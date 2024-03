Jeff Lynne’s ELO: Abschied von der Bühne mit letzter Tour

Mit der „The Over and Out Tour“ werden Jeff Lynne’s ELO, die moderne Formation des Electric Light Orchestras, zum letzten Mal gemeinsam auftreten.

Die Konzerte in diesem Herbst werden in ganz Nordamerika stattfinden, Gigs in Europa sind derzeit allerdings nicht geplant.

Startschuss für die Tournee ist am 24. August in Palm Desert, Kalifornien. Angesetzt sind die Auftritte derzeit bis zum 25. Oktober, dann wird die Band voraussichtlich ihre Abschiedstournee in Los Angeles beenden.

Das Electric Light Orchestra gehört zu den erfolgreichsten Pop-Prog-Rock-Bands der 70er und 80er Jahre und löste sich offiziell 1986 auf. Jeff Lynnes Solokarriere brachte zwei Alben, „Armchair Theatre“ (1990) und „Long Wave“ (2012) hervor, bevor er die Gruppe 2014 unter dem Namen Jeff Lynne’s ELO wieder zusammenführte.

Die neu formierte Band ging nicht nur auf Tour, sondern spielte auch zwei Platten ein: „Alone in the Universe“, veröffentlicht im Jahr 2015, und „From Out of Nowhere“ (2019).