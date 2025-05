John Fogerty nimmt Creedence-Klassiker neu auf. Wir haben ihn gefragt, warum

Ballade gegen Trump: John Fogerty veröffentlicht neue Single „Weeping In The Promised Land“

Als John Fogerty über sein neues Album spricht, huscht ein verwirrtes Lächeln über sein Gesicht. „Ich wollte es ‚Taylor’s Version‘ nennen“, sagt er bei einem kürzlichen Besuch in New York. „Ich habe mich sehr dafür eingesetzt bei der Plattenfirma.“

„Taylor’s Version“: Eine abgelehnte Idee

Ob er scherzt oder nicht, Fogerty sagt, sein Label habe die Idee abgelehnt. Andererseits hatte er nicht ganz Unrecht. Auf der Bühne des New Yorker Beacon Theatre kündigte Fogerty am Mittwochabend während der ersten von zwei Shows zu seinem 80. Geburtstag sein neues Album „Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years“ an. Das Album erscheint am 22. August und enthält 20 Titel, die nicht einfach Coverversionen seiner bekanntesten und beliebtesten Songs aus seiner Zeit mit Creedence sind. Vielmehr handelt es sich um akribische Nachbildungen der Originalversionen. Bis hin zu Fogertys Gesang und Gitarrenparts und der ursprünglichen Rhythmusgruppe. Angefangen mit „Up Around the Bend“ über große Hits wie „Proud Mary“, „Who’ll Stop the Rain“ „Bad Moon Rising“ und „Down on the Corner“. Sowie weniger bekannte Stücke wie „Porterville“ und ‚Bootleg‘.

„Ich warte noch auf Feedback“, sagt Fogerty. „Aber die ersten fünf oder sechs Leute, mit denen ich gesprochen habe und die das Album gehört haben, sagen alle, dass es ‚frischer‘ klingt. Vielleicht meinen sie, dass es klarer ist oder die Klangtreue besser ist. Oder so etwas? Das habe ich vielleicht gar nicht erwartet. Aber es hat mehr Dimension, mehr Tiefe.“

Der Produktionsprozess hinter dem Album

Musiker veröffentlichen seit Jahrzehnten Note-für-Note-Coverversionen ihrer älteren Stücke. Aber Fogerty kam diese Idee erst vor zwei Jahren. Mit Unterstützung seiner Frau und Managerin Julie erwarb er 2023 schließlich die Mehrheitsrechte an den Veröffentlichungsrechten für seinen Creedence-Songkatalog. Es war Julie, die ihm dann ein Remake-Album vorschlug. Obwohl Fogerty zugibt, dass er skeptisch war. „Ich wollte damit nichts zu tun haben“, sagt er. „Aber dann, mit der Zeit, dachte ich: ‚Okay, ich wage mich mal ran. Und schaue, wie das ist.‘“

Dieser Prozess begann damit, dass Fogerty und sein Sohn (und Gitarrist) Shane sich intensiv mit den Creedence-Aufnahmen beschäftigten. Mithilfe isolierter Audiospuren – sogenannten „Stems“ – konnten sie jeden Gesangs- und Instrumentalpart separat anhören. Einschließlich aller Aspekte von Fogertys Gesang, um eine präzise Kopie zu erstellen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Projekt laut Fogerty von seinen früheren Remake-Alben. Von dem All-Star-Duett-Projekt „Wrote a Song for Everyone“ und „Fogerty’s Factory“ aus dem Jahr 2020, auf denen er Creedence-Songs mit Mitgliedern seiner Familie neu aufgenommen hat.

Kein kreatives „Verbiegen“ der Songs

„Damals habe ich die Songs einfach nur gesungen, während es diesmal darum ging, sie neu aufzunehmen. Oder wie man das so nennt“, sagt er. „Anstatt uns in etwas wie ‚Oh, lass uns eine Folk-Version machen‘ oder so etwas zu verstricken, war die Idee, dass es möglichst nah am Original klingen sollte.“

„Proud Mary“ als Wendepunkt

Nachdem er mit einer Band – Shane an der Gitarre und den Session-Veteranen Bob Glaub am Bass und Matt Chamberlain am Schlagzeug – einige vorläufige Begleittracks aufgenommen hatte, begann Fogerty damit, einen neuen Gesangspart zu dem neu aufgenommenen „Proud Mary“ hinzuzufügen. Dieser Moment war entscheidend für das Projekt. „Ich singe ‚Proud Mary‘ seit über 50 Jahren und habe dabei viele schlechte Angewohnheiten entwickelt, ohne mich an das Original zu halten“, sagt er.

„Aber in diesem Moment wurde mir klar: ‚John, das war nicht gut genug. Du singst den Song nicht wirklich. Du singst eine ‚Drive-by‘-Version.‘ Ich musste den Song neu lernen. Mit all den gleichen Betonungen. Es ist, als würden die Leute in New York nicht zur Freiheitsstatue gehen, weil sie direkt vor ihnen steht. Shane hat mich oft darauf hingewiesen. ‚Dad, ich glaube, dieser Teil ist etwas komplizierter, als du ihn singst.‘“ Dieser Prozess setzte sich fort, während über einen Zeitraum von zwei Jahren weitere Songs neu aufgenommen wurden.

Fogerty stellte fest, dass er „Lookin‘ Out My Back Door“ bei seinen Konzerten mit mehr Synkopierung sang, wie er es nennt. „So wie ich es aufgenommen hatte, weil es wahrscheinlich nur wenige Wochen nach dem Schreiben war, war es ziemlich geradlinig“, sagt er. „Irgendwie kitschig, weißt du? Dann hörten wir uns “Born on the Bayou“ an. Und es wurde etwas ganz Neues. Ich sagte: ‚Mann, das gefällt mir besser als die alte Version‘. Weil die Parts sehr nach einer Jam-Band klangen. Aber nach einer wirklich guten Jam-Band. Man musste nicht ewig darauf warten, dass etwas passierte.“

Die Rückkehr der legendären Rickenbacker-Gitarre

Um den Rückblick auf die Vergangenheit noch zu vervollständigen, spielte Fogerty sogar dieselbe Rickenbacker-Gitarre (mit „Acme“ handgemalt auf dem Korpus), die er während seiner Zeit bei Creedence gespielt hatte. Er hatte sie in den 70er Jahren verschenkt. Und in den 90ern die Gelegenheit gehabt, sie für 40.000 Dollar zurückzukaufen. Aber er lehnte damals ab, teils aus finanziellen, teils aus emotionalen Gründen.

Es ist kein Geheimnis, dass Fogertys Beziehungen zu seinen ehemaligen Bandkollegen sowie zum verstorbenen Fantasy-Records-Chef Saul Zaentz angespannt waren. Und von Rechtsstreitigkeiten und Groll überschattet waren. Die Erinnerungen an die Gitarre waren ihm daher zu schmerzhaft, um sie wieder aufleben zu lassen.

„Ich war verletzt. Ich war kaputt“, sagt Fogerty. Vor einem Jahrzehnt kaufte Julie Fogerty die Gitarre jedoch heimlich zurück. Für einen nicht genannten Betrag. Und schenkte sie ihrem Mann zu Weihnachten. Danach, so sagt er, begann die Heilung. „Ich habe als Kind voller Freude mit der Musik angefangen. Aber während der Zeit mit Creedence und kurz danach war es definitiv keine Freude mehr“, sagt er. „Die Idee [hinter Legacy] war, wieder eine Verbindung herzustellen und wieder so zu empfinden. Der Mann, der in den Neunzigern und darüber hinaus nicht einmal seine eigene Gitarre ansehen konnte, hätte das niemals getan.“

Parallelen zu Taylor Swifts Kampf um Rechte

Auch wenn er keinen Swift-ähnlichen Titel für das Album gewählt hat, sagt Fogerty, dass „Legacy“ dennoch mit der Art und Weise verbunden ist, wie Swift ihre Alben neu aufgelegt hat, nachdem ihr Backkatalog an Scooter Braun verkauft worden war. (Ähnlich wie Fogerty und seine ehemaligen Bandkollegen von Creedence besitzen auch sie nicht die Rechte an ihren Alben.) „Ich habe ihre Lage verstanden“, sagt er. „Sie hatte eine wunderbare Karriere. Natürlich viel Geld gespart. Und war eine große Tournee-Künstlerin. Also konnte sie sich den Betrag, den der Verkäufer verlangte, durchaus leisten. Ich habe damals wirklich mit ihr mitgefühlt, weil der Typ es an jemand anderen verkauft hat. So etwas ist mir auch schon passiert. Es ist sehr ähnlich zu dem, was Saul Zaentz tun würde.“

Wie Swift besitzt Fogerty die Rechte an seinen Remakes. Was ihm einen finanziellen Gewinn einbringen könnte, wenn „Legacy“ sich gut verkauft oder streamt. (Bezeichnenderweise enthält Legacy nicht die Hit-Coverversionen der Band von „Susie Q“ oder „I Heard It Through the Grapevine“, die beide nicht von Fogerty geschrieben wurden.)

Warum „Legacy“ für Fogerty Sinn ergibt

Dennoch bleibt eine Frage über „Legacy“ offen. Da diese Interpretationen die Aufnahmen, die langjährige Fans kennen, originalgetreu nachahmen, warum sollten sie sie brauchen? „Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch gestellt“, sagt er. „Aber es gibt da ein paar Dinge. Erstens gibt es wahrscheinlich keine Chance, dass ich jemals einen Anteil an den alten Masterbändern bekomme. Das ist so ähnlich wie bei Taylor Swift. Aber zum anderen finde ich, dass die Musik eine Freude ausstrahlt, die in den Originalversionen vielleicht nicht so deutlich zu spüren ist.“

Fogerty ist überzeugt, dass bestimmte Songs auch textlich vom Lauf der Zeit profitiert haben. „Wenn ich mir den fertigen Gesang von ‚Lodi‘ anhöre, klingt es definitiv wie der Typ, der diesen Teil gelebt hat. Während ich mir nicht sicher bin, ob der Typ, der es das erste Mal gesungen hat, das auch getan hat“, sagt er. 2021 kehrte Fogerty mit dem gospelartigen „Weeping in the Promised Land“ zurück, seinem ersten neu geschriebenen Song seit acht Jahren. Damals sagte er gegenüber ROLLING STONE, dass wahrscheinlich ein Album folgen würde. Aber dazu kam es nie. Und jetzt sagt er, dass Fans, die ein solches Album erwarten, möglicherweise enttäuscht sein werden.

Kreativität durch Live-Erlebnisse geweckt

„Habe ich eine Menge Songs geschrieben und aufgenommen?“, sagt er. „Nein, habe ich nicht.“ Aber er fügt hinzu, dass die Teilnahme an den American Music Honors im letzten Monat, bei denen Bruce Springsteen ihn ehrte, inspirierend war. Insbesondere nachdem Jackson Browne einige der Musiker zu einer Version von „Take It Easy“ angestimmt hatte. „Auf der Rückfahrt zum Hotel sagte ich zu meiner Frau: ‚Ich schwebe drei Meter über dem Boden. Ich will Songs schreiben und sie aufnehmen!’“

Vorerst genießt Fogerty jedoch lieber ‚Legacy‘ und die überraschende Ankündigung bei seiner Geburtstagsshow. „Wenn man 80 Jahre alt ist, bekommt man endlich den besonderen Schlüssel zum Königreich“, sagt er. „Ich schätze, man kann tun, was man will. Und ich habe beschlossen, dass ich mir selbst ein Geschenk machen will.“