John Fogerty: Livealbum „50 Year Trip: Live At Red Rocks

Mit „50 Year Trip: Live At Red Rocks” veröffentlicht John Fogerty am 08. November 2019 ein neues Live-Album. Aufgenommen wurde das Material am 20. Juni im

„Red Rock“-Amphitheater in Morrison, Colorado.

17 Songs aus seiner Solokarriere sowie von Creedence Clearwater Revival brachte er an jenem Abend, darunter „Proud Mary”, „Bad Moon Rising”, und „Down On The Corner”.

Tracklist 50 Year Trip: Live at Red Rocks:

1. Born on the Bayou

2. Green River

3. Lookin’ Out My Back Door

4. Susie Q

5. Who’ll Stop the Rain

6. Hey Tonight

7. Up Around the Bend

8. Rock and Roll Girls

9. I Heard It Through The Grapevine

10. Long As I Can See The Light

11. Run Through The Jungle

12. Keep On Chooglin’

13. Have You Ever Seen The Rain

14. Down On The Corner

15. Centerfield

16. The Old Man Down The Road

17. Fortunate Son

18. Bad Moon Rising

19. Proud Mary