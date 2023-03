Hurricane und Southside 2023: 18 neue Acts bestätigt

Hurricane und Southside haben einen weiteren Schub an Acts für die Festivalsaison 2023 bekannt gegeben. Bei den Zwillingsfestivals in Scheeßel und Neuhausen Ob Eck (16. bis zum 18. Juni) fehlt jetzt nur noch ein letzter Headliner, der das Feld um Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox und Queens Of The Stone Age komplettieren wird.

Mit dabei sind nun die isländischen Rocker von Kaleo, Two Door Cinema Club und Singer-Songwriter James Bay. CHVRCHES führen ihren Elektropop auf, und die Wiener Wanda präsentieren Indierock versetzt mit Schmäh.

Weiterhin dabei sind Sleaford Mods, Pascow, FJØRT und Palaye Royale, dazu gibt es OBS und Lilly Palmer mit DJ-Sets, genauso wie Lionheart, DMA’s, Majan, Lola Marsh, Powerplush, Kid Kapichi und Kelsy Karter & The Heroines.

Tickets gibt es ab 119,- Euro, das gesamte Line-up und alle Infos gibt es auf den Festival-Websites vom Hurricane und Southside Festival.