John Fogerty: „Der Gedanke an Rassismus war mir fremd“

John Fogerty hat einige der bekanntesten Songs seiner längst aufgelösten Band für sein neues Album „Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years“ neu aufgenommen – ein Schritt à la Taylor Swift, der am besten als Höhepunkt seiner jahrzehntelangen Bemühungen um die Rückgewinnung dieser Hits zu verstehen ist.

Fogerty verbrachte Jahre in einer Reihe hässlicher Rechtsstreitigkeiten mit dem verstorbenen Manager Saul Zaentz, dem die Rechte an Creedences Songs gehörten. Am bekanntesten ist wohl, dass Zaentz ihn einmal erfolglos verklagte, weil er angeblich seinen eigenen Song „Run Through the Jungle“ in „Old Man Down the Road“ aus dem Jahr 1984 plagiiert habe.

Vor zwei Jahren erhielt Fogerty die Veröffentlichungsrechte an seinen Creedence-Songs zurück, ein Triumph, den er nach Jahrzehnten als „Kriegsgefangener“ als Befreiung empfand. Im Interview mit ROLLING STONE blickt Fogerty auf seine Zeit bei Creedence zurück, spricht über seine frühen Einflüsse, teilt Gedanken über Sterblichkeit und Vermächtnis und vieles mehr.

Inmitten dieser Konflikte fühlte sich Fogerty so entfremdet von seiner Vergangenheit, dass er sich weigerte, die Songs überhaupt auf der Bühne zu spielen. (Es war Bob Dylan, der ihn über seine Widerstände hinweghalf, indem er ihn darauf hinwies, dass die Leute „Proud Mary“ für einen Song von Tina Turner halten würden, wenn Fogerty ihn nicht singen würde.)

Vor zwei Jahren haben Sie die Veröffentlichungsrechte an den Songs von Creedence Clearwater Revival zurückerhalten. Das war ein langer Weg.

Ich habe die Songs geschrieben und war mein ganzes Leben lang sehr stolz auf meine Leistung, auch wenn sich so viele Dinge in rechtlicher und finanzieller Hinsicht gegen mich gewendet haben. Und sogar in Bezug auf das Bewusstsein der Öffentlichkeit, könnte man sagen. Ich habe irgendwo in Europa eine Rezension über mich gelesen, in der jemand schrieb, ich sei kein bekannter Name. In vielerlei Hinsicht stimmt das auch. Es war etwas frustrierend, diese Anerkennung nicht zu haben, denn ich habe mir selbst den Namen Creedence Clearwater Revival gegeben.

Ich wusste, dass die Songs gut waren. Darauf bin ich sehr stolz. Als nach der Trennung von Creedence alles schiefging, wusste ich das immer noch. Und ich fühlte mich auch wirklich mies. Eines der Dinge, über die ich jetzt spreche, ist, meine Rickenbacker zurückzubekommen. Das ist sehr symbolisch. Ich verstehe das jetzt. Damals wusste ich das nicht – ich habe diese Gitarre weggegeben. Warum sollte man so etwas tun? Ich habe diese Gitarre in Woodstock gespielt! Und ich habe Songs auf dieser Gitarre geschrieben. Ich habe sie auf so vielen Platten gespielt – zum Beispiel „Up Around the Bend“. Ich habe die Gitarre einem 12-jährigen Jungen geschenkt, der mich fragte, ob ich eine Gitarre für ihn hätte. Ich war so verzweifelt und niedergeschlagen, dass ich dachte, ich könnte all meine Probleme loswerden und einfach neu anfangen. So einfach war es aber nicht.

Was haben Sie all die Jahre später gelernt, als Sie diese Songs neu aufgenommen haben?

Ich war wirklich nicht darauf vorbereitet, wie tief ich gehen musste. Es war nicht nur ein Typ, der jeden Abend „Proud Mary“ sang. Es war ein Typ, der versuchte, 23 Jahre alt zu sein, sich daran zu erinnern, wie das Radio damals war, sich daran zu erinnern, was in der Welt los war, und zu diesem bestimmten Punkt zu gelangen, warum und wie er „Proud Mary“ geschrieben hatte. Ich habe gelernt, meinen Geist oder meine Seele in diese Zeit zurückversetzen. [Meine Frau] Julie sagte mir später, sie habe mir das an meinem Gesichtsausdruck angesehen. Nach einigen Monaten hatte ich viel mehr Respekt und Bewusstsein für das, was 1968 oder 1969 passiert war – in gewisser Weise habe ich das Gleiche gemacht wie die Beatles, aber ich habe alles alleine gemacht. Ich hatte keine zwei anderen Leute, die mit mir Songs geschrieben haben.

Wie haben Sie 1969 diesen unglaublichen kreativen Schub geschafft, als Sie drei klassische Alben in einem Jahr herausgebracht haben?

Gegen Ende 1968 sah ich mir „Suzie Q“ an und sagte im Grunde: „Jetzt bin ich ein One-Hit-Wonder.“ Ich wurde manisch besessen. Ich blieb jede Nacht auf, schrieb den ganzen Tag Songs und dachte ständig darüber nach, was gut für meine Band wäre. Ich habe diese drei Alben geschafft, indem ich härter gearbeitet habe als jeder andere, den ich kannte – ich hatte zwei oder drei Jobs, zwei oder drei Schichten.

Sie sind bekannt dafür, dass Sie viele Streitigkeiten mit Ihren ehemaligen Bandkollegen von Creedence hatten. Aber gab es etwas Besonderes an dieser Gruppe von Menschen, oder glauben Sie wirklich, dass Sie das auch mit drei anderen Musikern hätten schaffen können?

Zu denken, man könnte einfach irgendjemanden nehmen und ihn etwas spielen lassen – ich habe durch meine Erfahrung als Bandleader gelernt, dass das reine Glückssache ist. Als meine beiden Jungs zur Band kamen, hat es einfach sofort gepasst. Das ist eben gute Chemie. Ich muss wirklich anerkennen, dass [meine Söhne] Shane und Tyler genau das Gefühl haben, das ich suche, oder? Das gilt natürlich auch für Tom [Fogerty], den verstorbenen Rhythmusgitarristen von Creedence. Auch wenn Tom als Gitarrist begrenzt war – er hatte keine ausgefeilte Technik und keine jahrelange Ausbildung –, hatte er doch ein großartiges Rhythmusgefühl und konnte großartige Rhythmusparts spielen. Das Gleiche gilt letztendlich auch für Doug [Clifford] und Stu [Cook].

Ich glaube, ein großer Teil des Prozesses bestand darin, dass ich ihnen ständig gesagt habe, was ich wollte. … Das sind die vier Leute, die diese Platten gemacht haben. Und das hat sich in der Geschichte nicht wiederholt. Diese vier Menschen sind also ganz offensichtlich einzigartig. Das klingt vielleicht nach meiner zurückhaltenden Art, Anerkennung zu zollen, aber so ist es nicht gemeint. Ich glaube, der Stempel, den diese vier Menschen diesen Platten aufgedrückt haben, ist ganz natürlich entstanden, weil wir alle mit dem Herzen dabei waren – jeder wollte diesen geheimnisvollen Ort hoch oben im Himmel erreichen. Und wir haben es geschafft.

Als Kind haben Sie 1953 davon geträumt, eines Tages in einer Band zu spielen – und in Ihrer Fantasie war Ihr erwachsenes Ich ein Schwarzer. Das ist ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, wie rassistisch diese Zeit war.

Das ist genauso, wenn man neun Jahre alt ist und sich vorstellen kann, Baseballspieler zu sein, Willie Mays zu sein. Die Musik, die ich in den frühen 50er Jahren liebte, war R&B, weil das der wirklich souligste, reinste und tiefste Ort war, an dem ich sein wollte. Der Gedanke an Rassismus war mir ziemlich fremd. Alle meine sportlichen Vorbilder und meine musikalischen Helden waren eher schwarz. Mit Elvis habe ich diese Realität ein wenig ausgeklammert, aber bei Pat Boone ging das nicht weiter. Als Pat Boone „Ain’t That a Shame“ coverte, fand ich das das Dümmste, was ich je in meinem Leben gehört hatte.

Haben Sie später jemals Ihr Recht in Frage gestellt, Blues zu singen oder einen Song wie „Cotton Fields“ von Leadbelly zu singen, den Creedence gecovert hat?

Ich bin mir sehr bewusst, dass ich ein weißer Junge aus der Mittelschicht bin. Diese Frage stellt sich mir übrigens auch heute noch. Als ich „Proud Mary“ schrieb, kam mir sofort „boinin’“ und „toinin’“ in den Sinn, und ich weiß nicht einmal, warum. Viele Jahre später hörte ich Howlin‘ Wolf etwas Ähnliches sagen und dachte: „Vielleicht ist es so in den Song gekommen.“ Das schien mir alles in Ordnung zu sein, solange es aufrichtig gemeint war. Wenn es anbiedernd oder dumm ist, würde ich den Typen selbst ohrfeigen, selbst wenn ich es wäre.

Ich glaube, es besteht mittlerweile kein Zweifel mehr daran, dass Ihre Songs für immer weiterleben werden. Wie beeinflusst das, wenn überhaupt, Ihre Einstellung zum Tod?

[Lacht laut.] Wenn man heutzutage fernsieht, sieht man all diese Werbespots für Medikamente, in denen es heißt, dass Nebenwirkungen auftreten können … und ganz am Ende steht „Durchfall und Tod“. Da könnte man einen Song draus machen – „Durchfall und Tod“. Ich muss zugeben, dass ich die Uhr und das Ende des Spielfelds wirklich nicht bemerkt habe. Wenn man 80 erreicht, denkt man: „Mann, das ist eine beängstigende Zahl!“ Aber ich habe immer gewusst, dass meine Songs lange leben würden. Als ich „Proud Mary“ geschrieben habe – und das war das erste Mal, dass mir das passiert ist –, habe ich auf die Seite geschaut und gedacht: „Oh mein Gott, ich habe einen Klassiker geschrieben.“

Nur wenige Musiker hatten jemals ein so fantastisches Jahr wie Sie 1969. Sie veröffentlichten „Bayou Country“, „Green River“ und „Willy and the Poor Boys“. Danach wurde es wirklich hart. Ich frage mich, ob es möglich ist, dass Sie in diesen zwölf Monaten so viel unglaubliche Kreativität hatten, dass Sie sich selbst ausgebrannt haben.

Natürlich gab es einen Grund, warum ich diese drei Alben in diesem Jahr produziert und veröffentlicht habe. Ende 1968 war für meine Band, die ich Creedence Clearwater Revival genannt hatte, noch nichts sicher. Damals sagte ich mir, dass der Name viel besser war als die Band. Es war ein Weltklasse-Name, aber die Band war nicht weltklasse. Wir waren im Grunde genommen noch eine Top-40-Jukebox-Band, die in kleinen Clubs in Nordkalifornien spielte. Ich schaute mir „Suzie Q“ an und sagte: „Ich bin jetzt ein One-Hit-Wonder. Wir haben so lange gebraucht, um hierher zu kommen. Jetzt hast du nur fünf Minuten Zeit für den nächsten Schritt, denn dann wird das Rampenlicht auf Led Zeppelin oder jemand anderen fallen. Wenn du jetzt nichts Neues bringst, ist es vorbei für dich.“ Ich sagte mir buchstäblich: „John, du musst das einfach mit Musik machen.“ Ich sah mich um und es war niemand in meiner Nähe. Ich bin mitten auf dem Ozean in einem Kanu und schaue mich um, und ich sehe nichts, was mir helfen könnte, außer dem, was ich mit meinen eigenen Händen tun kann.

Sie haben Ihre Stimme nicht ruiniert. Sie können irgendwie immer noch in derselben Tonlage singen. Was haben Sie stimmlich entdeckt, das Ihnen diese Art von schreiender Kraft verleiht, ohne Ihre Stimme zu zerreißen?

Wenn du auf musikalische, kontrollierte und mühelose Weise schreist, ruinierst du deine Stimme nicht. Aber wenn du so leidenschaftlich bist, dass du all deine mentalen Probleme in deinen Gesang einfließen lässt, kann das sehr schnell zu einer Zerstörung führen, was mir schon unzählige Male passiert ist. Eine weitere Sache, die Menschen passiert, besonders wenn sie nervös sind und ihre Sorgen wie ich in sich hineinfressen, ist, dass sie sich im Magen festsetzen. Viele Leute bekommen Magengeschwüre. Auf dem Weg dorthin bekommt man Sodbrennen. Ohne ärztliche Hilfe und Aufklärung merkt man nicht, dass das im Schlaf hochkommt und auf die Stimmbänder schlägt. Am nächsten Tag wacht man auf und klingt wie Wolfman Jack oder so. Das hatte ich in den Neunzigern oft und habe langsam gelernt, meine Ernährung zu kontrollieren, könnte man sagen, und einfach ruhiger zu bleiben.

Wie möchten Sie in Erinnerung bleiben?

Früher dachte ich, ich sollte all die schlechte Musik, die ich gemacht habe, und die Dinge, die ich getan habe, als es mir nicht gut ging, verstecken. Ich schämte mich dafür, so zu leben. Ich war ein Alkoholiker. Alkohol beherrschte mein Leben. Ich war unglücklich und hatte wirklich nicht viel Sonnenschein in meinem Leben. Ich schämte mich für das, was ich tat, und schämte mich für mich selbst. Die Begegnung mit Julie war für mich wirklich entscheidend. Mit der Hilfe einer wunderbaren Person habe ich das schließlich überwunden. Während dieser Zeit habe ich im Grunde genommen versucht, am Leben zu bleiben. Ich fühlte mich wie ein Kriegsgefangener. Der Krieg war gegen Saul Zaentz. Ich war in Einzelhaft, unter grellem Licht, sodass ich nie schlafen konnte.

Und meine Art, mich selbst bei Verstand zu halten und zurückzuschlagen, war, mich zu beschäftigen … Aber unter diesen Umständen waren die Songs, die ich schrieb, irgendwie leblos und in der Zeit stehen geblieben, starr und überhaupt nicht fröhlich. Deshalb mag ich sie nicht, wenn ich sie höre. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mich gefühlt habe.

Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich lange genug gelebt und die richtige Person getroffen habe, die mir aus den richtigen Gründen das Gefühl gibt, glücklich zu sein. Denn das echte Leben, die reale Situation ist wichtiger als jede Karriere. Und das Glückliche daran war, dass Julie Teil meiner Karriere wurde. Also machen wir das zusammen. Ich bin wohl ein Musiker, der die Musik geliebt hat, und ich habe mein ganzes Leben lang versucht, das zu respektieren.