Justin Timberlakes Verhaftungsvideo veröffentlicht – nach Einigung über Schwärzungen

Das Bodycam-Video von Justin Timberlakes Verhaftung im Jahr 2024 in Sag Harbor, New York, wurde am Freitag veröffentlicht – nachdem der Sänger Schwärzungen im Rahmen eines Vergleichs in seinem Datenschutzstreit gegen die örtliche Polizeibehörde zugestimmt hatte.

Timberlake, 45, war angehalten, einer Reihe von Nüchternheitstests unterzogen und schließlich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss – einem Vergehen (Misdemeanor) – angeklagt worden. Später bekannte er sich eines minderschweren Delikts schuldig: Fahren unter Beeinträchtigung, einer Ordnungswidrigkeit (Infraction).

Das Footage wurde am Freitag vom „Sag Harbor Express“ online veröffentlicht, einem lokalen Medium, das die Herausgabe per Freedom of Information Law (FOIL) – einem US-amerikanischen Informationsfreiheitsgesetz – beantragt hatte. Den Antrag gestellt hatte das Mutterunternehmen The Express News Group.

Nüchternheitstests am Straßenrand

Im Video steht Timberlake bereits neben seinem BMW-SUV am Straßenrand, als ein Beamter die Nüchternheitstests durchführt. „Leute, ich folge nur meinen Freunden zurück zu meinem Haus“, sagt er, seine Aussprache langsam und offenbar verwaschen. „Ich mache nichts. Ich folge nur meinen Freunden zurück zu meinem Haus.“

Die Beamten fordern ihn auf, mit neun Schritten Ferse-an-Zehe eine gerade Linie entlangzugehen. Er hat Mühe, den Anweisungen zu folgen, und tritt von der Linie ab. „Sorry, ich bin ein bisschen nervös“, sagt er, bevor er mehr Schritte macht als verlangt. Ein Beamter ist dabei zu sehen, wie er Notizen macht.

Timberlake hat offensichtlich auch Schwierigkeiten mit einem weiteren Test, bei dem er einen Fuß sechs Zoll vom Boden heben und laut zählen soll. „Sorry, mein Herz rast“, sagt er. „Das sind echt richtig schwere Tests.“ Kurz darauf wird er in Handschellen gelegt und verhaftet.

Datenschutzklage und einstweilige Verfügung

Am 2. März hatte Timberlake einen Antrag eingereicht, um die Veröffentlichung des Footage zu blockieren, und dabei Datenschutzbedenken geltend gemacht. Ein Richter erließ daraufhin eine einstweilige Verfügung.

„Das betreffende Footage zeigt den Antragsteller in einem akut verletzlichen Zustand während einer Begegnung mit den Strafverfolgungsbehörden am Straßenrand und erfasst intime Details seines äußeren Erscheinungsbilds, seiner Haltung, Sprache und seines Verhaltens während der Nüchternheitstests, der anschließenden Verhaftung sowie seiner Inhaftierung in den folgenden mehreren Stunden“, hieß es in dem Antrag, der ROLLING STONE vorlag. „Die öffentliche Verbreitung dieses Footage würde dem persönlichen und beruflichen Ansehen des Antragstellers schweren und nicht wiedergutzumachenden Schaden zufügen.“

Die richterliche Anordnung, die die Veröffentlichung untersagte, wurde am Freitag aufgehoben, nachdem Timberlake und die Behörden von Sag Harbor eine Einigung über die Schwärzungen erzielt hatten. In dem beim Gericht eingereichten Vergleich erklärten Timberlakes Anwälte, das bearbeitete Footage stelle „keinen ungerechtfertigten Eingriff in die Privatsphäre“ dar.

Polizeiliche Schilderungen bestätigt

Das Video deckt sich weitgehend mit den Angaben der Strafverfolgungsbehörden nach der Verhaftung, die sich gegen 0:37 Uhr am 18. Juni 2024 ereignet hatte. Beamte gaben an, er habe an der Kreuzung Madison Street und Jermain Avenue in Sag Harbor ein Stoppschild überfahren und das Fahrzeug über mehrere Blocks nicht auf der rechten Straßenseite gehalten.

„Seine Augen waren blutunterlaufen und glasig, sein Atem roch stark nach Alkohol, er war nicht in der Lage, seine Aufmerksamkeit zu teilen, seine Sprache war verlangsamt, er war unsicher auf den Beinen und schnitt bei allen standardisierten Nüchternheitstests schlecht ab“, schrieben Staatsanwälte in einem Gerichtsschriftsatz, der auf eidesstattlichen Erklärungen von Sag-Harbor-Polizeibeamtem Michael D. Arkinson basierte.

„Seit Beginn dieser Angelegenheit, nach Timberlakes Verhaftung, hat das Village versucht, den Vorgaben des Freedom of Information Law nachzukommen“, erklärte Vincent Toomey, Anwalt des Village of Sag Harbor, am Freitag in einer Stellungnahme. „Wie in jedem Fall, der Akten oder Videoaufnahmen unserer Polizeibehörde betrifft, wird dieses Material gesichtet und geschwärzt, um Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit und der Sicherheit der Beamten sowie des Datenschutzes Rechnung zu tragen. Wir sind erfreut, dass diese Angelegenheit nun beigelegt wurde und das Village seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kann, das Material freizugeben, das gemäß FOIL offenzulegen ist.“