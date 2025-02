Jimmy Page und The Black Crowes teilen unveröffentlichte Version von „The Lemon Song“

Jimmy Page und The Black Crowes erfreuen Rockfans mit einer bislang unveröffentlichten Live-Version des Led-Zeppelin-Klassikers „The Lemon Song“.

Die gemeinsame Aufnahme von Jimmy Page & The Black Crowes stammt aus dem Jahr 1999, wurde 2000 veröffentlicht und erscheint auf der Neuauflage des Albums „Live at the Greek“. Neben weiteren bislang unveröffentlichten Songs bietet die Neuauflage remasterte Aufnahmen sowie exklusives Bonusmaterial.

Produziert, abgemischt und remastert wurde die Neuauflage von Kevin Shirley. Sie umfasst 36 Tracks, darunter 16 bislang unveröffentlichte Songs sowie exklusive Behind-the-Scenes-Fotos, Videos und mehr.

Hier gibt es den Song zu hören:

Jimmy Page: „Alchemistische Momente“

Jimmy Page erklärt in einer Pressemitteilung über die Wiederveröffentlichung: „Ich freue mich sehr auf die bald erhältliche Veröffentlichung des Materials von Jimmy Page & The Black Crowes aus den Konzerten von 1999. Die neuen Mixe erfassen die Zusammenarbeit dieser historischen Begegnungen und vermitteln die explosive Leidenschaft und die aufregende Energie dieser alchemistischen Momente.“

The Black Crowes über die Veröffentlichung mit Jimmy Page

Auch The-Black-Crowes-Frontmann Chris Robinson ist begeistert. „Das neue ‚Live at the Greek’-Boxset bringt das gesamte Erlebnis unserer Zusammenarbeit mit Jimmy in eine lebendige, elektrisierende, mystische und kraftvolle Perspektive. Hail, hail Rock ’n’ Roll!“, erzählt er.

The-Black-Crowes-Gitarrist Rich Robinson ergänzt: „Die Shows noch einmal durchzugehen und das neue Boxset zusammenzustellen, war ein unglaublicher Tauchgang in diese Zeit unserer Geschichte. Es war ein einmaliges Erlebnis, diese legendären Songs mit dem Mann zu spielen, der sie komponiert hat. Der Klang der neuen Mixe und der zusätzlichen Songs hat mich umgehauen, als ich sie zum ersten Mal gehört habe.“