Jeff Lynne von ELO: Mein Leben in 15 Songs

Selbst auf dem Höhepunkt der Hit-Ära des Electric Light Orchestra in den späten 1970er Jahren kannten nur die treuesten Rockfans den Namen Jeff Lynne. „Ich habe mich nie in den Vordergrund gedrängt“, sagt er stets. „Ich hätte ein großes Ego bekommen können. Aber das lag einfach nicht in meiner Natur. Alles, was ich wollte, war Studiozeit und noch mehr Studiozeit und noch mehr Studiozeit.“

Als ELO in den 1980er Jahren aufgrund eines sich wandelnden Musikklimas wie Dinosaurier wirkten, wurde Lynne Produzent. Und schuf innerhalb von weniger als zwei Jahren Comeback-Alben für George Harrison, Tom Petty und Roy Orbison, bevor er sie alle zusammen mit Bob Dylan in die kurzlebige Supergroup Traveling Wilburys holte. „Es war eine wunderbare Zeit“, sagt Lynne. „Ich dachte mir: ‚Wow, das hätte ich schon vor Jahren machen sollen.’“

Doch nachdem er 30 Jahre lang fast ausschließlich hinter den Kulissen gearbeitet hatte, nahm Lynne im Sommer 2014 das Angebot an, das Electric Light Orchestra für eine große Show im Londoner Hyde Park wiederzubeleben. Er war ein Nervenbündel, als er auf die Bühne trat und 50.000 Fans gegenüberstand.

„Ich war so erleichtert, dass all diese Menschen da waren und bei jedem Song schrien und klatschten“, sagt er. „Das hat mir wirklich gut getan. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, zurückzukommen und ein neues Album aufzunehmen.“

Electric Light Orchestra, „Showdown“ (1973)

In den späten 1960er Jahren war ich in einer Gruppe namens Idle Race. Und dieser Typ namens Roy Wood, der bei Move war, wir trafen uns in den Clubs in Birmingham und wurden Freunde. Wir gingen zu uns nach Hause und hörten uns gegenseitig unsere Musik an. Wir dachten, es wäre vielleicht schön, eine Gruppe mit Streichern zu haben.

Damals hatten die meisten Gruppen nichts anderes als Schlagzeug und Gitarre, Orgel und vielleicht Saxofon und Trompeten. Ich wollte etwas anderes machen als 15-minütige Gitarrensoli. Weil ich darin sowieso nicht so gut war. Das große Problem mit Streichern war damals, dass es keine Tonabnehmer dafür gab. Es war eine echte Qual, Shows zu machen. Nach etwa drei Monaten verließ mich Roy, um seine eigene Gruppe zu gründen. Ich machte alleine weiter. Und wurde zum alleinigen Produzenten und Songschreiber.

Ich schrieb „Showdown“ im Wohnzimmer meiner Eltern in Birmingham. Ich erfand das Riff und war begeistert davon. Ich wusste, dass es ein Hit werden würde. Selbst nachdem ich nur ein paar Noten davon gespielt hatte. Als wir es aufnahmen, sagte der Tontechniker: „Das ist ein Klassiker.“ Ich war überglücklich. Es ist einer meiner Favoriten. Obwohl der Text eigentlich nichts bedeutet. Es ist nur eine Geschichte. Ein erfundenes Szenario. Viele Leute fragen mich, was meine Lieder bedeuten. Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich es singe, bedeutet es mir etwas anderes.

Electric Light Orchestra, „Evil Woman“ (1975)

Ich schrieb das Lied innerhalb weniger Minuten. Der Rest des Albums (Face the Music) war fertig. Ich hörte es mir an und dachte: „Das ist keine gute Single.“ Also schickte ich die Band zu einem Footballspiel. Und schrieb „Evil Woman“ auf der Stelle. Die ersten drei Akkorde kamen mir sofort in den Sinn. Es war das Schnellste, was ich je gemacht hatte.

Wir haben es glatt und cool gehalten. Wie einen R&B-Song. Es war irgendwie schick für mich, mit all den großen Klaviersoli und dem Streicherarrangement. Es wurde von einer bestimmten Frau inspiriert. Aber ich kann nicht sagen, von wem. Sie ist ein paar Mal in meinen Liedern aufgetaucht.

Damals machte es keinen Spaß, Konzerte zu geben. Der Sound war immer schlecht. Wir spielten immer noch in Theatern und Stadthallen, gelegentlich auch in Tanzsälen. Nach „Evil Woman“ bekamen wir mehr Auftritte. Aber das änderte mein Leben nicht allzu sehr. Mit nur einem Hit kann man sich keinen Palast oder sonst etwas kaufen.

Electric Light Orchestra, „Telephone Line“ (1976)

Ich erinnere mich, dass ich das auf einem alten, verstimmten Klavier geschrieben habe. Ich habe diesen Song irgendwie aus ihm herausgequetscht. Ich klinge in diesem Lied wirklich verzweifelt und einsam. Und vielleicht war ich das auch. Es geht darum, dass man jede Nacht versucht, ein Mädchen zu finden, und man einfach nicht zu ihr durchdringen kann.

Das war ein Szenario, das mir eingefallen ist. Aber vielleicht wurde ich auch durch die Tatsache dazu angeregt, dass ich zu dieser Zeit nicht glücklich war. Als Kind liebte ich die klagenden Lieder von Del Shannon und Roy Orbison. Sie schrieben wirklich traurige Lieder. Und das waren die besten. Ich dachte, ich würde diese Art von Liedern schreiben. Die Leute sagen mir, dass ihnen das Lied Auftrieb gibt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das für jemanden tun würde.

Electric Light Orchestra, „Turn to Stone“ (1977)

„Turn to Stone“ ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Er ist so ursprünglich und einfach. Aber dennoch sehr bewegend. Ich liebe den Shuffle-Beat. In der Mitte gibt es eine Stelle, an der ich super schnell spreche. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es in der Mitte des Songs etwas Einfaches braucht. Ich habe früher oft ein lustiges kleines Stück in einen Song eingebaut. Nur für den Fall, dass er mir langweilig wird. Ich dachte mir dann: „Das dauert jetzt vielleicht etwas zu lange. Ich überlege mir mal was Lustiges, das ich da einbauen kann.“

Disco war zu dieser Zeit sehr beliebt und ich liebte es. Ich liebte die Strenge davon. Es half der Gruppe wirklich, weil ich so richtig in Fahrt kommen konnte. Disco hat viel Gutes. Ich mag auch Punk. Sie meinten es offensichtlich gut. Auch wenn sie vielleicht noch nicht ganz wussten, wie man richtig spielt. Sie waren rau und ungeschliffen. So wie ich, als ich anfing.

Electric Light Orchestra, „Mr. Blue Sky“ (1978)

Ich nehme an, das ist mein bekanntester Song. Jeder erzählt mir etwas anderes darüber. Es hat sogar eine verrückte Anziehungskraft auf Kinder, da es wie ein Kinderlied ist. Ich erinnere mich, wie ich die Worte aufschrieb. Ich war in einem Chalet in den Schweizer Bergen. Und es war überall neblig und bewölkt. In den ersten vier Tagen oder so sah ich keine Landschaft. Aber dann klärte sich alles auf. Und es gab diese endlose Aussicht und der Himmel war blau.

Zu diesem Zeitpunkt spielten wir in Stadien. Ich glaube, die größte Menschenmenge war 83.000. Es hat Spaß gemacht. Aber auch ein bisschen Angst gemacht. Ich dachte: „Ich hoffe, die Beatles spielen danach. Sonst werden wir umgebracht.“ Die Konzerte waren schrecklich. Ich konnte die Streicher nicht hören. Die Hälfte der Zeit musste man sie ausschalten, weil sie beim Spielen herumliefen.

Ich wollte nur ungern ein echter Rockstar werden. Ich war schüchtern. Und mir wurde immer gesagt, ich solle mir keinen großen Kopf machen. Und meine Lieblingsbeschäftigung war es, 14 Stunden am Tag im Studio zu arbeiten. Alles andere war für mich nebensächlich, wie die Veröffentlichung der Platte und die Promotion. Ich hatte zwar ein großes Haus. Aber ich habe keine Rockstar-Dinge gemacht. So habe ich mich nie gesehen. Ich war Songwriter, Sänger und Produzent. Rockstars sind anders. Sie kleiden sich auffällig und hängen in Nachtclubs ab. Das war einfach nicht meine Priorität. Ich verbrachte meine Freizeit gerne in der Kneipe.

Electric Light Orchestra, „Don’t Bring Me Down“ (1979)

Das habe ich im Studio erfunden. Ich spiele alle Instrumente. Es beginnt mit einem Drum-Loop aus einem anderen Song, den ich beschleunigt habe. Dann habe ich es ordentlich komprimiert. Als ich den Gesang einsang, gab es eine Lücke. Also rief ich einfach „groose“. Das war das erste Wort, das mir in den Sinn kam. Der Tontechniker sagte, dass es auf Deutsch „Grüße“ bedeutet. Was ich sehr schön fand und deshalb beibehielt. Als ich damit auf die Bühne ging, riefen alle „Bruce“. Also sang ich einfach auch „Bruce“.

Dies war das erste Lied, das ich ohne Streicher gemacht habe. Es war aufregend, mit ihnen zu arbeiten, als wir anfingen. Aber nach sechs Alben hatte ich die Nase voll von ihnen. Es gab auch Ärger mit den Gewerkschaften. Sie hörten vor dem Ende des Liedes auf zu spielen, wenn das Ende der Stunde näher rückte. Jetzt sind sie nicht mehr so unhöflich, da es Sampler und alles gibt.

Electric Light Orchestra, „All Over the World“ (1980)

„All Over the World“ war ein Lied, das für den Olivia-Newton-John-Film Xanadu geschrieben wurde. Ich habe die Hälfte der Songs für den Film geschrieben. Obwohl ich das Ding nie gesehen habe. Ich nehme nicht an, dass das sonst jemand hat. Es sollte wirklich schlecht sein.

Aber ich bin wirklich zufrieden mit der Musik. Dieses Lied lässt nie nach. Es ist sehr eingängig und optimistisch. Ich glaube nicht, dass ich mir den Film jemals ansehen werde, nachdem ich die Kritiken gelesen habe. Ich habe zugesagt, weil ich dachte: „Ich mag Olivia Newton-John. Sie ist toll. Es wäre schön, sie kennenzulernen.“

George Harrison, ‚When We Was Fab‘ (1987)

1986 beschloss ich, aufzuhören. Etwa sechs Monate später nahm George Harrison Kontakt mit mir auf. Er bat mich, an seinem neuen Album mitzuarbeiten. Ein paar Tage nachdem er mich kennengelernt hatte, sagte er: „Lass uns in den Urlaub fahren. Ich fahre für eine Weile nach Australien.“ Er nahm mich mit zum Grand Prix in Adelaide. Was unglaublich war.

Es fühlte sich wie ein Abenteuer an, da ich früher nur in meinem kleinen Studio herumklimperte. Jetzt war es auf internationaler Ebene. George kam mit den Worten für „When I Was Fab“. Es war magisch für mich, da es wie ein Beatles-Song klingen sollte. Obwohl wir nicht genau Beatles-Sounds verwendeten. Das Album war ein Riesenerfolg und verkaufte sich etwa 5 Millionen Mal. Ich war einfach so gerührt, dass er mit mir arbeiten wollte.

In der Zwischenzeit begannen die anderen Mitglieder von ELO, als ELO 2 aufzutreten. Das ist jetzt Schnee von gestern. Aber damals änderten die Veranstalter den Namen in ELO. Und ich musste jedes Mal klagen.

Roy Orbison, „You Got It“ (1988)

Das ist eine bittersüße Angelegenheit. Weil er für mich ein großer Held war. Als Kind habe ich ihm stundenlang zugehört. Ich habe drei Titel auf seinem letzten Album (Mystery Girl) produziert und drei Titel mit ihm zusammen geschrieben. „You Got It“ habe ich zusammen mit Roy und Tom Petty geschrieben. Jahrelang zuvor hatte er nur noch Aufnahmen gemacht. Und nicht mit Menschen zusammengearbeitet, die Empathie für ihn hatten oder genug Sorgfalt und Liebe in die Musik gesteckt hatten. Ich erinnerte ihn daran, wer er war. Und wie großartig er war. Deshalb holte ich eine großartige Leistung aus ihm heraus.

Es war einfach schrecklich, als ich hörte, dass er gestorben war. Ich bekam einen Anruf gegen sechs Uhr morgens. Alles, was ich hörte, war „Mr. Orbison ist gestorben“, und dann legten sie auf. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer mich angerufen hat. Ich musste aufstehen und Radio hören, um zu sehen, ob es Blödsinn oder wahr war. Leider war es wahr. „You Got It“ war gerade erschienen, als er im Haus seiner Mutter an einem Herzinfarkt starb. Er war ein toller Typ. Und der beste Sänger, den ich je gehört habe.

Brian Wilson, „Let It Shine“ (1988)

Ich hatte gerade George Harrisons Album fertiggestellt, als Warner Bros. mich bat, Brian Wilson zu produzieren. Ich dachte: „Man kann Brian Wilson nicht produzieren. Er ist der beste Produzent der Welt.“ Aber ich sagte ja. Und schrieb mit ihm zusammen einen Song.

Wir schrieben „Let It Shine“ in seinem Haus in Malibu. Er hatte wirklich mit seinem Leben zu kämpfen. Es war schrecklich. Und er wurde schlecht behandelt. Aber man konnte sehen, was für ein netter Kerl er war. Trotz allem, was im Hintergrund passierte. Es war alles sehr belastend. Ich habe Dr. Landy nur ein paar Mal gesehen, wie er mit seinem Umhang und seinem Gehstock herumlief. Darüber möchte ich aber eigentlich nicht sprechen.

Tom Petty, „Free Fallin“ (1989)

Ich traf Tom in England und sah ihn dann an einer Straßenlaterne in Los Angeles wieder. Er sagte: „Jeff, fahr rechts ran.“ Ich tat es. Und er sagte: „Ich habe gerade Georges Album gehört. Wie wäre es, wenn du vorbeikommst und wir gemeinsam ein paar Lieder schreiben?“ Ich sagte: „Sehr gerne.“ Das zweite Lied, das wir wahrscheinlich schrieben, war „Free Fallin’“. Ich hatte die Akkorde dafür. Und wir haben beide den Refrain ausgearbeitet. Es war wie bei „Evil Woman“, da wir eine sich wiederholende Akkordfolge hatten und dann die Melodie in einen Refrain übergeht. Jeder, der es hörte, wusste, dass es ein Hit war. Und das nächste Lied, das wir machten, war „I Won’t Back Down“.

Es war Toms erstes Soloalbum. Ich war mir nicht bewusst, dass es für die Band eine so große Sache sein würde, dass Tom sich selbstständig macht. Am Ende habe ich das meiste gemacht, Keyboard und Bass gespielt und dem Schlagzeuger gesagt, was er spielen soll. Mike [Campbell] war dabei. Aber ich habe erst hinterher erfahren, dass es für die anderen Jungs ein Problem war. Die Sache ist die, dass er eine großartige Platte daraus gemacht hat. Es ist immer noch meine Lieblingsplatte, die ich je mit jemandem gemacht habe. Ich liebe sie. Sie ist so einfach und frisch und hat keinen Bullshit.

The Traveling Wilburys, „Nobody’s Child“ (1990)

Wenn man mit George Harrison abhängt, kann man machen, was man will. Aus diesem Grund kamen die Traveling Wilburys zu mir. Eines Abends, als wir Aufnahmen machten, sagte er: „Wir sollten eine Gruppe gründen.“ Ich sagte: „Wen sollten wir dabei haben?“ Er sagte: „Bob Dylan.“ Ich dachte: „Verdammt noch mal.“ Mit dieser Antwort hatte ich nie gerechnet. Und dann sagte ich: „Können wir Roy Orbison dabei haben?“ Er sagte: „Toll, ich liebe Roy.“ Und wir beide liebten Tom. Alle, die wir fragten, machten sofort mit. Das war also eine tolle Sache.

Wir haben nie Konzerte gegeben. Obwohl George ein paar verrückte Ideen hatte, wie wir diese Tour machen könnten. Seine erste Idee war, dass wir einen Flugzeugträger mieten. Und dann einfach zu verschiedenen Häfen fliegen und alle auf den Flugzeugträger klettern und uns zuhören lassen. Die nächste Idee war, dass wir es in einem Zug machen. Wir würden in einen Bahnhof einfahren und eine Bühne abladen. Und für die Leute spielen, die gekommen sind, um uns am Bahnhof zu sehen. Aber zu beidem sind wir nie gekommen. Alle anderen hatten ihre eigenen Tourneen.

„Nobody’s Child“ war eine Wohltätigkeitssache, die wir nach dem ersten Album gemacht haben. Damit haben wir Geld für Waisenkinder gesammelt. Es ist ein altes amerikanisches Volkslied. Es hat eine wirklich schöne Stimmung. Wir haben ein zweites Album gemacht, nachdem Roy gestorben war. Aber darauf hätte ich verzichten können. Roy war einfach ein zu großer Teil der Originalgruppe.

The Beatles, „Free as a Bird“ (1995)

George bat mich, das zu tun, und es war das Schwierigste, was ich in meinem Leben tun musste. Ich war gleichzeitig begeistert und voller Angst. Ich bekam eine Mono-Kassette mit nur einer Spur, auf der John das Lied 1977 sang. Ich kam zur ersten Sitzung mit George. Wir waren spät dran, was ein schlechter Start war. Ringo und Paul waren bereits da. Wir setzten uns alle vier an einen Tisch. Das erste Mal seit etwa 20 Jahren, dass sie alle zusammen waren. Sie verbrachten viel Zeit damit, über die alten Zeiten zu reden und in Erinnerungen zu schwelgen. Ich war überglücklich. Davon hatte ich immer geträumt.

An manchen Tagen dachte ich, dass ich es richtig machen würde. An anderen Tagen dachte ich: „Worauf habe ich mich da nur eingelassen?“ Damals gab es noch keine Computer. Also musste ich ein kleines Sampler verwenden. Eines Abends wartete ich, bis alle nach Hause gegangen waren, und begann mit der Arbeit. Ich habe Johns erste Zeile dort eingefügt. Sie ein wenig verschoben. Dann habe ich mit meinem Finger auf John gedrückt, damit sie an der richtigen Stelle auf das Band kam.

Das habe ich den ganzen Song über gemacht. Ihn überall dort eingesetzt, wo ich konnte. Mit ProTools wäre es viel einfacher gewesen. Am nächsten Morgen kam Paul herein und sagte: „Jeff, du hast es geschafft! Gut gemacht.“ Er umarmte mich fest. Es war eine Erleichterung und eine Freude zugleich.

Jeff Lynne’s ELO, „When I Was a Boy“ (2015)

Ich hatte all diese negativen Gedanken, bevor ich 2014 zusagte, im Hyde Park zu spielen. Aber das Publikum war die ganze Zeit über total aus dem Häuschen. Sie liebten jede Minute davon. Es war die beste Show, an der ich bis zu diesem Zeitpunkt beteiligt war. I

ch begann ein neues Album , und die erste Single war „When I Was a Boy“. Es ist der autobiografischste Song, den ich je gemacht habe. Die Worte schrieben sich einfach von selbst, während ich mich normalerweise abmühte und an meinen Schreibtisch kettete. Es ging darum, erwachsen zu werden. Und mit Kopfhörern meinem kleinen Kristallradiorecorder zu lauschen. Ich spiele alle Instrumente außer Shaker und Tamburin. Wir haben elektronische Streichersamples verwendet. Aber sie klingen für mich und sicher auch für die meisten anderen Menschen genauso.

Jeff Lynne’s ELO, „Love and Rain“ (2015)

Meine Tochter singt darauf im Hintergrund. Es begann als altes Demo. Ich liebte einfach den Klang des Dings. Es klang wie ein riesiges Clavinet. Aber es war eigentlich eine Telecaster. Das Album läuft in England sehr gut. Es ist auf Platz sieben eingestiegen. Wir sind in Amerika bei Jimmy Fallon aufgetreten.

Früher hatte ich Angst vor Auftritten im Fernsehen, weil ich so viele Celli dabei hatte. Aber jetzt habe ich eine richtige Band und die kümmern sich um alles. Und mit den Monitoren kann ich mich sogar selbst hören. Ich habe etwa 40 Jahre gebraucht, um hierher zu kommen. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft.