in sein Repertoire aufnahm, das einem die Schamesröte ins Gesicht treibt. „Slow Hand“ erzählt davon, wie man eine Liebhaberin richtig behandelt, indem man sich Zeit nimmt und „nicht in einem hitzigen Rausch kommt und geht“. Der Song war Twittys letzter, der sich länger als eine Woche an der Spitze der Charts hielt. – M.N.

George Strait, „The Fireman“

Für die armen Kerle, die ihre Frauen einfach nicht zufrieden stellen können, gibt es immer George Strait. In diesem Hootenanny-Song von 1985 spielt King George den heißblütigen Liebhaber. Der hereinstürmt, um „alte Flammen zu löschen“. Der Wortwitz – das Lied stammt aus der Feder von Mack Vickery und Wayne Kemp – ist herrlich. Strait liefert alles mit einem Augenzwinkern. Das ist es, was „The Fireman“ zu einem wahren Hit macht. Er ist der Mann, und er weiß es. Aber er gibt nie mit selbstsüchtigem Getöse an. Trotz des „feuerwehrroten T-Bird-Automobils“, mit dem er prahlt. – J.H.

Bobbie Gentry, „He Made a Woman Out of Me“

Das Lied „He Made a Woman Out of Me“, das zuerst von der Soulsängerin Bettye LaVette als R&B-Hit veröffentlicht wurde, trieft geradezu vor Sex. Gentry hat es mit ihrer für den Süden typischen Sinnlichkeit bearbeitet und die Offenheit der Verse genossen.

„When I meet another young man/Wantin‘ to love and run/ My mind goes back to Joe Henry James/And the heck of a job he done.“ Jeannie C. Riley, Ry Cooder und Julie Roberts haben dem Song ebenfalls ihren Stempel aufgedrückt. Aber niemand kann es mit Gentry aufnehmen. – J.R.

Dierks Bentley, „I Wanna Make You Close Your Eyes“

Dierks Bentleys rauchige Reibeisenstimme verwandelt fast jedes Lied in eine Verführung. Aber in diesem 2009er-Langsamläufer macht Bentley unmissverständlich klar, dass es ihm nicht darum geht, seiner Dame beim Einschlafen zu helfen. Ganz im Gegenteil. Das Video mit Jugendfreigabe deutet nur an, an welche Freuden er denkt, wenn er singt: „Du kannst mich dafür arbeiten lassen, Mädchen, wenn du willst/Hinterlasse einfach eine Spur, damit ich dir ins Schlafzimmer folgen kann.“ – M.N.

Dolly Parton, „It’s All Wrong, But It’s All Right“

Sie hat über die Liebe in nahezu jeder Schattierung geschrieben. Aber Sex wird in Partons Liedtexten selten so offen dargestellt wie in dieser Single aus dem Jahr 1977, Here You Come Again. Natürlich geht es in dem Lied im Großen und Ganzen um die Suche nach der ewigen Liebe. Aber ihre Absichten sind in den ersten Zeilen unmissverständlich. „Hallo, hast du heute Abend Zeit? Ich mag dein Aussehen, ich liebe dein Lächeln. Könnte ich dich eine Weile gebrauchen? Es ist alles falsch, aber es ist in Ordnung.“ – J.R.

Eric Church, „Like a Wrecking Ball“

„Don’t bother knocking, if this house is rocking.“ Country ist voll von zuckersüßen, seichten Liebesliedern, die um das Thema Sex herumschleichen. Dieses Lied ist keines davon. Church schwört, von der Straße nach Hause zu kommen. Und seine Frau mit einer solchen Leidenschaft wieder kennenzulernen, dass ein Feuerwehrschlauch die Flammen zwischen den beiden nicht löschen könnte. In diesem bluesigen Song aus dem Jahr 2015 schaffen sie es nicht einmal bis ins Bett. Denn Church verspricht, „direkt durch die Eingangstür zu stürmen und dich mit dem Rücken zur Wand zu stellen“. – M.N.

Gene Watson, „Love in the Hot Afternoon“

Sinnlicher als Gene Watsons Hit aus dem Jahr 1975, ein langsamer Walzer, in dem der Texaner mit der goldenen Kehle anschaulich einen schwülen Tag voller gemächlicher Vergnügungen in New Orleans beschreibt, geht es kaum. Ein Gumbo-Verkäufer geht unter einem Hotelfenster vorbei. Ohne zu wissen, dass der Mann und die Frau oben völlig erschöpft sind und in ihren „feuchten, zerwühlten Laken“ schlafen, während die Sonne auf die Stadt herabbrennt.

Es stellt sich als eine sehr zwanglose Begegnung mit einer „Bourbon Street Lady“ heraus, als Watson – mit einem Hauch von Traurigkeit – feststellt, dass sie nicht mehr voller Geheimnisse ist, sobald die Tat vollbracht ist. Dennoch hält sie das nicht davon ab, sich im Park zu berauschen. Und noch eine Runde zu drehen. Denn warum nicht? – J.F.

Garth Brooks, „That Summer“

Diese Variante der typischen Mai-Dezember-Romanze handelt von einem „Teenager“, der seine Jungfräulichkeit an eine „einsame Witwe“ verliert, die ihn während einer leidenschaftlichen Affäre in der Saison von einem Jungen in einen Mann verwandelt.

Der Hit von 1993, den Brooks zusammen mit seiner Ex-Frau Sandy Mahl und Pat Alger schrieb, handelte ursprünglich von einer vernachlässigten verheirateten Frau. Aber Brooks änderte ihn in eine Witwe, um sie sympathischer zu machen. Die Idee zu dem Song kam von „einem Mädchen, das in der Abschlussklasse war, ich war in der Unterstufe“, verriet Brooks Anfang des Jahres. Mehr muss man dazu nicht sagen. – M.N.

Lady Antebellum, „Need You Now“

„Es ist Viertel nach eins. Ich bin ein bisschen betrunken. Und brauche dich jetzt. . .“ Deutlicher als diese Anspielung auf geile nächtliche Anrufe betrunkener Männer kann man es nicht ausdrücken. Das Lied wurde von den drei Mitgliedern von Lady Antebellum zusammen mit Josh („Before He Cheats“) Kear geschrieben.

Angesichts des nachvollziehbaren Gefühls und des Arrangements, das wie ein stiller Sturm wirkt und perfekt zu Fleetwood Macs Rumours gepasst hätte, ist es kein Wunder, dass „Need You Now“ die Charts anführte. Und vier Grammy Awards gewann. Die Sänger Hillary Scott und Charles Kelley wechseln sich beim Gesang ab, was den Song noch universeller macht. Schließlich sind es nicht nur Männer, die betrunken Anrufe tätigen, wenn sie es nicht sollten. „Ich schätze, ich würde lieber wehtun, als gar nichts zu fühlen“. In der Tat. – D.M.

Chris Young, „Gettin‘ You Home“

Young und seine Frau sind bereit für einen schicken Abend. Aber ihr Verlangen überkommt sie, noch bevor der Kellner den ersten Gang in diesem Hit von 2009 bringen kann. Diese Liebenden gehen direkt zum Nachtisch über, sobald sie zu Hause sind. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und das Menü klingt, als gäbe es eine zweite Portion, wenn Young singt: „Honey, there ain’t nothing like you lovin‘ me all night long“ – M.N.

Billie Jo Spears, „Blanket on the Ground“

Ein ganzer Flügel der Verlagsbranche ist dem Thema des Nummer-eins-Hits von 1975 des verstorbenen Billie Joe Spears gewidmet. Einer Ehe, die in eine vorhersehbare Routine verfallen ist, wieder Würze zu verleihen. Der heiser klingende Spears, der die unterernährte Ehefrau verkörpert, macht ihrem Ehemann einen Vorschlag. In der Hoffnung, den Funken wieder zu entfachen. Lass es uns draußen im Mondlicht treiben, wie früher.

Sie ist immer noch von ihm angetörnt. Und hofft auf mindestens eine weitere Runde auf der Decke, auf der ihre Liebe begann. „Nur weil wir verheiratet sind, heißt das nicht, dass wir nicht fremdgehen können“, ermutigt sie ihn. Und deutet auf die Tür. Denn wenn das Kribbeln nachlässt, gibt es keinen Nervenkitzel, der mit der Gefahr einer Erregung öffentlichen Ärgernisses vergleichbar wäre. – J.F.

Nikki Lane, „Sleep With a Stranger“

Lane ist nie jemand, der um den heißen Brei herumredet. Und zieht mit dieser dreisten Ode an das, was sie will, die Augenbrauen hoch. (Spoiler-Alarm: Es ist keine Beziehung.) Die selbstbewusste Hymne stammt aus ihrem bahnbrechenden Album All or Nothin‘ von 2014. Und ist erfrischend offen, ein Augenzwinkern und ein Hinweis auf die Wahrheit, dass manchmal fleischliche Begierden ausreichen.

„Ich bin nicht auf der Suche nach Liebe“, prahlt sie. „Nur nach ein bisschen Gefahr.“ Und damit wir uns richtig verstehen: ‚Du kannst mich nennen, wie du willst/Aber ruf mich nach heute Nacht nicht mehr an.‘ – J.R.

Ray Price, „For the Good Times“

Jeder, von Perry Como bis Isaac Hayes, hat diesen Klassiker von Kris Kristofferson im Laufe der Jahre gecovert. Eine düstere und doch verführerische Ode an ein ausgelassenes Treiben zum Abschied. Aber niemand ist dem Kern der Sache näher gekommen als Ray Price in dieser definitiven Version.

Auf einem samtigen, wie ein Blasebalg wirkenden Streicherbett liegend, bebt Prices Stimme vor Emotionen, während er seine scheidende Geliebte anfleht, „deinen warmen und zärtlichen Körper an meinen zu drücken und so zu tun, als würdest du mich noch einmal lieben“. Während Kristoffersons Text die richtigen, stoischen Dinge über das Weitermachen und Weiterziehen sagt, vermittelt Price‘ Vortrag mehr als nur Resignation. Abgesehen von seinem gebrochenen Herzen wird er diese letzte gute Zeit in vollen Zügen genießen. – D.M.

Josh Turner, „Your Man“

Chris Stapletons erste große Co-Komposition vor seinem Durchbruch ist diese heilsame Ode an monogame, hingebungsvolle Liebe. Die sich wie eine süßere und weniger schräge Country-Version von Rod Stewarts anzüglichem „Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)“ anhört. Wie dieses Lied skizziert „Your Man“ die Gedanken des Sängers, und Turner verkauft es mit bewundernswerter Leichtigkeit als ein Mann, der „den ganzen Tag darüber nachgedacht hat“. Turner erscheint mit Feuer in den Augen an der Tür seiner Liebsten. Und bittet darum, das Licht zu dimmen. Eine Verführung, die durch seinen tiefen Singsang noch verstärkt wird. – D.M.

Faith Hill, „Breathe“

Es war in der Tat ein „langsamer und stetiger Ansturm“, als Faith Hill und ein strategisch platziertes Set Satinlaken das (zumindest zu dieser Zeit) erotischste Country-Musikvideo aller Zeiten schufen. Mit oder ohne Video ist der Song ein Hit. Denn die kraftvolle Sängerin singt davon, mit ihrem Mann zu „verschmelzen“. So nah, dass sie ihn atmen hören kann. „Breathe„ verbrachte 53 Wochen in den Charts und wurde von „Billboard“ zur Nummer-eins-Single des gesamten Jahres 2000 in allen Genres gekürt. – B.D.

Big & Rich, „Save a Horse (Ride a Cowboy)“

Der Titel von Big & Richs Durchbruch-Single aus dem Jahr 2004 war genauso frech wie das Duo selbst. Und überließ nichts der Fantasie. Hier war ein Song über Sex, mit einem Refrain, der auf LKW-Aufklebern von Nashville bis New York landen würde. Das manchmal alberne „Save a Horse (Ride a Cowboy)“ war vielleicht nicht per se sexy. Aber sein Rhythmus – einer der ersten zeitgenössischen Country-Songs, der sich an Hip-Hop-Beats orientierte – pulsierte mit genau der richtigen Menge an Schwung. „I’m a thoroughbred, that’s what she said“, sang Big Kenny in der dritten Strophe, die den Höhepunkt darstellte. Und man wusste genau, auf welche Ziellinie er zusteuerte. – J.H.

Loretta Lynn, „Rated X“

Während Loretta Lynn in ihren Liedern nie ein Blatt vor den Mund nahm – siehe „The Pill“, „Dear Uncle Sam“, „Don’t Come Home A-Drinkin‚ (With Lovin‘ on Your Mind)“ – war es ihre 1972 erschienene Single „Rated X“, die für das Mainstream-Country-Musik-Publikum das vielleicht unbekannteste lyrische Terrain betrat. Nur vier Jahre nachdem Tammy Wynette das Wort noch buchstabiert hatte, sang die Coal Miner’s Daughter über Scheidung, indem sie sowohl das prüde Urteil („Alles, woran sie denken, ist deine Erfahrung mit der Liebe, ihre Gedanken sind voller Sünde“) als auch die einseitige Doppelmoral, mit der Geschiedene konfrontiert sind („Die Frauen sehen dich alle so an, als wärst du schlecht, und die Männer hoffen alle, dass du es bist“), mutig ansprach. Obwohl ein Lied über eine geschiedene Frau, die „locker und frei“ ist, in den frühen Siebzigern für viele sicherlich umstritten war, wurde es schnell zu Lynns sechster Solo-Nummer-eins-Single und wurde schließlich 2001 von den White Stripes und 2004 von Neko Case aufgenommen. – W.H.

Kris Kristofferson, „Help Me Make It Through the Night“

„Help Me Make It Through the Night“ sorgte bei seiner Veröffentlichung auf Kris Kristoffersons Debütalbum von 1970 nicht gerade für Aufsehen. Der Song sorgte jedoch bald für einigen Wirbel, als die Proto-Ode an ‚Freunde mit Vorteilen‘ und ihre Botschaft der Kameradschaft anstelle von Intimität aus weiblicher Perspektive über Coverversionen von Joan Baez, Gladys Knight und Dottie West gesungen wurde. Viele Kritiker stießen sich an der unverblümten Sexualität des Liedes („Mir ist egal, wer Recht hat oder nicht, ich versuche nicht zu verstehen, lass den Teufel morgen kommen, denn heute Nacht brauche ich einen Freund“), aber die Country-Künstlerin Sammi Smith trotzte den prüden Neinsagern, als sie das Lied 1971 zu einem Top-10-Hit in den Pop-, Country- und Adult-Contemporary-Charts machte. – W.H.

Miranda Lambert, „Fine Tune“

Miranda Lambert greift auf bewährte Autometaphern zurück, um ihre leidenschaftlichen Begegnungen in diesem Lo-Fi-Soul-Song zu beschreiben. Die Sängerin spielt die Rolle eines Wagens, der eine Starthilfe benötigt, während ihr Partner „in einem Rettungswagen … mit einem Hauptschlüssel“ ankommt und „ihn für mich auf Touren bringt“. Danach werden Knöpfe gedreht, Schalter umgelegt und Drähte gekreuzt, bis Lambert in ihrer Erzählung die Sprache der Autonarren vergisst: „Kissing on my wrist all the way to my neck/ Running your fingers through my hair.“ – E.L.

Keith Urban, „Raining on Sunday“

„Raining on Sunday“ erschien erstmals 1999 auf Radney Fosters Album See What You Want To See mit Backing Vocals von Darius Rucker. Fosters Text vermischt das Fleischliche mit dem Spirituellen und stellt einen Sonntag im Bett mit einem Liebhaber als Flucht vor dem unerbittlichen Tempo des Lebens dar: “Lass das Wasser unsere Körper reinigen/ Und die Liebe unsere Seelen waschen.“ Keith Urban nahm das Lied später für sein Album „Golden Road“ auf, machte es zu einem Country-Hit in den Top 5 und verstärkte die Sinnlichkeit mit einem heißen Video. Bei einem CMA Songwriters Event in New York City im Jahr 2014 dankte Foster Urban dafür, dass er das Lied zu einem nationalen Erfolg gemacht hatte, und scherzte, dass er jetzt „Pfannkuchen am Sonntagmorgen in der Keith Urban Memorial Kitchen“ backe. – E.L.

Gary Allan, „Nothing on But the Radio“

Gary Allans Album See If I Care aus dem Jahr 2003 hat seinen Titel von einer rachsüchtigen, verwundeten Geschichte über Verzweiflung nach einer Beziehung, aber „Nothing on But the Radio“ bietet ein fröhlich-derbes Gegenmittel zu der einsamen Schwermut dieses Liedes. Hier singt Allan über ein heißes und heftiges Paar, das von den „Flammen der Begierde“ überwältigt wird, und kombiniert suggestive Zeilen mit einem fiedelschweren Groove. Das böse Ende von „See If I Care“ ist hier nur noch eine ferne Erinnerung – oder ein unheilvoller Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn die Flitterwochen vorbei sind. – E.L.

Lee Ann Womack, „I May Hate Myself in the Morning“

Viele Country-Songs haben die tückischen Folgen einer Trennung erforscht, die noch nicht ganz vorbei ist, aber nur wenige haben es mit der schmerzlichen Anmut von Womack geschafft, die in „I May Hate Myself in the Morning“ an die Herrlichkeit der Country-Balladen der Siebzigerjahre anknüpft. Als die Sängerin mit einer alten Flamme wieder ins Bett geht, schwankt sie zwischen dem Eingeständnis, dass sie einen Fehler begeht – „Ich weiß, dass es falsch ist“ – und der Rechtfertigung des Treffens: „Warum können zwei Freunde nicht noch einmal an die guten Zeiten zurückdenken?“ – E.L.

Faith Hill und Tim McGraw, „Let’s Make Love“

Das Country-Power-Paar Faith Hill und Tim McGraw legte 1997 mit „It’s Your Love“ die Messlatte für Romantik hoch – und übersprang sie dann 1999 mit „Let’s Make Love“ gleich noch einmal. Sie haben den ganzen Tag davon geträumt, also ist es an der Zeit, die ganze Nacht damit zu verbringen. „Bis die Sonne aufgeht, lass uns Liebe machen“, singen sie im Duett. Das dazugehörige Video ist jugendfrei und zeigt das Paar, wie es durch Paris spaziert, sich in die Augen schaut, Händchen hält und lacht. Sicherlich hing ein „Bitte nicht stören“-Schild an ihrer Hotelzimmertür, als die Kameras nicht mehr liefen.

Conway Twitty, „You’ve Never Been This Far Before“

Obwohl Conway Twitty vor allem für seine vielen koketten Duette mit Loretta Lynn bekannt war (zusammen veröffentlichten sie 11 Studioalben und gewannen viermal in Folge den CMA Vocal Duo of the Year Award), war es seine Solo-Single „You’ve Never Been This Far Before“ aus dem Jahr 1973, die für die größte Verlegenheit sorgte. Mit dem Ziel, eine nervöse Geliebte bei ihrem „ersten Mal“ zu beruhigen, sind Twittys beruhigende Refrains sowohl verliebt („Ich schmecke deine zärtlichen Küsse“) als auch eindeutig („Meine zitternden Finger berühren verbotene Stellen“). Obwohl viele konservative Radiosender ihren DJs strikt untersagten, die gewagte Ballade zu spielen, hinderte dies den Song nicht daran, Twittys zehnte Solo-Nummer-eins und sein erster (und einziger) Crossover-Hit zu werden, der in den Top 40 des Radios landete und es bis auf Platz 22 der Billboard Hot 100 schaffte.– W.H.