Doja Cat rechnet mit Elon Musk ab und nennt ihn „fassförmigen Ewok“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Doja Cat hat sich auf Social Media zu Wort gemeldet und Elon Musk aufgefordert, das Audio-Post-Feature von X zurückzubringen, das letztes Jahr von der Plattform entfernt wurde. Ihr Ansatz dürfte allerdings kaum die gewünschte Wirkung erzielen – denn neben der Bitte enthielt der Post eine ganze Reihe von Beleidigungen.

„hey elon if u see this please put the audio post feature back on here“, schrieb Doja Cat am späten Mittwochabend auf X. „Thanks, u frog build looking bitch. Barrel chested ewok u look like u eat sand.“

Einige Stunden später legte sie nach: „@elonmusk put the audio post feature back on this app. Thanks, you hairless no-neck havin, chimpanzee. Face look like it was drawn from memory. When u swim on ur back at the beach shit look like a man o‘ war. Hourglass ankles. Not tryna be mean though sorry.“

Streit um gelöschtes Feature

X, früher bekannt als Twitter, hatte einst eine Funktion, mit der Nutzer Sprachnachrichten in ihrem Feed posten konnten. Das Versenden von Sprachnachrichten per DM ist nach wie vor möglich. Musk kaufte X im Oktober 2022 und hat seitdem zahlreiche Änderungen an der populären Plattform vorgenommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Doja Cat mit Musk aneinandergerät. 2024 postete er ein rassistisches Meme über Diversität im Film, worauf sie antwortete: „SHUT THE FUCK UP SHUT UP NO ONE FUCKING CARES SHUT THE FUCK UP.“

@elonmusk put the audio post feature back on this app. Thanks, you hairless no-neck havin, chimpanzee. Face look like it was drawn from memory. When u swim on ur back at the beach shit look like a man o’ war. Hourglass ankles. Not tryna be mean though sorry. https://t.co/SlAn0QBKKG — DOJA CAT (@DojaCat) June 4, 2026

Musk hatte zuvor auch einen Konflikt mit Billie Eilish, nachdem diese ihn einen „pathetic pussy bitch coward“ genannt hatte, weil er in einer globalen Krise Reichtum hortete. Eilish hatte Musk in ihrer Dankesrede bei den WSJ Innovator Awards namentlich angegangen und Milliardäre dafür kritisiert, ihr Vermögen anzuhäufen, während „Menschen Empathie und Hilfe mehr brauchen als je zuvor, besonders in unserem Land“. Später teilte Eilish auf ihren Instagram Stories eine Reihe von Infografiken der Aktivistenbewegung My Voice, My Choice, die Möglichkeiten aufzeigten, wie Musk seinen enormen Reichtum umverteilen könnte.

Musks Reaktion bisher aus

Musk antwortete darauf auf X mit den Worten: „She’s not the sharpest tool in the shed.“ Auf Doja Cats Attacke hat er bislang nicht reagiert.