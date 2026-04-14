Kristen Stewart, Ben Stiller und Lin-Manuel Miranda kritisieren den geplanten Paramount-Warner-Bros.-Deal

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Eine Reihe von Hollywood-Stars – darunter Kristen Stewart, Ben Stiller, Lin-Manuel Miranda, Joaquin Phoenix und Jane Fonda – hat einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie ihre „unzweideutige Ablehnung“ der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount erklären.

Der Brief, der über 1.000 Unterzeichner zählt, warnt, die Fusion würde „eine ohnehin schon konzentrierte Medienlandschaft weiter konsolidieren und den Wettbewerb in einem Moment einschränken, in dem unsere Branche – und das Publikum, dem wir dienen – sich das am wenigsten leisten kann.“ Der Zusammenschluss, der die Zahl der großen Hollywood-Studios auf vier reduzieren würde, führe zu weniger Jobs, weniger kreativen Möglichkeiten und weniger Auswahl für das Publikum – bei gleichzeitig steigenden Kosten.

„Unsere Branche steht bereits unter massivem Druck, der zu einem großen Teil auf frühere Konsolidierungswellen zurückzuführen ist“, heißt es in dem Brief. „Wir haben einen drastischen Rückgang bei der Zahl der produzierten und veröffentlichten Filme erlebt, begleitet von einer Verengung der Geschichten, die finanziert und vertrieben werden. Immer mehr bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was entsteht – und zu welchen Bedingungen –, sodass Kreative und unabhängige Unternehmen immer weniger tragfähige Wege haben, ihre Arbeit fortzuführen.“

Prominente Unterstützung

Zu den Unterzeichnern zählen namhafte Schauspieler wie Bryan Cranston, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Glenn Close, Javier Bardem, John Cusack, Lily Gladstone, Patti LuPone, Noah Wyle, Rose Byrne, Ted Danson, Mary Steenburgen, Tiffany Haddish, Marisa Tomei, Jason Bateman, Heather Graham, Ilana Glazer, Abbi Jacobson, Rosario Dawson, Elliot Page und Alyssa Milano. Auch mehrere renommierte Autoren und Regisseure haben unterschrieben, darunter David Fincher, Denis Villeneuve, Adam McKay, JJ Abrams, Daniel Kwan, David Chase, Yorgos Lanthimos und Boots Riley.

Die Medienkonzentration habe bereits „das Verschwinden des Mittelbudgetfilms beschleunigt, den unabhängigen Vertrieb ausgehöhlt, den internationalen Verkaufsmarkt zum Einsturz gebracht, eine sinnvolle Gewinnbeteiligung abgeschafft und die Integrität der Leinwandkredite geschwächt“, so der Brief weiter. Der geplante Deal von Paramount und Warner Bros. stelle „die Interessen einer kleinen Gruppe mächtiger Akteure über das Gemeinwohl.“

Abschließend verweist der Brief auf verschiedene Generalstaatsanwälte der US-Bundesstaaten – darunter Kaliforniens Rob Bonta –, die die Fusion prüfen und rechtliche Schritte einleiten könnten, um sie zu blockieren. „Wir sind dankbar für ihre Führung und bereit, alle Bemühungen zu unterstützen, die den Wettbewerb sichern, Arbeitsplätze schützen und eine lebendige Zukunft für unsere Branche, für die amerikanische Kultur und für unser bedeutendstes Exportgut gewährleisten“, schließt der Brief.

Reaktionen aus der Branche

Anfragen an Vertreter von Paramount und Warner Bros. Discovery blieben zunächst unbeantwortet.

Der Brief ist das bislang deutlichste Zeichen der Hollywood-Community gegen die geplante Fusion. Paramount hatte sich im Februar im Bieterrennen mit Netflix um Warner Bros. Discovery durchgesetzt – Paramounts Vorstandschef David Ellison bot 111 Milliarden Dollar für die Übernahme. Der Deal bedarf jedoch noch der Genehmigung auf Bundes- und internationaler Ebene, ein Prozess, der noch andauert.

Ellison handelte schnell, nachdem sein Unternehmen Skydance im vergangenen Jahr die Übernahme von Paramount abgeschlossen hatte. Auch dieser Deal stieß auf erhebliche Kritik – vor allem nachdem Ellison, Sohn des Tech-Milliardärs und republikanischen Geldgebers Larry Ellison, mehrere Maßnahmen einleitete, die offenkundig darauf abzielten, Präsident Donald Trump und seine Regierung zu beschwichtigen: So wurden Diversity-and-Inclusion-Programme abgeschafft und die konservative Kolumnistin Bari Weiss als Leiterin von CBS News eingesetzt. Dem „Wall Street Journal“ zufolge soll der jüngere Ellison Trump außerdem versprochen haben, bei einem erfolgreichen Erwerb von Warner Bros. Discovery weitreichende Änderungen bei CNN vorzunehmen – einem weiteren bevorzugten Angriffsziel des Präsidenten.