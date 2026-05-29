James Bonds glänzendste Zukunft könnte in Videospielen liegen

Seit seiner Entstehung vor fast 75 Jahren hat sich der britische Geheimagent James Bond als unzerstörbar erwiesen. Nicht im wörtlichen Sinne natürlich – der fiktive Held starb auf der Leinwand, als Daniel Craigs Ära 2021 mit „No Time to Die“ ihren Abschluss fand. Aber als Konzept ist der Mann mit dem Decknamen 007 unsterblich, zur Wiedergeburt im Dienst von König und Vaterland bestimmt.

Die größte Bedrohung für Bond war jedoch nie die Sterblichkeit, sondern die Hollywood-Maschinerie, die ihn starr gehalten hat. Nach 25 regulären Kinofilmen – Parodien und Remakes nicht mitgezählt – hat sich das Franchise als unaufhörlich erwiesen. Bond wird zurückkehren, aber wie und wann – das ist das eigentliche Rätsel.

2021 übernahm Amazon MGM, den Inhaber der Filmrechte, was Fans die Hoffnung gab, dass die langen Pausen zwischen den Kinoeinträgen kürzer werden würden – trotz der begleitenden Angst, der Streaming-Gigant könnte die Marke in einen Trog aus Content verwandeln. In fünf Jahren kam wenig voran, da die langjährige Bond-Produzentin Barbara Broccoli kreativ mit den neuen Eigentümern des Studios aneinandergeriet. Im vergangenen Jahr schied Broccoli als Hüterin der Reihe aus – eine Rolle, die sie in den Neunzigern von ihrem Vater Albert R. Broccoli übernommen hatte –, und bezeichnete die Amazon-Führungsriege dabei noch als „fucking idiots“.

Ein neues Kapitel für 007

Und während ein neuer Film mit „Dune“-Regisseur Denis Villeneuve am Steuer in Entwicklung ist, soll der nächste Kinoeintrag Berichten zufolge noch Jahre auf sich warten lassen – die offizielle Casting-Suche hat gerade erst begonnen. Zum Glück ist Bond kein Freund von Einheitslösungen; es gibt immer einen anderen Weg. Inmitten dessen, was letztlich die längste Pause in der Geschichte des Filmfranchises werden wird, könnte ein neues 007-Videospiel genau das sein, was die Fans dringend brauchen.

Entwickelt vom dänischen Studio IO Interactive, markiert „007 First Light“ Bonds Rückkehr ins Gaming – 14 Jahre nach seinem letzten großen Auftritt, 2012s „007 Legends“. Doch anders als sein Vorgänger (und viele davor) basiert dieser Bond nicht auf einem bestehenden Film oder einer Filmfigur, sondern erzählt eine völlig neue, eigenständige Geschichte – mit moderner Produktionsqualität, die den kinematografischen Ansprüchen der Reihe endlich gerecht wird.

Auf Basis unserer Zeit mit dem Spiel lässt sich sagen: „007 First Light“ könnte mehr sein als ein solider Lückenbüßer zwischen den Filmen. Es könnte der Blaupause für das beste Bond-Erlebnis überhaupt entsprechen – zumindest für eingefleischte Fans.

Neustart von Grund auf

Obwohl das Franchise für seine ständige Neuerfindung bekannt ist, wurde James Bond nur eine Handvoll Male wirklich neu aufgestellt. Nach 20 Filmen gab „Casino Royale“ dem Spion 2006 eine vollständige Herkunftsgeschichte, die sich von der (sehr) losen Kontinuität der Vorgänger löste. Zwei Jahrzehnte später tut „First Light“ dasselbe – und geht sogar noch weiter, als nur den ersten großen Auftrag des Agenten zu beleuchten. Dieser Bond hat noch nicht einmal eine Geheimdienstausbildung absolviert.

Das Spiel beginnt mit einer Bergungsmission, die aus dem Ruder läuft: Ein junger britischer Flieger namens James Bond überlebt eine Notlandung hinter feindlichen Linien. Inmitten von Trümmern und Flammen muss er andere aufspüren, während eine unbekannte Stimme Befehle in sein Ohr flüstert. Bond weiß nicht, wer sein Führungsoffizier ist – er versteht nicht einmal, auf was für einer Mission er sich befindet –, aber er ist entschlossen, lebend herauszukommen. Was natürlich bedeutet, dass er die Anweisungen ignoriert.

Einer von Bonds prägenden Charakterzügen war schon immer seine Bereitschaft – ja, sein ausgeprägter Drang –, Regeln zu brechen. Bei der Entwicklung ihrer eigenen Version der Figur wollten die Entwickler bei IOI diese Aufsässigkeit als Gameplay-Mechanik betonen und sie in den altersbedingten Eigenheiten dieses Bonds verankern.

Zwischen Mann und Agent

„Wenn man Bond einfach als Person betrachtet, gibt es bereits zwei Seiten an ihm“, sagt Produzent Theuns Smit gegenüber ROLLING STONE. „Da ist Bond als Mensch, und da ist 007, der Geheimagent. Manchmal stehen diese beiden in den Büchern und Filmen ein wenig im Widerspruch zueinander – er hat seine eigenen persönlichen Motivationen, aber der Job verlangt mehr, und er muss das beiseitelegen und einfach liefern. Diese Spannung macht ihn zu einem wirklich fesselnden und vielschichtigen Charakter.“

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Den Anfang seiner Karriere darzustellen bot den Entwicklern die Gelegenheit, Bond fehleranfälliger als gewöhnlich zu zeigen. Er ist fähig, aber nicht unfehlbar. „Mit unserem Bond“, ergänzt Smit, „wollten wir eine neu gedachte Herkunftsgeschichte erzählen, die es uns erlaubte, eine dritte Säule in seine Charakterdynamik einzuführen: Jugend. Seine Begeisterung, seine Energie, seine Anpacker-Mentalität. Er trägt noch nicht die Narben vieler Erlebnisse; er hat eine gewisse Naivität und Unbeschwertheit.“

Impulsivität ist ein Kernzug Bonds – aber sie wäre wertlos ohne den Charme, der sie trägt. „Er ist ein cooler Typ, er sagt immer das Richtige zur richtigen Zeit zu jedem“, sagt Gameplay-Director Andreas Krogh. „Er ist auf seine Art kompetent, und er hat keine Angst davor, er selbst zu sein. Er stellt sich immer als ‚Bond, James Bond‘ vor – egal ob er eigentlich undercover sein sollte oder nicht.“

Casting: kein Cosplay

Im Rahmen der Entwicklervision musste diese Inkarnation von 007 in puncto Persönlichkeit das komplette Paket mitbringen. Ein stummer Avatar oder eine digitale Neuauflage früherer James Bonds käme nicht infrage – die Figur musste von Grund auf neu erschaffen werden, um neben den Kinoversionen zu bestehen. Das bedeutete: ein neuer Schauspieler in der Rolle, zum ersten Mal seit Daniel Craig.

Abseits von Comic-Ikonen wie Batman haben nur wenige Figuren die kulturelle Strahlkraft, ihre Darsteller zu überdauern. Jede Generation hat ihren eigenen Bond, und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass immer jemand Neues die Fackel übernehmen wird. „Bond ist so etwas, mit dem jeder aufgewachsen ist. Egal wie alt man ist, man wächst mit einem Bond auf“, sagt Krogh.

Für einen Großteil des kreativen Teams von „First Light“ – darunter Smit und Krogh – ist das Pierce Brosnan. Sie fallen schlicht in diese Altersgruppe. Doch die Fackel weiterzureichen ist ein wesentlicher Teil ihrer Aufgabe, den sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Ich erinnere mich, ich war noch ziemlich jung, als mir klar wurde, dass es andere Bonds gibt“, sagt Smit.

Ob es an der Besitzstandswahrung der Fans liegt oder an der besonders gnadenlosen Art, wie die britische Presse darüber berichtet – das Casting von James Bond war historisch gesehen ein zermürbender Prozess. Schauspieler, die von Fans für die Rolle gehandelt werden, werden in Interviews endlos damit konfrontiert, obwohl ihnen der Job nie offiziell angeboten wurde. Selbst legitime Besetzungen wie Craig, der später zu einem geliebten Teil des Franchise wurde, wurden von der Presse noch vor ihrem ersten Auftritt auf der Leinwand verspottet. IOI steht als Videospielentwickler zwar unter etwas weniger Beobachtung, aber ihre Wahl würde sich als ebenso entscheidend erweisen. Schließlich müssen Spieler diese Figur genug mögen, um 20 oder mehr Stunden mit ihr zu verbringen – nicht nur die Länge eines Standard-Blockbusters.

Patrick Gibson als Bond

Das Team fand seinen Star schließlich im irischen Schauspieler Patrick Gibson, der vor allem als jüngere Version des Serienkillers Dexter Morgan in „Dexter: Original Sin“ bekannt ist. Technisch gesehen trifft Gibson genau das typische Alter für Bond. Mit 31 Jahren liegt er zwischen George Lazenby (der bei seinem einzigen Auftritt 29 war) und Sean Connery (32 in seinem ersten Film, „Dr. No“) – spielt aber noch jünger. Bonds Inkarnation in „First Light“ ist 26 Jahre alt, was mit dem allerersten Auftritt der Figur in Ian Flemings Originalroman von 1953, „Casino Royale“, übereinstimmt. Diese jugendliche Energie war mit ein Grund, warum er die Rolle bekam.

„Als wir Patrick Gibson fanden – Paddy, wie wir ihn nennen –, war sofort klar: Das ist ein großartiger Typ. Er bringt so viel Charisma, Energie und Leidenschaft in seine Arbeit, und er konnte die Worte auf der Seite wirklich zum Leben erwecken“, sagt Smit. „Beim ersten Casting hatten manche Schauspieler das Gefühl, als würden sie James Bond cosplayen. Als Paddy die Bühne betrat, wurde er einfach zu James Bond.“

Um Bond zu verkörpern, tauchte Gibson intensiv in das Quellmaterial ein – bevor er „alles wieder wegwarf“, wie er sagt. Obwohl seine persönliche Lieblingsinterpretation die von Craig ist, wollte der Schauspieler sich auf die philosophischen Grundpfeiler der Figur konzentrieren, statt von der Arbeit anderer abzuschauen. „Es ist ziemlich schwer, festzunageln, was diese Bond-DNA ausmacht, was Bond von dem typischen Actionhelden unterscheidet, den wir in anderen Filmen sehen“, sagt Gibson. „Es ist irgendwie schwer greifbar. Bond bewegt sich oft in einer Welt der Widersprüche. In der Jagd auf die Rettung der Welt steckt eine echte Dunkelheit, und was mich besonders getroffen hat, ist der Gedanke des Opfers – er ist jemand, der aufgrund seiner Herkunft und seiner Geschichte nichts zu verlieren hat. Das ist ein ziemlich mächtiger Held.“

Das bessere Bond-Spiel

Obwohl 007 kein Fremder im Gaming ist, gab es über die Jahre nur wenige wirklich herausragende Titel. Nach einer Welle mittelmäßiger 8-Bit-Einträge in den späten Achtzigern und frühen Neunzigern kam der große Durchbruch mit „GoldenEye 007“ für Nintendo 64 im Jahr 1997. Basierend auf dem Pierce-Brosnan-Film von 1995, war „GoldenEye“ ein wegweisender First-Person-Shooter, dessen Erfolg weniger auf seinen tiefen Franchise-Bezügen als auf seinen zugänglichen Mechaniken beruhte. Die Messlatte lag damit hoch – doch selbst die besten Bond-Spiele haben die Essenz der Spionage-Fantasie bislang nur oberflächlich erfasst. Für IOI, deren „Hitman“-Reihe Täuschung und psychologische Rätsel über bloßes Ballern stellte, war ein anderer Ansatz unerlässlich.

„Ich glaube, viele frühere Bond-Spiele haben sich stark auf das Action-Element konzentriert, was natürlich wichtig ist“, sagt Krogh. „Er hat diese massiven Schusswechsel und übertriebene Set-Pieces, aber wir hatten die Gelegenheit, uns auch auf den sozialen Aspekt zu konzentrieren – wie Bond in einem Film ein Casino betritt. Diese ganze Fantasie: mit dem Bond-Girl oder dem Bösewicht direkt zu reden, diesen Austausch zu haben und dann für etwas Action wegzugehen, bevor sie sich schließlich wieder begegnen. Dieser soziale Moment ist etwas, von dem wir wussten, dass wir ihn mit den Mitteln, die wir hatten, und dem Gameplay, das wir aus ‚Hitman‘ kennen, tatsächlich umsetzen konnten.“

In „Hitman“ besteht die Gameplay-Schleife im Wesentlichen darin, an einem exotischen Schauplatz anzukommen, ein Ziel zu finden und zu eliminieren. Spieler müssen ihre Umgebung beobachten, Verhaltensmuster und kontextuelle Gelegenheiten erkennen, um unbemerkt zu agieren und eine Art Kettenreaktion in Gang zu setzen, die letztlich im Tod des Ziels endet. In „First Light“ funktioniert ein schlankerer Ansatz dieser sozialen Rätsel, der Spieler über das bloße Kämpfen hinaus stärkt.

Freiheit im Rollenspiel

In einem frühen Abschnitt des Spiels ist Bond mit seinen Rekruten-Kollegen auf der Stadt. Als eine improvisierte Mission auftaucht, müssen Spieler einen überfüllten Nachtclub navigieren, um Informationen zu sammeln – zunächst indem sie ihren Kontaktmann identifizieren, dann indem sie ein Telefon hacken und einen Waffenhändler imitieren. Das Ziel ist klar, aber es gibt mehrere Wege zum Erfolg: Bond kann private Gespräche belauschen oder die leichtgläubigsten Personen im Raum ansprechen. Dialoge sind oft dynamisch und bieten verschiedene Antwortmöglichkeiten – allerdings unter Zeitdruck, der visuell angezeigt wird.

Die Freiheit zum Rollenspiel ist ein Aspekt, der „First Light“ von anderen Bond-Spielen abhebt. „Bond ist der Typ, den man in jede unmögliche Situation steckt, und er kommt obenauf heraus“, sagt Smit. „Das bedeutet, er denkt schnell, denkt quer und improvisiert. Er nutzt seine Umgebung – und das überträgt sich direkt ins Gameplay. Er ist so ein Meister der Manipulation, dass er sich aus jeder heiklen Lage herausredet.“

Smit beschreibt eine spezifische Mechanik namens „Bluffing“, die „First Light“ von früheren Bond-Spielen unterscheidet. Wenn Spieler beim Eindringen in gesperrte Bereiche erwischt werden, gibt es einen kurzen Moment, in dem sie einen Dialog auslösen und sich herausschwindeln können. Das klappt nicht immer – aber man kann auch ein Telefon schnappen und es jemandem über den Schädel ziehen oder einen Elektroimpuls einsetzen, um jemanden zu blenden.

Der Detailreichtum jeder Begegnung überraschte selbst den Darsteller von 007. „Wir hatten natürlich schon James-Bond-Spiele, aber ich glaube, dabei zu sein und Bond aus der Fahrersitzperspektive zu erleben – das war etwas, das auf der Seite einfach so aufregend zu lesen war“, sagt Gibson. „Als Spieler gibt es da eine Menge Wunscherfüllung. Ich hatte das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich die Game-Directors fragte: ‚Könnte ich X machen? Kann ich in diesen Müllwagen einsteigen und damit durch die Tore brettern?‘ – die Antwort immer Ja war.“

Mehr als ein Lückenbüßer

Obwohl das Filmfranchise zuletzt etwas Fahrt aufgenommen hat, war die moderne Bond-Ära für die Fans größtenteils ein langsames Tropfen. Diesen Hunger zu stillen ist einer der stärksten Trümpfe von „First Light“ – und es tut das auf eine Weise, die nur das Medium Videospiel ermöglicht. Wie Flemings Originalromane, die oft in reisetagebuchartiger Prosa über exotische Orte und innere Monologe darüber schwelgten, was eine Luxusuhr oder ein Auto auszeichnet, ist die Spielwelt eine, die man in vollen Zügen genießen soll.

Die Kontrolle zu haben bedeutet, dass man Bonds Londoner Wohnung durchstöbern kann, um seine persönlichen Gegenstände zu entdecken, seine Mitbewohner wegen ihrer aufkeimenden Romanze aufzuziehen und schicke Autos zu fahren – nicht nur mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, sondern auch im Stau, während man einen Kollegen beim Pub absetzt. Normalerweise fehlt solchen Alltagsdetails die Dringlichkeit, aber hier dienen sie dazu, eine vollständigere Fantasie aufzubauen. Bond zu sein ist großartig – selbst jenseits des Actionfilm-Glamours.

Was „First Light“ aber wirklich bietet, ist eine Alternative zur Ungewissheit rund um die Zukunft des Bond-Franchise. Indem es den visuellen Glanz und den Nervenkitzel des Kinos mit einem ausgedehnteren, intimeren Blick auf das Alltagsleben der Figur verbindet – wie er zuvor nur in den Romanen zu finden war –, liefert das neue 007-Videospiel mehr von allem und ist möglicherweise nicht auf periodische Kinoeinträge angewiesen, um seinen Reiz zu entfalten.

20 Stunden mit Bond

„Etwas, das immer aufregender wurde, je mehr wir daran arbeiteten, ist die Idee: Wenn man im Kino sitzt, verbringt man zwei Stunden mit einer Figur, und ein Teil von einem versetzt sich in ihre Lage. Und ich glaube, das über einen Zeitraum von 15 bis 20 Stunden tun zu können, ist eine wirklich aufregende Sache“, sagt Gibson. „Videospiele haben wirklich die Möglichkeit, ein unglaublich immersives narratives Erlebnis zu sein.“

In vielerlei Hinsicht unterscheidet sich die AAA-Spieleentwicklung kaum von Hollywood – Produktionszyklen und Budgets werden immer schwerer beherrschbar (man denke nur an „GTA VI“). Doch während der ambitionierte Umfang eines Titels wie „First Light“ mit der Investition eines Blockbusters mithalten kann, bietet das Erlebnis selbst weit mehr als eine einzige Session. Mit rund 20 Stunden allein für die Hauptkampagne taucht das Spiel Spieler bereits für einen Zeitraum in Bonds Geschichte ein, der der Gesamtspielzeit der meisten einzelnen Darsteller entspricht oder sie übertrifft – und das noch bevor wiederholbare Nebenmodi oder zukünftige DLC-Erweiterungen veröffentlicht werden.

Das IOI-Team hütet sich sorgfältig davor zu sagen, dass sie an einem Sequel arbeiten, deutet das Potenzial dafür aber mit einem Augenzwinkern an. „Das Schöne an der Spieleentwicklung ist, dass die erste Iteration eines Spiels in der Regel am längsten dauert – mit dem Investitionsaufwand und der Erkundungsphase –, aber danach läuft alles glatter und schneller“, sagt Smit über mögliche Fortsetzungen.

Statt Jahre im Voraus auf ein ausgewachsenes Sequel zu blicken, nutzt das Team den Vorteil, den Gaming gegenüber anderen Medien hat: die fortlaufende Live-Service-Lieferung neuer Inhalte. „Wir sind ein anderes Medium als Film, oder? Wir können andere Dinge tun, als nur ein großes Ding nach dem anderen zu produzieren“, ergänzt Krogh. „Bei ‚Hitman‘ haben wir das Spiel nach dem eigentlichen Release mit Live-Content unterstützt und zusätzliche Missionen auf bereits vorhandenen Schauplätzen gemacht, mit neuen Setups aufgepeppt und so weiter – und dasselbe machen wir hier mit Bond. Es endet also nicht beim Launch. Es wird weiteren Content geben; man muss nicht auf das nächste Bond-Spiel warten.“

Zumindest bedeutet 007s Rückkehr ins Gaming, dass das Franchise sich über neue Kinofilme hinaus neu erfinden kann. „Es gibt einfach so viele Ebenen in dieser Power-Fantasie von Bond“, sagt Smit.

„007 First Light“ ist ab sofort für PlayStation 5, PC und Xbox Series X|S erhältlich.