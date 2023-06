Kayla Shyx: Wer ist die YouTuberin, die von angeblichen Rammstein-Erfahrungen berichtet?

„Was wirklich auf Rammstein Afterpartys passiert“ — mit diesem Video sorgte die deutsche YouTuberin Kayla Shyx kürzlich für noch mehr Zündstoff in der ohnehin bereits erhitzten Debatte rund um die Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. In dem knapp 37-minütigen Video berichtet Shyx von ihren Erfahrungen mit der viel diskutierten „Row Zero“ – der angeblichen Sex-Rekrutierungsmaschinerie des Musikers. Rund 3,3 Millionen Mal wurde das Video binnen weniger Tage angesehen, Shyx erhält dafür viel Zuspruch. Grund genug, einen Blick auf ihren biografischen Hintergrund zu werfen. Empfehlung der Redaktion Rammstein-Skandal: YouTuberin berichtet von eigenen Row-Zero-Erfahrungen

Kyla Shyx ist eine in Berlin geborene, mittlerweile in Amsterdam lebende Webvideoproduzentin und YouTuberin. Die 21-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Kaya Loska heißt, wurde 2016 als Teil der KIKA-Sendung „Mädchen-WG“ bekannt. Im selben Jahr rief sie ihren YouTube-Kanal ins Leben, der heute auf über 773.000 Abonnenten kommt. Shyx war außerdem in mehreren Kurzfilmen, einer Webserie („Krass Klassenfahrt“) sowie einer Miniserie zu sehen. Sie hatte zudem einen Gastauftritt in einer Folge von „Bibi & Tina — Die Serie“. Außerdem versuchte sie sich als Modedesignerin.

Auf Shyx‘ YouTube-Kanal findet man Videos zu Themen wie „Coachella Outfits 2023 ????“, „Ich bleache meine Augenbrauen“, „Red Flags bei Typen“, „Daddy Issues“ oder „Ihr habt noch keine TikToker gedatet?“. 2022 erlitt sie bei einem Live-Event mit dem bekannten Streamer Montana Black einen Unfall und brach sich beide Arme, was sie ebenfalls in einem Video thematisierte.

Kritik an Kayla Shyx

Seit kurzem muss sich Shyx auch jeder Menge Kritik stellen. Auf Twitter macht ein Screenshot eines Postings der YouTuberin vom 9. Juni 2022 die Runde, in dem sie von einem Beach-House-Konzert berichtet. Darin schreibt sie unter anderem: „Insgesamt dezent anderer Vibe als Rammstein letzte Woche, aber auch schön. Konzerte sind schon was tolles“.

„Anderer Vibe als Rammstein letzte Woche, aber auch schön. Konzerte sind schon was tolles.“ – Kayla Shyx auf Instagram am 09.06.2022#Rammstein #Lindemann pic.twitter.com/1QiTosmcOi — Sven Rützer (@rtzuer) June 7, 2023

Für viele Twitter-User ist dies ein deutlicher Widerspruch zu ihren aktuellen Beschreibungen des Rammstein-Konzerts. „Rammstein war also soo cool? Dachte du bist gerade noch so davon gekommen?“, fragt eine Person. „Rammstein war schön? Dachte der Abend war so schlimm? “, schreibt ein anderer — und urteilt: „Achso und bei deinen Fotos muss man sich nicht wundern, wenn man angesprochen und angemacht wird. Video gesehen und ich glaube dir kein Wort“.

Viele, die Shyx kritisieren, sehen im Posting dieses zweiten Videos einen angeblichen Hinweis darauf, dass Shyx geltungssüchtig sei und lüge. Die meisten aber unterstützen die junge Frau weiterhin. Einer schreibt: „Zum einen macht es die Aussagen die mittlerweile in nicht geringer Menge vorliegen nicht unwahr wenn es noch keine Anzeigen gibt. Des weiteren sind die Argumente die hier vorgebracht werden absolut Schwachsinn. Es spielt absolut keine Rolle wie sich eine Frau gibt“. Oder: „Ich seh in dem Foto viel aber keine Zustimmung zur unwissentlichen Verabreichung von KO-Tropfen und Machtmissbrauch durch Unbekannte.“