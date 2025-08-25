Jimmy Page vor Led Zeppelin: 20 großartige Songs aus den 1960er Jahren

In den späten 1960er und 1970er Jahren prägte Jimmy Page mit seiner Arbeit bei den Yardbirds und Led Zeppelin die Zukunft des Rock ’n‘’Roll. Doch schon in den Jahren zuvor hatte er durch Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Aufnahmesessions, an denen er als unbekannter Musiker in den vielen Studios Londons teilnahm, einen unermesslichen Einfluss auf den Sound der Popmusik genommen.

Ob er nun mit den Kinks, den Rolling Stones oder den Who zu Rockstücken jammte. Mit Otis Spann Blues spielte. Oder Pop-Hits von Marianne Faithfull und Shirley Bassey begleitete. Page war ein wahrer Renaissance-Mensch, der mit jedem Stil, der ihm unterkam, mühelos zurechtkam. Auch wenn das gesamte Ausmaß von Pages Session-Diskografie wohl nie wirklich bekannt werden wird, gibt es mehr als genug überzeugende Beispiele, die die Bedeutung der frühen Werke der zukünftigen Ikone belegen. Hier sind 20 Titel, die jeder Page-Fan kennen muss.

Jet Harris, „Diamonds“ (1963)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die allererste Aufnahmesession, für die Jimmy Page engagiert wurde, war für diesen Instrumental-Song des ehemaligen Shadows-Bassisten Jet Harris. Zu dieser Zeit versuchte Page noch, sich als Student am Sutton Art College in seiner Heimatstadt Surrey einen Namen zu machen. Er nahm einen Job als Gitarrist im Marquee Club in der Nähe der Londoner Innenstadt an, als er Angebote erhielt, sein bemerkenswertes Talent im Aufnahmestudio unter Beweis zu stellen.

Während Harris, begleitet von seinem Shadows-Bandkollegen Tony Meehan am Schlagzeug, die E-Gitarrenparts mit einer Fender Jaguar spielt, ist Page im Hintergrund zu hören, wie er auf seiner Akustikgitarre den Rhythmus hält. Als „Diamonds“ im Januar 1963 erschien, verblüffte die Single fast alle, indem sie nur einen Monat später Platz eins der britischen Charts erreichte. Dort blieb sie drei Wochen in Folge. Fast über Nacht wurde Page zu einem gefragten Musiker in der Studiowelt.

Shirley Bassey, „Goldfinger” (1964)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der 1964 geschriebene Titelsong zum dritten Teil der James-Bond-Reihe basiert auf dem Song „Moon River“. Der wiederum das Thema aus „Frühstück bei Tiffany“ ist. Shirley Bassey, die in den folgenden Jahren noch zwei weitere Bond-Titelsongs sang, wurde von Komponist John Barry für den Song engagiert, nachdem Barry Bassey 1963 auf ihrer Tournee durch Großbritannien unterstützt hatte. Während die üppige Instrumentierung des Arrangements es schwierig macht, Pages Beitrag herauszuhören, kann man seine Akustikgitarre hören. Die den Song vorantreibt.

Nashville Teens, „Tobacco Road“ (1964)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Entgegen ihrem Namen entstanden die Nashville Teens 1962 in Pages Heimatstadt Surrey in England. Wie viele Bands dieser Zeit sammelten sie erste Erfahrungen, indem sie namhafte amerikanische Acts wie Jerry Lee Lewis und Carl Perkins auf ihren Europatourneen begleiteten. (Sie sind tatsächlich auf Lewis‘ bahnbrechendem Album „Live at the Star Club“ zu hören, das 1964 veröffentlicht wurde.)

Natürlich beschlossen die Teens kurz darauf, sich selbstständig zu machen. Und landeten im selben Sommer mit diesem Song, ihrer ersten Single, den größten Hit ihrer Karriere. Mit ein wenig Hilfe von Page. Der von seinem zukünftigen Yardbirds-Manager und Produzenten Mickie Most hinzugezogen wurde, um den charakteristischen String-Bending-Riff des Songs beizusteuern.

Otis Spann, „Stirs Me Up“ (1964)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Otis Spann war einer der größten Blues-Pianisten, die das Chicago der Nachkriegszeit hervorgebracht hat. Aber wie viele seiner Zeitgenossen, darunter Sonny Boy Williamson II und Howlin’ Wolf, war er Anfang der 1960er Jahre, als die Begeisterung für den Blues in Amerika nachließ, gezwungen, nach Europa auszuwandern. Wo ein neues, junges Publikum ihn mit offenen Armen empfing. Dieser besondere Titel aus dem Jahr 1964 ist eine Seltenheit in Pages Session-Katalog, da er hier nicht Gitarre, sondern Mundharmonika spielt. Die sechssaitigen Parts wurden jedoch von einem gewissen Eric Clapton übernommen.

Dave Berry, „The Crying Game” (1964)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den frühen bis mittleren Sechzigern in England, wenn ein Produzent einen Musiker für die Gitarre in einem Song brauchte, ging der Anruf in der Regel an einen von zwei Leuten. „Little“ Jim Page oder „Big“ Jim Sullivan. Dieser Pop-Hit von Dave Berry, der Platz fünf der Charts erreichte, ist einer von vielen, bei denen beide Musiker mitwirkten. Wobei Page die Akustikgitarre und Sullivan die E-Gitarre spielte.

Die beiden Männer blieben auch lange nach dem Ende von Pages Session-Tagen befreundet. Big Jim lieh Page sogar seine geliebte Gibson J-200, um die Akustikparts auf den ersten beiden Led-Zeppelin-Alben aufzunehmen.

The Rolling Stones, „Heart of Stone“ (1964)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dies ist nicht die Version, die 1964 als Hit-Single erschien. Sondern höchstwahrscheinlich eine Demoaufnahme, die die Band etwas mehr als drei Monate zuvor aufgenommen hatte. Mit Page an der Leadgitarre und dem Session-Musiker Clem Cattini, der Charlie Watts am Schlagzeug ersetzte.

Diese Version des Songs ist viel lockerer und deutlich countrylastiger als die bekanntere Version, in der Mick Jagger auch etwas höher singt. Dieser „Heart of Stone” lag fast ein Jahrzehnt lang in den Regalen. Bis er schließlich wieder hervorgeholt und 1975 in die Compilation „Metamorphosis” der Stones aufgenommen wurde.

Them, „Baby, Please Don’t Go“ (1964)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit Van Morrison als Frontmann waren Them eine der heißesten und inspirierendsten Bands der British Invasion der 1960er Jahre. „Baby, Please Don’t Go“ sollte die zweite Single der Band werden, nachdem Morrison und Co. einige Monate zuvor „Don’t Start Crying Now“ ohne großen Erfolg veröffentlicht hatten. Der Delta-Bluesmusiker Big Joe Williams hatte den Song ursprünglich 1935 geschrieben und aufgenommen. Aber es war die 1949 veröffentlichte Version von John Lee Hooker, die den 19-jährigen Morrison davon überzeugte, sich des Songs anzunehmen. Der damalige Gitarrist von Them, Billy Harrison, spielt alle markanten Lead-Parts, während Page den Rhythmus hinter ihm hält.

„Baby, Please Don’t Go“ wurde am 6. November 1964 als Single veröffentlicht. Es stand jedoch letztendlich völlig im Schatten der B-Seite „Gloria“, die natürlich zum größten Hit in der kurzen Karriere von Them wurde.

Petula Clark, „Downtown“ (1964)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weiter entfernt vom schweren Bluesrock-Sound von Led Zeppelin kann man kaum sein als mit dieser grandiosen, zuckersüßen Hymne an die Großstadt von Petula Clark. Wenn man jedoch gerade versucht, in der Musikwelt Fuß zu fassen, nimmt man jeden Job, den man kriegen kann. Egal wie weit er einem entfernt erscheint. Außerdem schadet es nie, einen Nummer-1-Hit in den USA in seinem Lebenslauf zu haben, wenn man sich in der unsicheren Session-Szene zurechtfinden muss. Ähnlich wie bei „Goldfinger“ werden Pages Beiträge hier im Allgemeinen von der bombastischen Orchestrierung des Songs überschattet. Aber etwa in der Mitte des Songs kann man deutlich die scharfen Stöße seiner geliebten schwarzen Gibson Les Paul Custom heraushören.

The Kinks, „I’m a Lover, Not a Fighter“ (1964)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weit entfernt vom übersteuerten Sound, der die größten frühen Hits der Kinks prägte, lehnt sich „I’m a Lover, Not a Fighter“ stark an den Rock ’n‘ Roll der frühen 50er Jahre von Elvis und Johnny Cash an. Wobei Dave Davies in der Mitte ein Solo spielt, das an die besten Zeiten von Scotty Moore und Luther Perkins erinnert. Page wurde unterdessen engagiert, um einen 12-saitigen Gitarrenpart beizusteuern, der den Track abrundet. Und dem Arrangement eine unverwechselbare Rohheit verleiht.

Vashti Bunyan, „Some Things Just Stick in Your Mind” (1965)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ursprünglich 1964 von Keith Richards und Mick Jagger für das Duo Dick und Dee Dee geschrieben, gelangte der Song im folgenden Jahr zu Vashti Bunyan, nachdem die Stones ihre eigene Version aufgenommen hatten. Die sie jedoch unter Verschluss hielten.

Bunyans Version wurde von Stones-Manager Andrew Loog Oldham produziert und von Page betreut. Der zu dieser Zeit als hauseigener Produzent für Oldhams Label Immediate Records tätig war. Ähnlich wie Bunyans Debütalbum „Just Another Diamond Day” aus dem Jahr 1970 war der Song in den Charts nicht besonders erfolgreich. Er erhielt erst viel später als Teil ihrer gleichnamigen Compilation aus dem Jahr 2007 die verdiente Anerkennung.

Nico, „The Last Mile“ (1965)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jahre bevor die in Deutschland geborene Sängerin Nico Andy Warhol kennenlernte und sich der Velvet Underground anschloss, war sie nur eine weitere Model-Schauspielerin, die darum kämpfte, eine Karriere in der Musik zu starten. Nachdem sie 1965 den Rolling-Stones-Gitarristen Brian Jones getroffen hatte, wurde sie an Andrew Loog Oldham weitergereicht. Der sich bereit erklärte, sie für einen Kurzzeitvertrag bei Immediate Records unter Vertrag zu nehmen.

Oldham brachte sie mit dem hauseigenen Produzenten Page zusammen, der diesen Song gemeinsam mit Oldham als B-Seite der Single „The Last Mile“ schrieb. Der Song, der nur von Pages Akustikgitarre begleitet wird, ist wirklich fesselnd. Und gibt einen großzügigen Vorgeschmack auf den Sound und Stil, der die Musik beider Künstler in den kommenden Jahren prägen sollte.

The Who, „Bald Headed Woman“ (1965)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Page spielte tatsächlich sowohl bei diesem Song als auch bei der populäreren A-Seite „I Can’t Explain” mit. Aber wie er 2012 in einem Interview mit David Fricke über den letzteren Titel verriet: „Ich weiß wirklich nicht, warum ich dazu geholt wurde. Ich spiele den Riff im Hintergrund. Hinter Pete Townshend. Ich hätte gar nicht dort sein müssen. Man hört mich kaum. Aber es war magisch, im Kontrollraum zu sein.“ Pages Beiträge sind viel deutlicher zu hören in „Bald Headed Woman“. Wo er eine markante Lead-Linie spielt. Die sich in der zweiten Hälfte des Songs mit Daltreys klagender Mundharmonika verwebt.

The Manish Boys, „I Pity the Fool“ (1965)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Manish Boys wären vielleicht nur eine weitere vergessene Band der British Invasion geblieben, die nie richtig Fuß fassen konnte. Wenn nicht David Bowie Mitglied der Gruppe gewesen wäre, als er noch unter seinem Geburtsnamen Davie Jones auftrat. Der von den Boys am 15. Januar 1965 aufgenommene Song „I Pity the Fool“ – eine Standard-White-Boy-Blues-Version des Originals, das vier Jahre zuvor von Bobby Bland geschrieben und aufgenommen worden war – wurde zwei Monate später veröffentlicht. Und blieb ein absoluter Flop. Das eigentliche Highlight des Songs ist nach wie vor Pages hoher, chaotischer Solo-Part in der Mitte.

Die Mühe war jedoch nicht ganz umsonst. Laut Bowie selbst war es während dieser Session, dass Page ihm den Riff schenkte. Den er für seinen Song „The Supermen“ aus seinem 1970er Album „The Man Who Sold the World“ verwenden würde.

Marianne Faithfull, „In My Time of Sorrow“ (1965)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„In My Time of Sorrow“ ist einer der seltenen Songs aus der Zeit vor Led Zeppelin, bei denen Page als Songwriter genannt wird. Der Gitarrist schrieb ihn zusammen mit seiner damaligen Freundin und Sängerin von „What the World Needs Now“, Jackie DeShannon, speziell für Faithfull für ihr 1965 erschienenes selbstbetiteltes Studioalbum. Es ist ein ziemlich gewöhnlicher Popsong, der vor allem durch die fröhlichen Cembalo-Akzente und Faithfulls eigene trällernde Stimme auffällt. Nachdem er bei der Aufnahme des Songs mitgewirkt hatte, begleitete Page die Sängerin auf einer kurzen Europatournee.

Donovan, „Sunshine Superman“ (1966)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zusammen mit seinem zukünftigen Led-Zeppelin-Bandkollegen John Paul Jones buchte Page in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine Reihe von Sessions mit dem renommierten schottischen Singer-Songwriter Donovan. Darüber hinaus soll Page mit ihm an den Songs „Hurdy Gurdy Man“, „Teen Angel“ und „The Trip“ gearbeitet haben. „Sunshine Superman“ ist ein trippiger Psychedelic-Song, der von dem Superhelden des Titels inspiriert wurde. Ursprünglich im Juli 1966 als Single veröffentlicht, legte der Track den Grundstein für ein gleichnamiges Album, das im folgenden Monat erschien. 2011 kam es zu einer Wiedervereinigung von Page und Donovan. Die den Song zusammen mit „Mellow Yellow“ bei einem Konzert des Sängers in der Royal Albert Hall in London performten.

The Fleur De Lys, „Circles“ (1966)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pages Geschichte mit Fleur De Lys – einer weiteren Band, die Andrew Loog Oldham bei Immediate Records unter Vertrag genommen hatte – begann 1965 mit der Single „Moondreams“. Im folgenden Jahr kam er erneut mit der Band zusammen, um diese Coverversion eines von Pete Townshend geschriebenen Who-Songs zu produzieren und zu spielen, der in einen Rechtsstreit verwickelt war, nachdem der Produzent der Band, Shel Talmy, sie gezwungen hatte, ihn von ihrer Single „Substitute“ zu nehmen. Die Version von Fleur De Lys ist viel energiegeladener und verwirrender als das Original. Page fügt dem Technicolor-Arrangement seine charakteristische Mischung aus Sechs-Saiten-Wahnsinn und Bedrohlichkeit hinzu.

Jeff Beck, „Beck’s Bolero“ (1967)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Jeff Beck sich darauf vorbereitete, nach seinem Ausstieg bei den Yardbirds 1966 an seiner ersten Solo-Single zu arbeiten, beschloss er, seinen alten Bandkollegen und Kindheitsfreund Jimmy Page um Hilfe zu bitten, die Session zu produzieren. Und eine Band zusammenzustellen, die ihn im Studio begleiten sollte. Page machte sich auf die Suche. Er engagierte John Paul Jones als Bassisten und Keith Moon von The Who als Schlagzeuger. Während er selbst eine 12-saitige E-Gitarre spielte, sodass Beck die Leadgitarre übernehmen konnte.

Der Song, der auf dem Rhythmus des Orchesterstücks Boléro des französischen Komponisten Maurice Ravel basiert, wurde am 16. Mai 1966 in den IBC Studios in London aufgenommen. Aber erst zehn Monate später als B-Seite von „Hi Ho Silver Lining“ veröffentlicht. Die vier Musiker waren jedoch so begeistert von dem Ergebnis, dass sie darüber sprachen, aus dem Projekt eine richtige Band zu gründen. Moon hatte eine der besten Pointen des Jahrhunderts parat, als er witzelte, das Projekt würde „wie ein Bleiballon in die Luft gehen“. Damit war der Grundstein für Led Zeppelin in Pages Kopf gelegt.

Johnny Hallyday, „A Tout Casser“ (1968)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hallyday, der zu Beginn seiner Karriere als „französischer Elvis” gefeiert wurde, war 1968 einer der größten Namen in Europa. In diesem Jahr landete er zwei Alben in Folge auf Platz eins der Charts seines Heimatlandes. Zwei weitere folgten im nächsten Jahr. Der vierte Titel seines Albums „Jeune Homme“, „A Tout Casser“ (zu Deutsch „Alles kaputt machen“), ist ein psychedelischer Breakdown mit schrillen Klängen. Der perfekt zu dem passt, was Page kurz vor der Auflösung der Yardbirds versucht hatte. Es ist ein atemberaubender Song. Voller Panning-Effekte, Rückwärts-Echos und Wah-Gitarrenriffs. Allesamt charakteristische Elemente, die der Gitarrist in den folgenden Jahren mit großem Erfolg einsetzen sollte.

Joe Cocker, „With a Little Help From My Friends“ (1968)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit etwas Zeit zwischen dem Ende der Yardbirds und dem Aufstieg von Led Zeppelin im Jahr 1968 beschloss Page, wieder ins Studio zu gehen, um dem britischen Blues-Sänger Joe Cocker bei seinem Debüt-Soloalbum „With a Little Help From My Friends“ zu helfen. Obwohl der Gitarrist letztendlich zu fünf verschiedenen Songs auf diesem Album beitrug, ist es vor allem das titelgebende Beatles-Cover, das heraussticht. Von Anfang an macht Page mit einem vibrato-gefärbten Heulen seiner E-Gitarre auf sich aufmerksam. Und passt sich dann während des gesamten Songs Moment für Moment Cockers unnachahmlichem Knurren an. Es war ein weiterer Nummer-1-Hit für Page. Und der erste von zwei für Cocker.

P.J. Proby, „Jim’s Blues“ (1969)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieser Titel ist nicht nur wegen der Mitwirkung von Jimmy Page bemerkenswert. Sondern auch, weil hier die gesamte Besetzung von Led Zeppelin zu hören ist, noch bevor sie ihr erstes Album aufgenommen hatten. John Paul Jones war bereits Monate bevor er sich mit Page, Robert Plant und John Bonham zu den New Yardbirds zusammenschloss, für das Arrangement und die Instrumentalbegleitung auf Probys Album „Three Week Hero“ engagiert worden.

Als der Termin für diese Session näher rückte, entschied er sich offenbar, sie nicht einfach sausen zu lassen. Sondern fragte seine neuen Bandkollegen, ob sie ihm nicht aushelfen würden. Woraufhin diese sofort zusagten. Für Page war dies auch nicht gerade die erste Zusammenarbeit mit P.J. Proby. Der Gitarrist hatte bereits Jahre zuvor mit ihm an seinem Top-10-Hit „Hold Me“ aus dem Jahr 1964 gearbeitet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Sessions, an denen Page zu Beginn seiner Karriere teilnahm, kommt diese dem Sound, der später den Großteil seiner Arbeit mit Led Zeppelin prägen sollte, am nächsten. Mit Plants zusätzlicher Mundharmonika, dem langsamen, bluesigen Tempo und Feeling ähnelt der Track tatsächlich stark Zeppelins Cover des Muddy-Waters-Klassikers „You Shook Me“. (Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass der Jim im Titel des Songs nicht Page ist. Sondern Proby selbst, der mit bürgerlichem Namen James Marcus Smith hieß.)