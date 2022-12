Kelly Family: Weihnachtsfeier mit Todesfall

Eigentlich sollte es ein besinnliches Treffen mit den Fans in Ostwestfalen werden. Die Weihnachtsfeier der Kelly Family.

Unter dem Titel „One More Happy Christmas“ hatte die wieder formierte Familienband eine Weihnachts-EP veröffentlicht mit zwei neuen Liedern. Das Thema war also bestens vorbereitet für einen schönen Abend in der OWL Arena in Halle/Westfalen.

Doch schon nach dem ersten Song muss die Show unterbrochen werden. Ein Zuschauer kollabierte. Die herbei geeilten Rettungs-Sanitäter konnten nicht mehr helfen. Der Mann verstarb noch im Umfeld der Multifunktions-Halle.

Wie diverse Lokalmedien, darunter das „Westfalen Blatt“ berichten, haben Patricia (53), Joey (49) und Kathy Kelly (59) am 2. Dezember voller Vorfreude unter dem tosenden Jubel der Zuschauer die Bühnen geentert.

Wie das „Westfalen Blatt“ meldet, verstummte die Musik bereits nach zwei Minuten „Aufgrund eines medizinischen Notfalls unter den Zuschauern muss unser Konzert unterbrochen werden“, so die Ansage von Patricia Kelly.

Die Mitglieder der Kelly Family legten ihre Instrumente ab, und Sanitäter vom Roten Kreuz eilten dem Nofallpatienten entgegen. Blitzschnell wurde ein Sichtschutz aufgebaut, auch um übergriffige Handy-Fotos zu unterbinden.

Laut Lokalmedien hat das Notfall-Team etwa eine halbe Stunde mit Wiederbelebungs-Maßnahmen verbracht. Danach wurde die Person abtransportiert.

Für die vielen Zuschauer bange Momente des Wartens; auch für die Band und vor allem für die Begleiter des Mannes. Eine weitere halbe Stunde nach dem Zusammenbruch traten Patricia, Jimmy (51) und John Kelly (55) wieder auf die Bühne. Doch statt irisch-deutsche Weisen gab es eine Schreckens-Nachricht: „Wir beten für den Mann und seine Angehörigen“, so Patricia Kelly.

Es war nicht daran zu denken, das Konzert heiter-besinnlich weiterzuspielen. „Heute können wir keine Party auf der Bühne feiern“, erklärt die Sängerin. „In 50 Jahren auf der Bühne ist uns so etwas noch nie passiert.“

Auf ihrem Instagram-Account äußerte sich die Familienband später: „Wir bitten euch um Verständnis, dass wir das Konzert abgebrochen haben und auch nicht fortsetzen konnten. Unsere Gedanken sind bei dem Verstorbenen und seinen Angehörigen.“

Ein Ersatztermin für die ausgefallene Show ist bislang nicht vorgesehen.

Die Fans der Kelly Family reagieren in den Socials dennoch mit Verständnis. „Es war richtig abzubrechen und damit auch zu zeigen, dass ein Menschenleben wichtiger ist als eine Feier“, schreibt ein Fan unter den Facebook-Beitrag des Veranstalters, „Eine Weihnachtsparty wäre danach geschmacklos gewesen“, heißt es anderswo.