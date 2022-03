PJ Harvey, Amy Winehouse, Madonna, Nina Hagen, Aretha Franklin: Sie alle waren und sind stilprägende Ikonen der Musikgeschichte. Unzählige Künstlerinnen haben sich von ihren einmaligen Können beeinflussen lassen und motiviert gefühlt, selbst zum Mikrofon oder zu einem Instrument zu greifen und so Menschenmassen in ihren Bann zu ziehen. Mit „RS Idols“ machen wir die Bühne frei für Musikerinnen, die wir lieben, schätzen und unheimlich inspirierend finden. Von Leslie Clio bis hin zu Kat Frankie, Finna und ZUSTRA präsentieren wir euch Mini-Live-Sessions, in denen sie ihre großen Vorbilder covern und legendären Stücken von PJ Harvey und Co. ihren eigenen Twist geben.

In der dritten Runde unserer „RS Idols“-Reihe teilt Sofia Portanet ihre grandiose Version von Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“.

Hört hier rein:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rolling Stone Deutschland (@rollingstone_de)

Bleibt dran, um als nächstes zu erfahren, warum sie sich für diesen Song entschieden hat und was sie ihrem jüngeren Ich raten würde.

Zur letzten „RS Idols“-Folge mit Kat Frankie geht’s hier entlang.