Ist das echt? Franziska Giffey buhlt als Schlagerqueen um Stimmen

Wird Franziska Giffey jetzt zur Schlagerqueen? Die SPD-Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Stellvertreterin des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) tritt bei der Bundestagswahl für den Wahlkreis Rudow (Bezirk Neukölln) an. Und greift zu unorthodoxen Methoden, um sich Stimmen zu sichern.

Orthodoxe Methoden? Barocke Methoden wohl eher. Ein Video der 47-Jährigen geht viral. Darin bewegt sie die Lippen zum Song „Schau mal herein“, ein Schlagerklassiker von Bernd Clüver und Marion Maerz aus dem Jahr 1978.

Franziska Giffey lädt in ihr Wahlbüro:

„Die Tasse Kaffee / Und auch das Glas Wein / Trink‘ ich noch immer gerne mit dir / Schau mal herein“. „Herzlich willkommen in meinem neuen Bürgerbüro in Alt-Rudow“, schreibt die mit Vorliebe in rote Blazer gewandete Politikerin dazu. Den Text nimmt sie genau. Hält eine Tasse: Kaffee. Schüttet: Wein in ein Weinglas. Neben ihr allerdings ein extrem gecastet aussehender Mann.

Andererseits: Rudow ist kein In-Bezirk, vielleicht erreicht sie Wählerinnen und Wähler eines Alters, die einst Poster von Bernd Clüver über ihren Betten hängten. Das Video im Netz verbreitet hat der Journalist Jan Fleischhauer, der geübt darin ist, Fehler zunächst bei anderen zumindest zu suchen.

Nur Zweite in Rudow

Oder ist das Video nur ein Produkt der Künstlichen Intelligenz? Ein Fake? Das Netz jedenfalls lacht. Aber nicht mal gehässig. Eher im Sinne von: Sie probiert da was. „Mist, jetzt würde ich meinen Wahlzettel noch mal gerne aus dem Briefkasten holen. Das ist wirklich überzeugend!“, schreibt einer. „SPD – die erste Wahl für kommende Alkoholiker“, ein anderer. Ein weiterer meint: „Die Botschaft soll wohl sein: Man kann sich die SPD schönsaufen.“

Wer wird 2025 in Rudow die Korken knallen lassen? Bei der Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 holte für den Wahlkreis Rudow, südliches Blumenviertel und südliche Gropiusstadt ein CDU-Mann die meisten Stimmen: Olaf Schenk, 45, 3 Prozent. Franziska Giffey kam mit 29,6 Stimmen nur auf die Zwei.