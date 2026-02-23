James Taylor: Mein Leben in 15 Songs

Dies ist ein Archivtext aus dem Jahr 2015. James Taylors neues Album „Before This World“ ist seine erste Sammlung mit Originalsongs seit 13 Jahren, obwohl er es in dieser Zeit keineswegs ruhig angehen ließ – er tourte regelmäßig, veröffentlichte Live- und Coveralben und zog Zwillingssöhne groß, heute 14. Doch vor einigen Jahren erkannte Taylor, dass er dem Songwriting in seinem Leben oberste Priorität einräumen musste, wenn er jemals wieder ein Album mit neuen Songs veröffentlichen wollte.

Also lieh er sich die Wohnung eines Freundes und zog sich dort zurück, um das zu schreiben, was schließlich „Before This World“ wurde – ein sanftes, nachdenkliches Werk, das Erinnerungen an seine klassischen Alben der Siebziger weckt. „Ich bin nicht der Typ Musiker, der sich immer wieder neu erfindet“, sagt er.

„Ich bin eine langsame Weiterentwicklung eines Stils des Aufnehmens und Schreibens, und ich glaube tatsächlich, dass ich in mancher Hinsicht besser darin werde.“

Rückblick mit 67

Mit 67 kann Taylor ehrlich auf sein Leben und seine Karriere zurückblicken, auch auf die dunkleren Momente – von seiner Heroinabhängigkeit bis zu seinen Kämpfen als Vater (mit seiner Ex-Frau Carly Simon hat er zwei Kinder, Sally, 41, und den Singer-Songwriter Ben, 38). „Sally und Ben sind brillant geworden“, sagt er. „Aber ich kann kaum Anspruch auf das Verdienst erheben. Ich war ein ziemlich beeinträchtigter Vater. Sucht ist verzögerte Entwicklung, also bin ich vielleicht spät erwachsen geworden.“

In einer Luxussuite im Fenway Park, bevor seine geliebten Boston Red Sox an einem Abend kürzlich gegen die New York Yankees antraten, führte uns Taylor durch 50 Jahre Songwriting zurück – bis hin zu seiner Vertragsunterzeichnung bei Apple Records durch die Beatles im Jahr 1968.

„Rainy Day Man“ (1967)

1966 lebte ich mit meinem besten Freund Zach Wiesner im Albert Hotel in New York, der diesen Song mit mir schrieb. Wir hatten eines von zwei Zimmern im Hotel, die nicht bei einem Brand zerstört worden waren, deshalb war es ziemlich billig.

Der „rainy-day man“ war eine Drogenverbindung. 1966 nahm ich mein erstes Opiat. Joel „Bishop“ O’Brien, der Schlagzeuger der Flying Machine, war süchtig. Ich verbrachte viel Zeit in seiner Wohnung, also war es nur eine Frage der Zeit, bis ich Heroin probierte. Ich war im Grunde dazu geboren, mir Stoff zu spritzen – es war der Schlüssel zu meinem Schloss, also war ich die nächsten 20 Jahre praktisch weg.

„Something in the Way She Moves“ (1968)

Ich sprach mit meinem Vater am Telefon, während ich in New York lebte, und ihm gefiel nicht, wie ich klang. Er hatte recht: Ich war drauf, unterernährt und ziemlich mitgenommen. Am nächsten Tag kam er mit dem Familienkombi und fuhr mich zurück nach North Carolina, wo ich aufgewachsen war. Ich nahm mir Zeit zur Erholung, und um Weihnachten 1967 überredete ich meine Eltern, mir ein Ticket nach London zu kaufen, wo ein Freund mich für ein paar Wochen aufnehmen wollte.

Ich hoffte, in Clubs oder sogar auf der Straße zu singen, aber stattdessen nahm ich Kontakt zu Peter Asher auf, der gerade begonnen hatte, für Apple Records zu arbeiten. Er verschaffte mir ein Vorsingen bei Paul McCartney und George Harrison, bei dem ich ihnen diesen Song vorspielte. Paul sagte zu Peter: „Hast du Lust, diesen Typen zu produzieren?“ Und Peter sagte: „Ja.“

Herkunft und Heimweh

Der Song handelt von einer frühen Freundin und der Ruhe, die man in der Gegenwart eines Menschen empfindet, der einen wirklich gut kennt. Als ich hörte, dass George Harrison den Titel für die Anfangsworte von „Something“ verwendete, war ich begeistert. Ich hatte keineswegs das Gefühl, dass mir etwas weggenommen wurde – außerdem zitiert „Something in the Way She Moves“ die Beatles in „I Feel Fine“: „She’s around me almost all the time/And I feel fine.“

„Carolina in My Mind“ (1968)

Ich nahm mein erstes Album in den Trident Studios in London auf, während die Beatles in der Nähe am „White Album“ arbeiteten. Mir wurde bewusst, wie glücklich ich war, die Playbacks der Beatles zu hören und ihren Prozess im Studio zu beobachten, aber gleichzeitig vermisste ich, umgeben von dieser heiligen Schar meiner absoluten Idole, mein Zuhause in North Carolina. Das fing dieses Gefühl ein, an einen anderen Ort gerufen zu werden.

„Sweet Baby James“ (1970)

Allen Klein übernahm 1969 Apple Records. In unserem Vertrag stand, dass wir ihn prüfen konnten, um unsere Verkaufszahlen zu sehen, und er wollte niemanden in die Bücher schauen lassen, also ließ er uns gehen. Tatsächlich ließ er alle beim Label gehen, außer den Beatles.

Ich kam in die Staaten zurück und erfuhr, dass mein Bruder Alex ein Kind bekommen hatte. Ich beschloss, einen Song für den Jungen zu schreiben, der nach mir benannt war. Ein kleines Cowboy-Lied. Es beginnt als Wiegenlied, dann spricht die zweite Hälfte – „the turnpike from Stockbridge to Boston…“ – darüber, was Musik für mich bedeutet. Am Ende wird es ziemlich spirituell. Ich denke, es ist mein bester Song.

„Steamroller“ (1970)

Ich kam aus London zurück, und meine Heroinabhängigkeit wütete wieder, also ging ich in Behandlung. Nun, es war keine Reha. Es war eine psychiatrische Einrichtung in Stockbridge, Massachusetts. Mit 17 war ich schon einmal in einer psychiatrischen Klinik gewesen, und ich glaube, das war einfach das, was meine Eltern mit mir zu tun wussten. Diese Einrichtung war nicht für Opiat-Entzug gedacht, aber dort war ich, und ich schrieb dort viele Songs, die später auf „Sweet Baby James“ landeten.

„Steamroller“ hingegen stammte aus meinen Flying-Machine-Tagen, und es war ein Witz. Es gab viele weiße Typen, die Blues spielten, Studenten, die Howlin’ Wolf und Muddy Waters sangen, und das erschien mir komisch. „Steamroller“ war einfach als Parodie gedacht.

Erfolg und Entfremdung

Eine der Folgen mehrerer Klinikaufenthalte war, dass alle Erwartungen, die meine Familie vielleicht an mich hatte – akademisch oder beruflich –, aufgegeben worden waren. Sie hoben gewissermaßen die Hände und sagten: „Nun, immerhin lebt er noch.“ Sie unterstützten meine Musik immer sehr, aber ich hatte das Gefühl, aus einer Position der Entrechtung und Entfremdung zu kommen. Als „Sweet Baby James“ durchstartete, war das enorm befriedigend und alles, was ich wollte, aber Erfolg war eine große Umstellung.

„You’ve Got a Friend“ (1971)

Carole King und ich spielten gemeinsam im Troubadour in Los Angeles. Sie hatte gerade „You’ve Got a Friend“ geschrieben, das sie später als Antwort auf „Fire and Rain“ bezeichnete. Der Refrain von „Fire and Rain“ lautet: „I’ve seen lonely times when I could not find a friend.“ Caroles Antwort war: „Hier ist dein Freund.“ Sobald ich es hörte, wollte ich es spielen.

Kurz darauf waren wir im Studio und nahmen „Mud Slide Slim and the Blue Horizon“ auf. Wir hatten an diesem Tag bereits zwei Songs aufgenommen, aber wir hatten noch Studiozeit und viel Energie. Peter Asher sagte: „Warum spielst du nicht ‚You’ve Got a Friend‘?“ Wir taten es, und es klang großartig.

Großzügigkeit und Genesung

Es gab nur ein Problem: Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, Carole zu fragen, ob es in Ordnung war. Ich rief sie etwas verlegen an und sagte: „Wir wollten das eigentlich nicht, aber wir haben ‚You’ve Got a Friend‘ aufgenommen“, und sie sagte: „In Ordnung, bring es raus“, was bemerkenswert großzügig war.

Ich habe viele Songs über Genesung.

„A Junkie’s Lament“ (1976)

ist eine Warnung, einen Junkie nicht als vollständig funktionierenden Menschen zu betrachten. Heroin hätte mich etwa fünfmal töten sollen, aber es tat es nie. Meine Kinder litten unter ihrem süchtigen Vater. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dass sie es nicht getan hätten.

Weitere Wendepunkte

„Secret o’ Life“ (1977)

schrieb ich in einem kleinen Sonnenfleck auf der Treppe eines Hauses, das ich auf Martha’s Vineyard baute. Eine Zeile lautet: „The secret of life is enjoying the passage of time.“ Der Titel sollte an Life-Savers-Sorten wie Pep-O-Mint oder But-O-Rum erinnern – ein Seitenhieb auf die Anmaßung, einen Song „The Secret of Life“ zu nennen.

„Only a Dream in Rio“ (1985) entstand nach einem weiteren Entzug. Beim Rock in Rio Festival sangen 300.000 Menschen meine Songs mit – laut, kraftvoll und im Takt. Als ich von der Bühne ging, fühlte ich mich, als würde ich zwei Fuß über dem Boden schweben. Es war ein Wendepunkt in meinem Leben.

Späte Jahre und Anerkennung

„Copperline“ (1991)

ist ein weiterer Song über Heimat, über meinen Vater, über eine friedliche Kindheit. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Informationsschnipsel, die wir ständig empfangen, uns auf eine Art Schwarmbewusstsein vorbereiten.

„Mean Old Man“ (2002) war ein großer Erfolg für mich. Paul McCartney sagte, er habe zunächst gedacht, es sei von Frank Loesser oder Cole Porter. Bob Dylan sagte mir einmal, er habe „Frozen Man“ gehört und halte es für großartig. Zehn Kritiker können mich zerreißen, aber wenn hin und wieder jemand wie Bob Dylan oder Paul McCartney sagt: „Mach weiter, Junge“, reicht mir das.

„Angels of Fenway“ (2015)

Ich beendete den Song im Mai 2014, hatte die Musik aber schon etwa sieben Jahre zuvor. Ich wusste, dass ich über diese wundersame Saison 2004 gegen die Yankees schreiben wollte. Wenn man Red-Sox-Fan ist oder einfach Baseball-Fan, war es ein erstaunliches Ereignis. Ich erzählte es als Geschichte einer Großmutter, die beim letzten Sieg der Red Sox geboren wurde und an dem Tag stirbt, an dem sie endlich wieder gewinnen.