„the film“: Boygenius und Kristen Stewart zeigen Video zu „the record“

Foto: Getty Images for Tibet House US, NOAM GALAI. All rights reserved.

Boygenius haben zu ihrem Debütalbum „the record“ das knapp 15-minütige Video-Tryptichon „the film“ mit veröffentlicht. Darin sind aneinander geschnittenen Musikvideos der im Vorhinein erschienenen Album-Lead-Singles „$20“, „Emily I’m Sorry“ und „True Blue“ zu sehen. Regie führte die Schauspielerin Kristen Stewart.

In jedem der Ausschnitte liegt der Fokus auf einem der drei Mitglieder der Indie-Supergroup. Der erste Teil begleitet Julien Baker in einem einfachen Vorort bei der Reparatur eines heruntergekommenen Autos. In „Emily I’m Sorry“ steht Phoebe Bridgers in einer Monstertruck-Arena, gegen Ende des Ausschnitts stoßen die anderen Band-Mitglieder zu ihr. Lucy Dacus streicht im letzten und längsten Teil die Wände ihrer Wohnung blau und erhält zum Ende hin die Unterstützung der anderen beiden Sängerinnen, die sich zum Schluss von „the film“ in den Armen liegen.



Neben den drei im Januar als Audio veröffentlichten Lead-Singles erschien daraus bereits am 1. März das Musikvideo zu „Not Strong Enough“. Darin trägt Julien Baker einen Aufnäher der deutschen Black-Metal-Band Wehrhammer, die sich selber als „nationalsozialistisch“ bezeichnet und in der Vergangenheit mit anderen offen rechtsradikalen Bands zusammenarbeitete. Die Sängerin reagierte bestürzt, da sie um die politische Gesinnung der Neo-Nazi-Band nicht wusste und entschuldigte sich in einem Statement. Der Aufnäher wurde entfernt und die Band bekräftigte ihre Jahre lange Unterstützung der Anti-Nazi-Bewegung.

Nach ihrer Erstveröffentlichung 2018 mit der selbstbetitelten EP folgt jetzt der erste Langspieler. Mit diesem gehen sie auf Nordamerika- und Europa-Tour. Dabei kommen sie am 15. August und 16. August nach Berlin beziehungsweise Köln. Für beide vom ROLLING STONE präsentierten Konzerte gibt es noch Tickets.