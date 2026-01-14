Jackson Browne: Sohn Ethans Todesursache bekannt

Die Todesursache von Ethan Browne, dem ältesten Sohn des Singer-Songwriters Jackson Browne, wurde nun bekannt gegeben. Das Gerichtsmedizinische Institut des Los Angeles County bestätigte am Dienstag, dem 13. Januar, dass Ethan im Alter von 52 Jahren an den „Wirkungen von Fentanyl, Methamphetamin und Lidocain“ gestorben ist. Der Tod wurde als Unfall eingestuft.

Bestätigung durch die Behörden und Familie

Jackson Browne hatte den Tod seines Sohnes bereits Ende vergangenen Jahres in einem Instagram-Statement bestätigt. Darin hieß es: „Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Ethan Browne, der Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, am Morgen des 25. November 2025 in seinem Zuhause leblos aufgefunden wurde und verstorben ist. Wir bitten um Privatsphäre und Respekt für die Familie in dieser schweren Zeit.“

Ethan Browne wurde am 2. November 1973 geboren und wuchs in Los Angeles auf. Er arbeitete als Model und war als Schauspieler tätig.

Schauspielkarriere und frühes Leben

Er trat unter anderem in dem Crime-Thriller „Hackers“ aus dem Jahr 1995 auf, war in einer Episode der Fernsehserie „Birds of Prey“ zu sehen und hatte eine kleine Rolle in der romantischen Komödie „Raising Helen“ aus dem Jahr 2004.

Darüber hinaus war Ethan auch musikalisch aktiv. Gemeinsam mit dem Multiinstrumentalisten Cat Colbert gründete er das Plattenlabel Spinside Records und das Projekt Alain Zane.

Musik, Label und familiäre Nähe

Das Duo veröffentlichte 2022 über das eigene Label das Debütalbum „Right Before Your Eyes“. Nur sechs Monate nach seiner Geburt erschien Ethan in den Armen seines Vaters auf dem Cover des Rolling Stone. In der begleitenden Titelgeschichte sprach Jackson Browne über seine damals beginnende Karriere und das Vatersein. „Ich wollte ein Baby, weil ich selbst ein Baby sein wollte“, sagte er. „Ich spiele die ganze Zeit mit [Ethan]; daran ist etwas Reines. Schau dir all die Gesichtsausdrücke an, die er hat. Er ist wirklich ein Riesenspaß.“