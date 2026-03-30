„Bait“: Riz Ahmeds Serie über James Bond – und vor allem über Scham

Riz Ahmed zufolge ist das perfekte Eid – das Fest am Ende des Ramadans – ein wunderschöner Morgen voller Fastenbrechen, Familie und Frieden. Leider existiert dieses Eid nicht in der Realität.

„Das ist völlig unrealistisch!“, sagt Ahmed zu ROLLING STONE per Zoom aus London. „Beim perfekten Eid sind sich zunächst einmal alle einig, welcher Tag Eid ist, und es gibt kein Hin und Her darüber. Meine Eid-Kleidung habe ich am Vorabend ausgesucht, gebügelt und bereitgelegt – und der Shalwar Kameez, den ich trage, ist nicht irgendein Teil, das eine Tante aus Pakistan geschickt hat, drei Nummern zu groß, mit Bügelfalten in der Mitte, die ich einfach nicht rauskriege. Ich komme pünktlich zur Moschee, es gibt keinen irren Andrang auf den Gehweg hinaus, und ich verpasse das Gebet nicht. Der Rest läuft eigentlich meistens gut, weil man einfach zur Familie geht – aber dieser Morgen. Der ist jedes Mal das totale Chaos.“

Genau dieses chaotische, aus allen Nähten platzende Eid ist der Ausgangspunkt von Ahmeds neuer Prime-Serie „Bait“. Die Show folgt dem glücklosen Schauspieler Shah Latif (Ahmed) und einem Bond-Vorsprechen, das das Familienfest seiner britisch-pakistanischen Familie auf den Kopf stellt. Ahmed hat die vergangene Woche damit verbracht, die Serie zu promoten, die am 25. März Premiere feierte – und das sieht man ihm an. Er ist aufgedreht. Und gleichzeitig todmüde. „Du hast meinen einzigen Makel entdeckt“, scherzt er, während er sich ein Taschentuch neben seinem Computer greift. „Ich habe eine laufende Nase – aber nur heute!“

Vom Rapper zum Oscar-Gewinner

Ahmed hat sich in Hollywood den Ruf erarbeitet, seinen nächsten Schritt nie im Voraus anzukündigen. Er ist ein britisch-pakistanischer Rapper, der früh mit der politischen Hip-Hop-Gruppe Swet Shop Boys Aufmerksamkeit auf sich zog. Dann tauchte er im Star-Wars-Universum auf – im Blockbuster „Rogue One“ von 2016 –, gewann einen Emmy für das HBO-True-Crime-Drama „The Night Of“, spielte den Comic-Schurken in „Venom“, erhielt eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als gehörloser Schlagzeuger in „Sound of Metal“ und gewann schließlich einen Oscar für seinen Kurzfilm „The Long Goodbye“. In „Bait“ – wo Ahmed gleich als Creator, Executive Producer und Hauptdarsteller fungiert – schöpft Shah Latifes Geschichte aus ganz konkreten Erfahrungen aus Ahmeds eigenem Leben und macht die Serie womöglich zu seinem persönlichsten Projekt bis dato.

„Als ich bekannter wurde, vor allem in Amerika, wuchs die Distanz zwischen der chaotischen, verletzlichen Wirklichkeit unseres Lebens und der öffentlichen Version unserer selbst, die wir nach außen spielen“, erklärt Ahmed. „Jemand sagte mir einmal: ‚Der Abstand zwischen deinem öffentlichen und deinem privaten Ich ist das Maß der Scham, die du mit dir trägst.‘ Da dachte ich: Ich will eine subversive Komödie in genau diesem Spielfeld der Scham machen. Ich will mutig sein und sie so unentschuldigt persönlich gestalten wie möglich – egal wie beängstigend sich das im Prozess anfühlte.“

„Bait“ beginnt mit einem monumentalen Scheitern. Shah, ein Schauspieler mit mehreren gescheiterten Durchbruchsversuchen, bekommt die Chance seines Lebens: Er soll für die Rolle des nächsten James Bond vorsprechen. Ein vollständiger Kostüm-Screentest mit Waffen, Bösewicht und Kamera – gerichtet auf den dramatischen Schlussmonolog des Films. Und er versaut es komplett. Doch als ein geschicktes Manöver seinerseits dazu führt, dass sein Foto und sein Name als Bond-Favorit in den Boulevardblättern landen, bricht das daraus folgende Chaos genau in den Tagen vor Eid herein – dem wichtigsten Feiertag des Jahres für seine britisch-pakistanische Familie. Es gibt Sicherheitsdrohungen, Aufruhr im Netz, sogar einen blutigen Schweinekopf vor der Haustür seiner Familie. (Dazu später mehr.) Während Shah verzweifelt versucht, die Rolle zu bekommen, stauen sich öffentlicher Druck und das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit auf. Was als unkomplizierte Komödie über Identität und Hochstapler-Syndrom beginnt, kippt in einen gewaltsamen psychologischen Thriller über staatliche Überwachung, Paranoia und das Wesen des Selbst.

Komödie als trojanisches Pferd

„Komödie umgeht das analytische Denken der Menschen und trifft direkt ins Bauchgefühl“, sagt Ahmed. „Man kann Menschen über kulturelle oder sogar sprachliche Grenzen hinweg mit Komödie erreichen, weil da etwas zutiefst Instinktives drin steckt. Und man kann das so entwaffnend einsetzen, selbst wenn man eigentlich konfrontieren will.“

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Shahs Geschichte steht zwar im Mittelpunkt, doch das Gerüst der Serie trägt das kulturelle Verständnis, das die Figur des James Bond umgibt – besonders in Großbritannien. „Bond ist ein Symbol für Sehnsucht, Ehrgeiz und Erfolg“, sagt Ahmed. „Wir warten auf neue James Bonds wie auf neue Monarchen – in diesem Land, auf der ganzen Welt. Es ist eine Krönung. Wie die Wahl eines neuen Papstes.“ Das Bond-Element fand allerdings erst Eingang in die Geschichte, als das Drehbuch fast fertig war. Ahmed sagt, während er tiefer über die konkreten Erfahrungen des Immigrantenlebens nachdachte, wurde ihm klar, dass seine eigene Geschichte – und die Geschichte, die er erzählen wollte – keine reine Komödie war. Es war ein Spionagethriller.

„Überwachung, Misstrauen, Paranoia, von Feinden oder Kritikern verfolgt werden, die endlose Mission um Anerkennung und Bestätigung durch die Institutionen – das sind die organischen Zutaten unseres [Immigranten-]Lebens“, sagt er. „Und es fügt sich zufällig perfekt in das Gefäß von James Bond.“

Barbara Broccoli sagt Ja

Die Ian-Fleming-Figur wird von ihren bekanntermaßen streitlustigen Produzenten eisern gehütet – so sehr, dass alle Freunde und Mitarbeiter von Ahmed ihm sagten, es sei unmöglich, 007 in die Serie einzubauen. „Ich setze mein eigenes Fleisch aufs Spiel und hoffe, dass das Universum mir etwas davon zurückgibt“, erinnert sich Ahmed. Nachdem er eine E-Mail und das Drehbuch an die langjährige Bond-Produzentin Barbara Broccoli geschickt hatte, trafen sich die beiden zum Mittagessen. „Sie sagte: ‚Wissen Sie was? Ich liebe es’“, erzählt Ahmed. „Sie verstand, dass Bond darin ein Symbol ist. Sie ist eine echte Klasse für sich.“ Es war ein Ja – unter einer Bedingung: Die Serie dürfe sie weder zeigen noch erwähnen. Der Deal war perfekt.

Neben Bond hat „Bait“ noch eine weitere britische Institution zu bieten: Sir Patrick Stewart. Der legendäre Star-Trek-, X-Men- und Bühnenschauspieler übernimmt – Trommelwirbel, bitte – die Stimme des besagten Schweinekopfs, der an Shahs Familientür geschickt wird. Was zunächst als respektlose Drohung gilt, wird schnell zur allgegenwärtigen Tonspur von Shahs Ängsten vor Scheitern, Verhaftung und Tod. Die Rolle war von Anfang an für Stewarts Stimme geschrieben, doch auch hier war Ahmed überzeugt, der legendäre Schauspieler werde ablehnen. Stattdessen durfte er Stewarts Namen zu einem Ensemble hinzufügen, das sich wie eine Familie anfühlt – mit Guz Khan, Ritu Arya und Sheeba Chaddha –, und ihm dabei sogar britischen Slang beibringen, etwa das Wort „Mandem“ für eine enge Clique oder Crew.

„Das war ein weiterer Moment der Gnade und des unglaublichen Glücks und der Großzügigkeit – des Universums und Patrick Stewarts persönlich –, dass er Ja sagte“, sagt Ahmed. „Ich schätze diesen Mann sehr.“

Soundtrack als Bindeglied

Dank Ahmeds musikalischem Hintergrund war der Soundtrack der Serie für ihn ein besonders wichtiger Prozess. Er bezeichnet die Musik als „tonalen Hochseilakt“, der die freigeistige, genrespringende Energie der Geschichte widerspiegelt. Inspiriert von den Soundtracks zu „Black Panther“, „Uncut Gems“ und „Birdman“, steckt er voller Referenzen und Einflüsse aus dem pakistanischen Psychedelic-Funk der späten Siebziger und dem Bollywood-Disco der frühen Achtziger. („Wir befinden uns wirklich in einer Ära, in der die Drogen fantastisch gewesen sein müssen.“) Es gibt Tracks vom britischen Rapper AJ Tracey, der verstorbenen Elektropop-Ikone SOPHIE, eine Urdu-Version von „Sweet Dreams“, aufgenommen vom Bay-Area-Punjabi-Produzenten Talwiinder, und ein originales Bond-ähnliches Titelthema – „The Price of It All“, geschrieben und gesungen von Jorja Smith.

„Die Serie wechselt ständig die Gänge – von Komödie zu Drama, von Romanze zu Action zu Thriller – und verwebt das alles mit surrealen Elementen. Deshalb war die Musik so entscheidend dafür, eine Art Klebstoff um all das zu legen“, sagt Ahmed. „Solche Scores funktionieren wie ein griechischer Chor. Man spürt, dass hier eine Fabel erzählt wird. Und sie heben die Geschichte in etwas Fabelhaftes.“

Mit seinem Zickzackkurs durch Ton und Genre ist „Bait“ vielleicht nicht für jeden gemacht. Aber Ahmed ist zu Recht stolz auf das, was er geschaffen hat, und bereits beim nächsten großen Projekt – den Dreharbeiten zu Alejandro G. Iñárritus „Digger“ an der Seite von Tom Cruise, den Ahmed als „einen der einzigartigsten Menschen mit der konsequentesten Arbeitsmoral“ bezeichnet. Jetzt, da „Bait“ in der Welt ist, hegt er eine klare Hoffnung: dass die bloße Existenz der Serie und die Intention, die vom ersten Gedanken bis zum letzten Bild dahinterstand, positive Wellen in der TV-Branche schlagen wird – für andere Kreative, die bereit sind, auf sich selbst zu setzen.

„Die Branche ist manchmal risikoscheu“, sagt Ahmed. „Aber ich glaube, dass genau diese großen Würfe, das Unterlaufen von Erwartungen, das Brechen mit der Norm meistens das sind, was durchdringt. Und wenn wir dazu bereit sind, hat jede Geschichte das Potenzial, den Lärm zu übertönen.“