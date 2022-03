PJ Harvey, Amy Winehouse, Madonna, Nina Hagen, Aretha Franklin: Sie alle waren und sind stilprägende Ikonen der Musikgeschichte. Unzählige Künstlerinnen haben sich von ihren einmaligen Können beeinflussen lassen und motiviert gefühlt, selbst zum Mikrofon oder zu einem Instrument zu greifen und so Menschenmassen in ihren Bann zu ziehen. Mit „RS Idols“ machen wir die Bühne frei für Musikerinnen, die wir lieben, schätzen und unheimlich inspirierend finden. Von Leslie Clio bis hin zu Sofia Portanet, ZUSTRA und Finna präsentieren wir euch Mini-Live-Sessions, in denen sie ihre großen Vorbilder covern und legendären Stücken von Julie London und Co. ihren eigenen Twist geben. In der zweiten Runde beschenkte uns Kat Frankie mit einer ganz besonderen Version von PJ Harveys „Send His Love to Me“.

Erfahrt hier, warum PJ Harvey so eine große Inspiration für Kat Frankie ist:

Außerdem wollten wir von der Musikerin wissen, wie sie sich inspirieren lässt – und was wirklich hilft, wenn überall neue Eindrücke auf einen warten, die aber auch im Anschluss richtig verarbeitet werden wollen.

Kat Frankies Message: „Mach’ auch mal dein Handy aus“

Bei „RS Idols“ geht es aber auch darum, zu reflektieren. Und so ein paar Erkenntnisse hat Kat Frankie auch mit uns geteilt.

Kat Frankie rät ihrem jüngerem Ich vor allem: Es ist total okay, manchmal zu Dingen ‚nein‘ zu sagen

Und wenn ihr es bisher nicht getan habt, hört euch ihre grandiose Coverversion von PJ Harvey an.

Kat Frankies Version von PJ Harveys „Send His Love to Me“ – hört hier rein!

