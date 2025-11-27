Jackson Brownes Sohn Ethan verstorben: Fragen zur Todesursache

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Ethan Zane Browne, der älteste Sohn des Singer-Songwriters Jackson Browne, ist gestorben. Er wurde 52 Jahre alt. Ethan wurde auf Brownes Instagram mit einer Mitteilung für tot erklärt. Darin hieß es: „Mit tiefer Trauer teilen wir mit, dass am Morgen des 25. November 2025 Ethan Browne, der Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, leblos in seinem Zuhause gefunden wurde und verstorben ist. Wir bitten in dieser schweren Zeit um Privatsphäre und Respekt für die Familie.“

Familienstatement und erste Lebensjahre

Es wurde keine Todesursache genannt. Und Brownes Erklärung verzichtete darauf, weitere Details zu teilen. Ethan wurde am 2. November 1973 geboren und erschien nur sechs Monate später in den Armen seines Vaters auf dem Cover des ROLLING STONE. In der begleitenden Geschichte sprach Browne über seine damals aufstrebende Karriere und die neue Vaterschaft. Er sagte an einer Stelle: „Ich wollte ein Baby, weil ich ein Baby sein wollte. Ich spiele die ganze Zeit mit [Ethan]. Es gibt etwas Reines daran. Schau dir all diese Ausdrücke an, die er hat. Er ist ein echter Tritt in den Hintern.“

Familiengeschichte und Karriereanfänge

Im Jahr 1976, als Ethan drei Jahre alt war, nahm sich seine Mutter Major – die Browne im Jahr zuvor geheiratet hatte – das Leben. 1981 heiratete Browne das Model Lynne Sweeney, und das Paar begrüßte im folgenden Jahr einen weiteren Sohn, Ryan.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Erwachsener arbeitete Ethan als Model und übernahm auch einige Schauspielrollen. Er trat im Film Hackers von 1995 auf, hatte einen Gastauftritt in einer Folge der TV-Serie „Birds of Prey“ und spielte eine kleine Rolle in der romantischen Komödie „Raising Helen“ von 2004.

Musikalische Arbeiten und spätere Projekte

Später wandte sich Ethan der Musik zu. Er gründete ein Plattenlabel, Spinside Records, und arbeitete mit dem Multiinstrumentalisten Cat Colbert zusammen, um ein Duo namens Alain Zane zu bilden. Die Gruppe veröffentlichte 2022 ihr Debütalbum R„ight Before Your Eyes“ über Spinside.