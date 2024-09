Tears for Fears kündigen Live-Album und Konzertfilm an

Mit gleich zwei Neuveröffentlichungen wollen Tears for Fears im Jahr 2024 noch aufwarten. Zum einen bringt das britische Duo das Live-Album SONGS FOR A NERVOUS PLANET am 25. Oktober heraus und zum anderen den Kinofilm „Tears For Fears Live (A Tipping Point Film)“. Dessen Premiere soll in weltweit über 1.100 Kinos am 24. und 26. Oktober stattfinden.

Album enthält vier brandneue Songs

SONGS FOR A NERVOUS PLANET wird das erste offizielle Live-Album von Tears for Fears sein und die Auftritte der Band auf ihrer „Tipping Point Tour“ beinhalten. Neben den Live-Aufnahmen sind außerdem vier neue Studiotracks enthalten: „Say Goodbye To Mum And Dad“, „Emily Said“, „Astronaut“ und die gerade veröffentlichte Single „The Girl That I Call Home“.

Das sind die 22 Tracks auf SONGS FOR A NERVOUS PLANET:

Say Goodbye To Mum And Dad

The Girl That I Call Home

Emily Said

Astronaut

No Small Thing

The Tipping Point

Everybody Wants To Rule The World

Secret World

Sowing The Seeds Of Love

Long, Long, Long Time

Break The Man

My Demons

Rivers of Mercy

Mad World

Suffer The Children

Woman In Chains

Bad Man’s Song

Pale Shelter

Break It Down Again

Head Over Heels

Change

Shout

Ein Konzertfilm, der Bühnenqualität bezeugen soll

„Tears For Fears Live (A Tipping Point Film)“ wurde im FirstBank Amphitheater in Franklin, Tennessee, bei einer Zusatzshow der „Tipping Point Tour“ aufgenommen. Über die Entstehung des Films sagt Curt Smith: „Wir haben letztes Jahr beschlossen, die Live-Show zu filmen. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass wir eigentlich eine gute Live-Band sind! Sie sehen ein Duo und denken, es wären zwei Leute mit ein paar Keyboards und einem Haufen Backing-Tapes, und das war’s. Im Laufe der Jahre haben wir uns seit unserer Blütezeit in den Achtzigern enorm verbessert.“

Einen Ausschnitt der Live-Performance gibt es hier:

Wo kann man das Album und die Kinotickets kaufen?

Der Kartenvorverkauf für „Tipping Point Tour“ beginnt am Donnerstag, dem 19. September. Weitere Informationen sind auch hier zu finden.