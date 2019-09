Serie: Live-Alben von Springsteen

Bruce Springsteen: Die besten Veröffentlichungen aus der „Archive Series“ (2): 7/7/1978 The Roxy, West Hollywood, CA

Prove it all night: Nicht nur eines der besten Springsteen-Konzerte, sondern vielleicht sogar eines der besten Konzerte aller Zeiten – der Club-Auftritt in West Hollywood im Rahmen der „Darkness On The Edge Of Town“-Tour.