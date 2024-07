Julia Fox, bekannt für ihre Rolle in „Uncut Gems“ und ihre aufsehenerregende Beziehung mit Kanye West Januar 2022, hat in einem TikTok-Video ihr Coming-out gefeiert.

Das Model reagierte auf ein Video der Komikerin Gracin, die sagte: „Ich liebe es, wenn ich eine Lesbe mit ihrem Freund sehe. Es ist wie ach, du hasst diesen Mann. Du hasst ihn buchstäblich.“ Fox, stets für eine Überraschung gut, antwortete prompt: „Hey, das war ich. Ich war diese Lesbe. Tut mir so leid, Jungs. Wird nicht wieder vorkommen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fans feiern Julia Fox Offenbarung

In einem Interview mit der Komikerin Ziwe enthüllte Julia, dass sie intensiv über ihre Sexualität nachgedacht habe. „Vielleicht hatten meine Ex-Freunde nicht Unrecht, als sie mich als lesbisch bezeichneten und sich darüber beschwerten, dass ich nie Sex mit ihnen haben wollte“, sagte sie. Fox gab auch preis, dass sie seit zwei Jahren enthaltsam lebt und dass es bei ihrem Date mit Kanye West keinen Sex gab. „Es ging nicht wirklich darum“, erklärte sie der „New York Times“.

Die Reaktionen auf ihr TikTok-Video waren überwältigend positiv. Fans zeigten ihre Unterstützung mit Kommentaren wie „Ich freue mich so für dich, als ob du noch ikonischer werden könntest!“ und „Darauf habe ich schon gewartet. Bin so stolz auf dich.“

„Down the Drain“: Memoiren und musikalischer Durchbruch beim Pride-Wochenende

Julia Fox ist weit mehr als nur eine Ex-Freundin von Kanye West. Ihr Leben vor und nach dieser Beziehung war bereits unglaublich, wie sie in ihren kürzlich veröffentlichten Memoiren „Down the Drain“ beschreibt. Die Geschichte ihrer unbeständigen Kindheit zwischen Italien und New York, ihre rebellische Jugend und ihre Erfahrungen mit toxischen Beziehungen und Drogenmissbrauch lassen keinen Platz für Langeweile.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Juni erst setzte Julia Fox beim LadyLand Festival in New York ein modisches und musikalisches Ausrufezeichen. Anlässlich des „New York City Pride“-Wochenendes betrat sie die Bühne in einem schillernden „Decaying Orchid“ Korsett des Designers A’kai Littlejohn und präsentierte ihre Debütsingle, die ebenfalls den Namen „Down the Drain“ trägt, sowie zwei unveröffentlichte Titel.

Ein Vorbild für viele

Fox‘ Aufstieg zur Ikone der Pop-Kultur begann Anfang 2022 mit ihrer kurzen, aber medial intensiv begleiteten Liaison mit Kanye West. Schnell konnte sie sich vom Kanye-West-Stempel lösen und nutzte die Aufmerksamkeit als Sprungbrett. Mit ihren exzentrischen Street-Style-Auftritten und ihrer eigenwilligen Sprechweise eroberte sie das Internet im Sturm. Als alleinerziehende Mutter, die den Männern abgeschworen hat, wurde sie zur Leitfigur.