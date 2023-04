„Joker: Folie à Deux“: Dreharbeiten beendet

Foto: AFP via Getty Images, KENA BETANCUR. All rights reserved.

Lady Gaga als Harley Quinn bei den Dreharbeiten zu „Joker: Folie à Deux“ am 25. März 2023.

Am Mittwoch (5. April) gewährte Todd Phillips, Regisseur von „Joker: Folie à Deux“, Fans auf Instagram einen neuen Blick auf Lady Gaga als Harley Quinn. In dem Post, der sowohl Lady Gaga als Harley Quinn als auch Joaquin Phoenix als Joker zeigt, schreibt er, dass die Dreharbeiten für das musikalische „Joker“-Sequel beendet seien.

Lady Gaga macht auf dem Foto einen überaus bedrohlichen Eindruck. Es lässt sich erahnen, wie aufregend die Transformation der Dr. Harleen Quinzel zur berüchtigten Joker-Komplizin Harley Quinn dargestellt wird. „Danke an diese beiden (gemeint sind Lady Gaga und Joaquin Phoenix), den Rest der Besetzung und die BESTE Crew, die die Filmindustrie zu bieten hat“, schreibt Phillips in seinem Instagram-Post weiter. Er werde sich nun in „eine Höhle – den Editing Room – begeben“ und den Film vollenden.

Fans reagierten euphorisch auf den Post. Unzählige Follower:innen setzten begeisterte Kommentare ab. „Joker: Folie à Deux“ ist für einen Kinostart am 4. Oktober 2024 eingeplant. Die Musik zum Film wird, wie beim Vorgänger, die Isländerin Hildur Guðnadóttir beisteuern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Todd Phillips (@toddphillips)

„Joker“ aus dem Jahre 2019 war bei Kritiker:innen und an den Kinokassen ein Riesenerfolg. Mit einem Einspielergebnis von 1,07 Milliarden US-Dollar wurde es der erste Film mit R-Rating, der die Marke von 1 Milliarde Dollar Umsatz knackte. Außerdem gewann Joaquin Phoenix den Oscar für den besten Hauptdarsteller.