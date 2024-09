Judge Reinhold würdigt John Ashton: „Mein Bruder, mein Partner, mein Sarge“

Am 30. September 2024 hat der Schauspieler Judge Reinhold seinem langjährigen Kollegen und Freund John Ashton die letzte Ehre erwiesen. Ashton, bekannt für seine Rolle als Polizist Sergeant Taggart in der „Beverly Hills Cop“-Reihe, verstarb im Alter von 76 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Das Duo, bestehend aus Ashton und Reinhold, hinterließ mit ihren unvergesslichen Darstellungen von Taggart und Rosewood in der Kultkomödie mit Eddie Murphy einen bleibenden Eindruck.

Judge Reinhold nimmt Abschied von John Ashton

Reinhold erinnerte sich an seinen verstorbenen Kollegen und Freund mit liebevollen Worten: „Am Donnerstagabend schien John zu schlafen, aber die Yankees waren im Fernsehen. Sie haben das Spiel gewonnen, die Meisterschaft errungen und dann hat John es nach Hause geschafft. Vierzig Jahre voller Lacher auf der Leinwand und im echten Leben. John hat sein Leben gelebt! Mein Bruder, mein Partner, mein Sarge – ich liebe dich. Im Himmel wird nicht geraucht, John.“

Ashton, der 1948 in Springfield, Massachusetts, geboren wurde, spielte in unzähligen Filmen und TV-Serien. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören „Midnight Run“, „Curly Sue“ und „Gone Baby Gone“. Außerdem trat er in Serien wie „Columbo“, „Starsky & Hutch“, „The Twilight Zone“ und „Law & Order: Special Victims Unit“ auf.

John Ashton stirbt im Alter von 76 Jahren

Sein Sprecher teilte mit, dass der US-Amerikaner am Donnerstag, den 26. September, in Ft. Collins, Colorado, „friedlich“ eingeschlafen sei. „John war ein liebevoller Ehemann, Bruder, Vater und Großvater, der von allen, die ihn kannten, sehr vermisst werden wird“, hieß es in einer offiziellen Erklärung.

Ashton war nicht nur Schauspieler, sondern auch ein begeisterter Golfer, der sich für Charity-Golfturniere engagierte. In seiner langen Karriere hinterließ er in über 200 Film-, TV- und Theaterproduktionen seine Spuren. Der Mime wird von seiner Ehefrau Robin Hoye überlebt – mit der er 24 Jahre verheiratet war – sowie von seinen Kinder und Stiefkindern.