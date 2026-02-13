Bob Dylan: Die 10 besten Songs nach den Sechzigern

Menschen, die Bob Dylans Karriere nicht besonders aufmerksam verfolgt haben, sehen ihn oft als eine Figur der Sechzigerjahre, als den Folksänger, der zur E-Gitarre griff und „Like a Rolling Stone“ veröffentlichte, bevor er es sich als Oldies-Act bequem machte. Seine vielen Fans wissen, dass er auch lange nach Beginn der Siebziger weiterhin atemberaubend brillante Songs schrieb, und selbst heute ist er ein äußerst vitaler Künstler. Und wie seine MusiCares-Rede bewies, ist er immer noch ziemlich kämpferisch und hat viel zu sagen.

Platz 10: „Blind Willie McTell“

Künstler sind selten die besten Richter über ihre eigene Arbeit. Ein Werk, das sie als karrierebestimmendes Meisterstück ansehen, kann wirkungslos verpuffen, während etwas, das sie schnell aufgenommen und in den Schneideraum verbannt haben, als verlorener Schatz gefeiert wird, sobald es endlich veröffentlicht wird. Man nehme Dylans Song „Blind Willie McTell“ aus dem Jahr 1983. Er nahm ihn während der Sessions zu „Infidels“ auf, warf ihn jedoch zugunsten klar unterlegener Stücke wie „Union Sundown“ und „Man of Peace“ vom Album.

Zum Glück gelangte er schnell in die Hände von Bootleggern. „Ich dachte nicht, dass ich ihn richtig aufgenommen habe“, sagte er 1984 zu Kurt Loder vom ROLLING STONE. „Aber ich weiß nicht, warum dieses Zeug immer bei mir nach außen dringt. Ich meine, bei anderen scheint das nie zu passieren.“

Er irrte sich gewiss, wenn er meinte, er sei allein im Umgang mit Bootleggern, und die meisten sind der Ansicht, dass er sich auch darin irrte, den Song für schlecht aufgenommen zu halten. 1991 veröffentlichte er ihn schließlich auf der ersten „Bootleg Series“, und erst als The Band 1993 auf ihrem Album „Jericho“ ein neues Arrangement vorlegte, gab Dylan nach und begann, das Stück live zu spielen. Seitdem gehört es fest zum Repertoire.

Platz 9: „Knockin’ on Heaven’s Door“

Im Sommer 1973 drohte Bob Dylan als erledigter Künstler abgeschrieben zu werden. Sein letztes Album mit neuem Material lag fast drei Jahre zurück, und man hatte ihn kaum gesehen, abgesehen von gelegentlichen Auftritten mit The Band und beim „Concert For Bangladesh“. Doch nachdem er eine Rolle in Sam Peckinpahs Film „Pat Garrett & Billy the Kid“ angenommen hatte, erklärte er sich bereit, einige Songs für den Soundtrack aufzunehmen.

Das klare Highlight, das er mit Roger McGuinn in einem Studio in Los Angeles einspielte, handelt von einem müden Revolverhelden, der alles hinter sich lassen will. Der schlichte Song funktionierte perfekt im Film und verschaffte Dylan einen dringend benötigten Hit, der den Grundstein für seine große Comeback-Tour im folgenden Jahr legte. Seitdem wurde das Stück von Künstlern wie Eric Clapton, Guns N’ Roses und Avril Lavigne gecovert.

Platz 8: „Mississippi“

Wenn Bob Dylan einen Song von einem Album streicht, ist es äußerst selten, dass er ihn beim nächsten Studiobesuch erneut aufgreift, besonders wenn er ihn bereits einem anderen Künstler überlassen hat. Doch an „Mississippi“, einem Outtake aus den Sessions zu „Time Out of Mind“, das an Sheryl Crow ging, ließ ihn offenbar etwas nicht los.

Als er 2001 „Love and Theft“ selbst produzierte, nahm er sich des Songs erneut an und fand schließlich ein Arrangement, das er für veröffentlichungswürdig hielt. Es ist wahrscheinlich der stärkste Song des Albums, doch auch die drei früheren Versionen, die auf „Tell Tale Signs“ erschienen, sind unbedingt hörenswert.

Platz 7: „Jokerman“

Der Opener von „Infidels“ aus dem Jahr 1983 ist ein brillanter, sechsminütiger Song über eine verdrehte Figur, die „mit einer Schlange in beiden Fäusten geboren wurde, während ein Hurrikan tobte“. Biblische Bezüge durchziehen jede Strophe, obwohl Dylan auf diesem Album begann, sich von seiner Gospelphase zu entfernen.

Das Stück wurde mehrfach live gespielt, doch die maßgebliche Version stammt von einem Auftritt bei David Letterman im Jahr 1984. Begleitet von der obskuren New-Wave-Gruppe Plugz lieferte Dylan eine knurrende Darbietung ab, in der er klang, als sei er von der dämonischen Figur des Songs besessen. Es ist schwer vorstellbar, welche Großtaten möglich gewesen wären, hätte er diese Band mit auf Tour genommen, doch der Letterman-Auftritt blieb ihr einziges gemeinsames Konzert.

Platz 6: „Simple Twist of Fate“

„Blood on the Tracks“ erschien ungefähr zu der Zeit, als Bob Dylans Ehe zerbrach, weshalb viele annahmen, die zahlreichen Trennungslieder des Albums handelten von seiner Frau Sara. „Wenn ich mir ‚Blood on the Tracks‘ anhöre“, sagte Jakob Dylan, „dann geht es da um meine Eltern.“ Nun, nicht alles davon. Dylans Notizbuch mit Songtexten zeigt, dass das wehmütige „Simple Twist of Fate“ ursprünglich den Titel „4th Street Affair“ trug.

Das bestätigte langjährige Vermutungen, dass der Song ein Rückblick auf Dylans Beziehung zu Suze Rotolo aus den frühen Sechzigern ist, die mit ihm in einer Wohnung in der West 4th Street in Greenwich Village lebte. Sie brach ihm das Herz, als sie nach Italien ging, um zu studieren, was den Verweis auf die „waterfront docks“ im Lied erklärt.

Der Song ist eines der wenigen Stücke aus der Zeit vor 1997, das er auf seiner Tour 2014 sang, und er änderte weiterhin den Text. „You should have met me in ’58“, sang er an den meisten Abenden. „That way we could have avoided a simple twist of fate.“ Er scheint damit zu sagen, dass jeder, der ihn traf, nachdem er Berufsmusiker geworden war, zwangsläufig in den Strudel seines Ruhms geriet und jede Beziehung letztlich zum Scheitern verurteilt war.

