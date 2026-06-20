Fotos: Hurricane 2026: Bilder vom Freitag mit Yungblud, Kraftklub und mehr Yungblud Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kraftklub Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kayla Shyx Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Donots Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Offspring Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Hurricane Swim Team Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Hurricane Swim Team Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Hurricane Swim Team Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Hurricane Swim Team Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Hurricane Swim Team Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Hurricane Swim Team Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Anda Morts Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Anda Morts Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Anda Morts Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Basement Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Basement Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Basement Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Donots Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Donots Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Donots Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Grandson Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Grandson Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Grandson Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Grandson Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Grandson Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Grandson Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Hurricane Festival Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kayla Shyx Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kayla Shyx Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kraftklub Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kraftklub Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kraftklub Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kraftklub Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kraftklub Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kraftklub Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Pennywise Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Pennywise Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Pennywise Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Pennywise Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rikas Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rikas Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Rikas Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Offspring Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Offspring Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Offspring Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Offspring Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Yungblud Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Yungblud Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Yungblud Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Yungblud Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Yungblud Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Bosse Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Donots Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Donots Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Hurricane Festival Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kayla Shyx Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kayla Shyx Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Kraftklub Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Pennywise Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Pennywise Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn The Offspring Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Yungblud Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Yungblud Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn

Die besten Bilder vom Freitag beim Hurricane 2026– mit Yungblud, Kraftklub, Donots, Bosse und vielen mehr.

Das Hurricane Festival startet bei hochsommerlicher Hitze in sein 30. Jahr. Auf dem Eichenring in Scheeßel wird am Freitag (19. Juni) nicht nur vor den Bühnen geschwitzt – auch die Acts müssen Temperaturen von 35 Grad trotzen. Im Fall von President sogar mit Gummimaske über dem Kopf. Zahlreiche Wasserstellen auf dem Gelände helfen den Besucherinnen und Besuchern beim Hydrieren. Zusätzlich sorgt eine Wasserkanone im Infeld für Abkühlung durch feinen Wassernebel.

Musikalisch beginnt der Tag auf der Forest Stage mit dem Hurricane Swim Team, Grandson und Sondaschule. Parallel spielen unter anderem Rikas und Royel Otis auf der River Stage sowie The Ataris, Basement und President auf der Mountain Stage. Am frühen Abend liefern die Donots eines der auffälligsten Bilder des Tages. Sänger Ingo Knollmann steigt ins Publikum, wo Siegfried & Joy mit ihrem goldenen Tuch ein Piano erscheinen lassen.

Später übernehmen The Offspring die Forest Stage. Die Kalifornier machen auch musikalische Ausflüge zu Ozzy Osbourne und Taylor Swifts Song „Love Story“. Vor der Bühne bildet sich dabei einer der größten Moshpits des Freitags.

Auf der River Stage präsentiert Yungblud kurz nach Sonnenuntergang ein energiegeladenes Set. Mit „Changes“ von Black Sabbath erinnert auch er emotional an Ozzy Osbourne. Viele Fans stehen zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits vor der Forest Stage bereit, wo Kraftklub gleich im Anschluss ihren ersten Headliner-Auftritt beim Hurricane spielen.

Die Chemnitzer gratulieren dem Festival mit weiß-rotem Konfetti zum 30. Geburtstag. Für „Zeit aus dem Fenster“ zieht die gesamte Band auf eine kleine Bühne mitten im Infield um. Dass Kraftklub einst als Schülerband The Offspring coverten und nun direkt nach ihnen den Freitag beschließen, ist definitiv ein nennenswerter Full-Circle-Moment für die „fünf Zecken“, die vor allem eines wollen: mit den Zuschauern vom Hurricane eine gute Zeit haben.