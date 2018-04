Im neuen ROLLING STONE – CD New Noises: „Need A Little Time“

Endlich bringt Ryley Walker ein neues Album heraus: „Deafman Glance“ erscheint am 18. Mai, und jetzt schon gibt es die neue Single „Telluride Speed”. Die neuen Songs wird er bei fünfAuftritten live vorstellen. Cooper Crain (Bitchin 'Bajas, Cave) übernahm Albumaufnahme und Mixing, außerdem fügte er ein paar Synthieklänge hinzu. Ryley ist auf elektrischer wie akustischer Gitarre zu hören. Als Gast ist der Chicagoer Saxophonist Nate Lepine dabei. Deafman Glance Tracklist: 1. In Castle Dome 2. 22 Days 3. Accommodations 4. Can’t Ask Why 5. Opposite Middle 6. Telluride Speed 7. Expired 8. Rocks On Rainbow 9. Spoil With The…