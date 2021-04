James Blunt: Deutschlandtour endgültig erst im Frühjahr 2022

In einem neuen TikTok-Video klärt Sängerin Billie Eilish über ihre schwarz-grüne Haarpracht auf.

Erst am Mittwoch (16. März 2021) enthüllte Billie Eilish ihre neue platinblonde Frisur. Mit den Grammy Awards am vergangenen Sonntag (14. März) kamen dann bereits erste Spekulationen aus ihrer Fan-Community. Am Donnerstag (18. März) bestätigte sie nun, dass es sich bei ihrem schwarz-grünen Haar während der Verleihung wirklich um eine Perücke handelte. In einem kurzen TikTok-Video enthüllte sie, dass ihr vorher schwarz-grünes Haar nur eine Perücke war (für eine unbekannte Zeit zumindest). Auf der Social-Media-Plattform teilte sie einen Clip zu ihrer Zusammenarbeit „Lo Vas A Olividar“ mit Sängerin Rosalía. Sie bewegt sich zu dem Song, bis sie ihre Haare mit…