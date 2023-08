Pet Shop Boys: die besten und wichtigsten Alben im Ranking

Ein Maxi-Versionen-Album mit sechs sehr langen und sehr guten Songs. Eine Schande, dass sie ihr bestes, „I’m Not Scared“, von Eighth-Wonder- Sängerin Patsy Kensit erstveröffentlichen ließen. „It’s Alright“ ist ein schnell gekapertes, aber ehrenvolles Cover, im Original von Chicago-House- DJ Sterling Void. Die Zeilen „But in the back of my head I heard distant feet/ Che Guevara and Debussy to a disco beat“ aus „Left To My Own Devices“ findet sich heute als Motto in unzähligen Hipsterbiografien.

Yes (2009)

Ein herausragendes … Spätwerk? Nein, die Pet Shop Boys sind ja noch aktiv. Aber es ist ihre bis heute letzte Großtat. Wurde das Duo in den 80er- Jahren vielfach als Chefkritiker der Tory-Partei wahrgenommen, ist dieses Album vor allem eine traurige Bilanz der Arbeit von Labour-Chef Tony Blair, der für den Irakkrieg und das neue Atomwaffenprogramm stimmte. „King Of Rome“ ist ihr wohl traurigstes Lied. „Legacy“, in dem es um gestürzte Regierungen geht, durfte in China nur als Instrumentalversion erscheinen (dabei war China gar nicht gemeint). „Did You See Me Coming?“ wiederum ist pure Pop-Brillanz.

Lohnend

Behaviour (1990)