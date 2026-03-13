Kerry King von Slayer: Mein Leben in 10 Metal-Alben

Als Rolling Stone damit begann, die 100 besten Metal-Alben aller Zeiten zusammenzustellen, haben wir einige Künstler gefragt, welche Alben ihnen in diesem Genre am besten gefallen. Nachdem wir die Liste nun veröffentlicht haben, wenden wir uns an weitere Musiker. Um zu erfahren, wie sie „Heavy Metal“ definieren.

Seit 1981 setzen Slayer mit ihren rasanten Tempi und schrägen Riffs Maßstäbe für Thrash und Speed Metal. Nach der Zusammenarbeit mit dem Hip-Hop-Produzenten Rick Rubin entwickelte die Band einen Sound, der mit ihrem 1986 erschienenen Durchbruchsalbum Reign in Blood – Nummer sechs auf Rolling Stones Liste – das Genre revolutionieren sollte. Der Produzent drehte die Lautstärke von Dave Lombardos kompromisslosem Schlagzeugspiel auf. Und entfernte den damals beliebten halligen Hall aus den Gitarren von Kerry King und Jeff Hanneman, sodass die Band wie eine gut geölte Killermaschine klang, während Sänger und Bassist Tom Araya in Songs wie „Angel of Death“, „Criminally Insane“ und ‚Raining Blood‘.

Das Album festigte ihren Platz unter den Big Four des Thrash Metal neben Metallica, Megadeth und Anthrax. Und diesen Ansatz setzten sie 1988 mit dem düstereren ‚ South of Heaven und 1990 mit dem zugänglicheren ‚ Seasons in the Abyss fort. Beide ebenfalls in der Liste des Rolling Stone.

Im Laufe der Jahre spielte oder nahm Kerry King, der maßgeblich für den Sound der Band verantwortlich ist, auch mit Megadeth, den Beastie Boys, Pantera, Rob Zombie und Marilyn Manson auf. Angesichts seiner zahlreichen Referenzen haben wir uns mit ihm getroffen. Um herauszufinden, welche 10 Metal-Alben ihm am besten gefallen.

„Ich habe darüber nachgedacht, eines der Alben von Slayer auszuwählen“, sagt Kerry King. „Ich hätte Reign in Blood nehmen können. Aber dann hätte ich eines der anderen großartigen Alben weglassen müssen. Also habe ich es nicht getan.“ Hier ist seine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge mit seinen Kommentaren, warum es sich um großartige Metal-Alben handelt.

AC/DC, „Highway to Hell“ (1979)

Viele meiner Auswahlen hätten auch ganz anders ausfallen können. Ich liebe „Powerage“. Ich liebe „If You Want Blood You’ve Got It“. Alle frühen Alben von AC/DC sind großartig. Aber „Highway to Hell“ ist nicht nur das letzte Album von Bon Scott, sondern es gibt auch keinen einzigen schlechten Song darauf. Es ist außerdem super, super ausgefeilt. Es hat vielleicht eine etwas dunklere Atmosphäre. „Walk All Over You“ ist ein ziemlich düsterer Song. „Highway to Hell“ ist ein sehr düsterer Song. „Night Prowler“ ist super düster. Vielleicht gefällt es mir deshalb so gut, ich weiß es nicht, aber so vieles daran ist einfach großartig.

Black Sabbath, „Sabotage“ (1975)

Sabotage ist einfach ein sehr heavy Album. Es gibt so viele gute Songs darauf. Als ich diese Alben ausgewählt habe, habe ich diejenigen genommen, die ich unbedingt hören muss, wenn ich trainiere oder Auto fahre. Und Sabotage war meine Wahl für Black Sabbath. Es enthält „Megalomania“, „Symptom of the Universe“, das definitiv Attitüde hat, und „Hole in the Sky“. Und dann ist da noch das Instrumentalstück „Supertzar“. Das liebe ich. Aus irgendeinem Grund packt mich das total.

Exodus, „Bonded by Blood“ (1985)

Als ich diese Liste zusammenstellte, habe ich meine Platten durchgesehen. Ich dachte: „Oh, Exodus.“ Wenn ich eine Platte von Exodus auswählen müsste, die ich für den Rest meines Lebens hören würde, wäre es „Bonded by Blood“. Ich liebe „Shovel Headed Kill Machine“ und „The Atrocity Exhibition“. Aber „Bonded By Blood“ hat einfach großartige Songs. „Strike of the Beast“ ist einer meiner Lieblingssongs von Exodus überhaupt. So sehr, dass wir ihn einmal auf einer Tour live gespielt haben.

Wir haben 1985 mit Exodus und Venom die „Ultimate Revenge“ gemacht. Ich habe nicht viel mit [Sänger Paul] Baloff abgehangen. Ich erinnere mich, dass ich mit Gary Holt und wahrscheinlich Rick Hunolt rumhing. Es war, als wären wir dieselbe Band. Nun, wir waren definitiv düsterer als sie. Aber wir hatten einen sehr ähnlichen Sound, eine sehr ähnliche Präsenz, eine sehr ähnliche Aggressivität. Die Songs basieren auf derselben Struktur. Sie kamen aus der Bay Area. Wir kamen aus L.A. Und wir waren einfach so eine Art Bruder-Bands.

Auf „Bonded by Blood“ gibt es einfach großartige Songs wie „Piranha“, „Bonded by Blood“ und „And Then There Were None“. Das sind alles Hits. Es gibt nichts, was man überspringen könnte. Ich höre mir das ganze Album von Anfang bis Ende an.

Iron Maiden, „The Number of the Beast“ (1982)

Es fiel mir schwer, ein Iron-Maiden-Album auszuwählen. Weil ich die ersten drei gleichermaßen liebe. Ich habe mich für „Number the Beast“ entschieden. Weil das Bruces erstes Album war. Und er auf diesem Album einfach alle anderen in den Schatten gestellt hat. Bruce kam einfach heraus und zerstörte alles, was er für Iron Maiden hielt. Und Iron Maiden war schon vorher großartig. Wie bei meiner Wahl für Judas Priest ist dieses Album das einer Band, die den Sound gefunden hat, der sie durch die Jahrzehnte begleiten wird.

Ich mochte [den ursprünglichen Maiden-Sänger] Paul Di’Anno. Und die Musik war damals punkiger, was mir auch gefällt. Aber Bruce war der Sänger, der sie zu Metal-Königen gemacht hat. Nach seinem Weggang haben sie vielleicht ein bisschen weniger Punk-Elemente eingebracht. Denn „Number of the Beast“ ist eher ein Metal-Album. Aber ich glaube, Bruce war derjenige, der sie verändert hat. Das war einfach Heavy Metal.

Wir haben alle möglichen Songs von diesem Album gecovert. Haben „22 Acacia Avenue“ gespielt. Ich bin mir sicher, dass wir uns auch an „Hallowed Be Thy Name“ versucht haben. Aber das würden wir niemals live spielen. Das ist einfach nicht unser Stil. Wir haben auch „Number of the Beast“ geprobt, aber nie live gespielt.

Und ich mochte „Invader“. Jemand hat mir erzählt, dass [Bassist] Steve Harris diesen Song hasst. Aber ich verstehe das. Denn es gibt ein paar Songs in unserer Geschichte, bei denen ich denke: „Verdammt, ich hasse diesen Song“. Wie zum Beispiel „Desire“, das ich wirklich verabscheue, und „Cleanse the Soul“. Aber als „Invader“ aufkam, dachte ich: „Wow, ich mag ‚Invader‘.“ Und dann habe ich versucht, mir zu überlegen, warum er ihn hassen könnte. Ich verstehe es einfach nicht. Aber er steht ihm nahe, so wie ich meinen Songs nahe stehe, also bitte. Du hast natürlich ein Recht auf deine Meinung, Steve. Du hast ihn geschrieben.

Judas Priest, „Stained Class“ (1978)

Für mich ist es historisch gesehen das kompletteste Judas-Priest-Album. Ich liebe das Intro zu „Stained Class“. Und Rob Halford ist mein Lieblingssänger aller Zeiten. Dicht gefolgt von Ronnie James Dio und Bruce Dickinson. Es gibt Riffs auf allen frühen Alben und auch auf vielen späteren. Aber auf „Stained Class“ haben sie wirklich den „Priest-Sound“ gefunden.

Er hat sich zwar noch ein wenig weiterentwickelt. Aber für mich war er klarer definiert als „Sin After Sin“ und „Sad Wings of Destiny“. Es schien alles besser zusammenzupassen. Wir hatten „Dissident Aggressor“ von „Sin After Sin“ gecovert. Weil es super heavy, aber sehr obskur war. Und nachdem wir das gemacht hatten, dachten viele Leute immer noch, es sei unser eigener Song. Aber auf diesem Album hatten sie dieses Zwei-Gitarren-Ding und es war etwas aufgeräumter. Vielleicht so, wie „Reign in Blood“ zum zukünftigen Sound von Slayer wurde. Seitdem klingen wir im Grunde genommen immer gleich.

Mercyful Fate, „Melissa“ (1983)

Ich hätte fast vergessen, Mercyful Fate zu erwähnen. Ich habe meine Platten durchgesehen und dachte: „Oh Gott, Mercyful Fate.“ Auf „Melissa“ haben Mercyful Fate ihren Sound gefunden. Und so hätte die Band wahrscheinlich bis heute geklungen, wenn sie zusammen geblieben wäre. Die Songs sind großartig geschrieben. Ich liebe das Gitarrenduo Michael Denner und Hank Shermann. Und King Diamond hat einen völlig einzigartigen Gesangsstil, den man entweder liebt oder hasst. Es fällt schwer, an „Melissa“ etwas auszusetzen. Es ist einfach wirklich gut gemacht.

Auf [Slayers] „Hell Awaits“ war definitiv ein Einfluss von Mercyful Fate zu spüren. Das merkt man an den superlangen Songs mit etwa 10.000 Riff-Wechseln. Das war definitiv ein Einfluss von Mercyful Fate. Man hört das auf „Melissa“ in „Into the Coven“ und „Melissa“. Jedes Mal, wenn ich das höre, ist es so ein trauriger Song, dass er mir einen Tag lang nicht aus dem Kopf geht. Ich singe es einfach in meinem Kopf.

Tatsächlich bin ich 2015 beim letzten Mayhem Fest, bei dem wir gespielt haben, mit King Diamond auf die Bühne gegangen und habe „Evil“ bei etwa acht Shows gespielt. Das war ein riesiger Nervenkitzel für mich. Und für King war es auch ein riesiger Nervenkitzel. Ich sehe mich selbst nicht in diesem Zusammenhang. Ich denke eher: „Das ist King Diamond. Was zum Teufel willst du mich auf der Bühne?“

Aber er war total begeistert. Wenn man dem Teenager Kerry gesagt hätte, dass ich eines Tages mit King Diamond auf der Bühne stehen und Mercyful Fate-Songs spielen würde, hätte ich gesagt: „Verpiss dich.“ Obwohl „Melissa“ im selben Jahr wie „Show No Mercy“ von Slayer herauskam, gab es bereits frühere Veröffentlichungen. Ich hatte die EP von Mercyful Fate –, sodass sie in meinen Augen größer waren als wir. Und ich war noch ein Teenager, also sehr leicht zu beeindrucken. Es fiel mir sehr leicht, mich an einen Helden zu klammern.

Metallica, „Master of Puppets“ (1986)

Ich war mir nicht unsicher, ob ich ein Metallica-Album für diese Liste auswählen sollte. Aber es war auch keine übereilte Entscheidung. Metallica ist eine großartige Band. Sie verdienen es, auf dieser Liste zu stehen. Also dachte ich: „Welches Album würde ich von allen Alben auflegen, wenn ich zum Beispiel trainiere?“ Das wäre „Puppets“, weil einer meiner Lieblingssongs von Metallica – wahrscheinlich sogar mein Lieblingssong von Metallica – auf diesem Album ist. Und zwar „Damage Inc.“, der beste Song, den sie je geschrieben haben. Das sagt ein Hardcore-Thrash-Fan. Damit könnte ich die Aufnahme in die Liste rechtfertigen.

Wenn man Metallica als Thrash betrachtet, und das waren sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, würde ich sagen, dass sie die erste Thrash-Band waren. Sie waren etablierter als wir. Ich erinnere mich, dass ich sie früh in Orange County gesehen habe. In einem Laden namens Woodstock, in dem wir später oft hingingen.

Jeff und ich gingen dorthin, um Hausaufgaben zu machen, zu sehen, welche Bands gerade angesagt waren. Und was so los war. Wir hörten von Metallica und sie spielten nah genug bei uns, dass wir hingingen. Und alles, woran ich mich noch erinnere, ist, wie David Mustaine spielte. Und diese verrückten Soli riss, ohne auch nur auf seine Hände zu schauen. Ich dachte: „Der Typ rockt verdammt noch mal. Er ist großartig. Er war ein großes Talent.“ Leider haben seine Dämonen ihn überwältigt und er musste einen anderen Weg einschlagen.

Auf „Master of Puppets“ gibt es allerdings großartige Stücke. Ich liebe „Battery“ und „Master of Puppets“. Für meinen Geschmack ist das Album etwas zu lang. Slayer macht keine epischen Songs, weil ich davon schnell müde werde. Aber dieses Album enthält eine Milliarde großartiger Songs.

Ozzy Osbourne, „Diary of a Madman“ (1981)

Es fiel mir schwer, mich zwischen „Blizzard of Ozz“ und „Diary of a Madman“ zu entscheiden. Und eigentlich hätte ich alles mit [Gitarrist] Zakk Wylde nehmen können. Denn er ist ein Superstar. Das erste Soloalbum von Ozzy [„Blizzard“] war großartig. Es war der erste Vorgeschmack auf [Gitarrist] Randy Rhoads. Aber „Diary“ schien nicht so stark vom Keyboard beeinflusst zu sein. Mit „Over the Mountain“ als ersten Song auf dem Album kam es mir heavier vor. Der Song ist verdammt heavy. Als er herauskam, dachte ich: „Das ist cool.“ Und der Song „Diary of a Madman“ ist mit seinem Intro einfach so gruselig. Er geht unter die Haut. Und „Believer“ – verdammt, das ist ein großartiger Song.

Ich habe Randy live mit Ozzy bei Randys letztem Silvesterkonzert gesehen. Ich glaube, das war in Long Beach. Es war großartig. Ich freute mich darauf, ihn die nächsten 20, 30 Jahre zu sehen. Aber dazu kam es nicht. Zum Glück habe ich mich zu diesem Konzert entschlossen und bin hingegangen. Denn das ist eine Erinnerung, die nicht viele Menschen haben. Er spielte so mühelos. Wenn man ihn nur beobachtet, sieht man, dass er ein Naturtalent ist. Er ließ Schwieriges leicht aussehen.

Rainbow, „Long Live Rock ‚n‘ Roll“ (1978)

Ronnie James Dio ist – leider muss ich sagen „war“ – ein großartiger Sänger. Ich habe ihn nie mit Rainbow gesehen. Aber als ich ihn mit Black Sabbath sah, war er einfach ein Naturtalent. Es war, als würde man die Platte hören. So gut war er. Und ich habe kürzlich eine große Ritchie-Blackmore-Renaissance durchlebt. Er hat einige großartige Sachen geschrieben und bekommt nicht die Anerkennung, die er verdient. Ich liebe „Rising“ und „Stargazer“. Aber für mich ist „Long Live Rock ‚n‘ Roll“ das beste Album, Song für Song. Da sind großartige Sachen drauf. Das Zeug ist einfach heavy.

Es sind etwa sechs oder sieben Songs drauf. Und der einzige, den ich mir wirklich nicht anhöre, ist der letzte. Also „Kill the King“, „Long Live Rock ‚n‘ Roll“, „The Shed“, „Gates of Babylon“. Mein Gott, das ist einer der coolsten Songs aller Zeiten.

Was Blackmore angeht, liebe ich Deep Purple. Und ich liebe Rainbow, bis Dio ausgestiegen ist. Und er mit Graham Bonnet und Joe Lynn Turner wirklich versucht hat, den Pop-Weg einzuschlagen. Da gibt es ein paar großartige Songs. Aber das ist nicht das, was ich an Rainbow mag. Ich würde seine Arbeit bei Deep Purple als Einfluss auf den Thrash bezeichnen. Es war schwer, kein Deep-Purple-Album für diese Liste auszuwählen. Wenn ich es getan hätte, hätte ich mich wahrscheinlich für „Machine Head“ entschieden.

Bei „Highway Star“ schien es, als wäre Ritchie mehr daran interessiert gewesen, schnellere Rhythmen zu spielen als Sabbath. Ich glaube, Sabbath hat ziemlich lange gebraucht, um auch nur annähernd so schnell zu werden. Ich würde sagen, das geschah wahrscheinlich in der Dio-Ära mit „Neon Knights“ und ähnlichen Songs. Das ist für mich thrashig, aber Blackmore war schon lange davor. Und wir haben „Highway Star“ gecovert. Das ist wahrscheinlich der einzige Song, den wir historisch gesehen bei den meisten Shows gespielt haben. Weil es ein großartiger Song ist.

Aber wenn ich ein Blackmore-Album auswählen müsste, hätte „Long Live Rock ’n‘ Roll“ für mich die meisten guten Songs drauf.

Venom, „Black Metal“ (1982)

In den frühen Achtzigern war es ganz anders als heute, Musik zu entdecken. Man musste warten, bis [Fanzines] wie „Metal Forces“ und „Kerrang“ ihre Importmagazine hierher schickten. Und dann las man über Bands, über die hierzulande niemand berichtete. Heute, mit dem Internet, ist das Wissen überall verfügbar. Deshalb war es für mich sehr wichtig, in die kleinen Plattenläden zu gehen. Um zu sehen, wann die Magazine erschienen, und sie zu kaufen, um zu sehen, was los war. Die Bilder, die sie von Venom veröffentlichten, waren wie: „Das ist der Hammer, Mann.“ Wenn man sie sich heute ansieht, sind sie irgendwie kitschig und lächerlich. Aber damals, als beeindruckbarer Teenager, dachte ich: „Schau dir diese verdammten Typen an.“

Slayer sahen anfangs aus wie Venom. Wir waren leicht zu beeindrucken und auf der Suche nach uns selbst. Wir waren wahrscheinlich eine Mischung aus Venom und Mercyful Fate. Vielleicht ein bisschen Priest, vielleicht ein bisschen Punk. Das war unsere Herkunft.

Ich habe mich für „Black Metal“ entschieden, weil ich finde, dass Venom mit der Zeit besser geworden sind. Sie waren die beste beschissene Band aller Zeiten. Aber auf „Black Metal“ konnte man hören, dass sie besser wurden. Es gibt großartige Songs darauf. Ich erinnere mich, dass sie zwischen den Alben EPs herausgebracht haben, und daraus stammt „Bloodlust“. Jetzt ist „Bloodlust“ auf der Remaster-Version von Black Metal. Und der Song ist besser geworden. Sie sind heavy. Ich weiß nicht, ob man es so nennen würde. Ich würde es nicht als Thrash bezeichnen, aber definitiv schnellerer Metal. Scheiße, es ist „Black Metal“. Sie haben den Begriff geprägt.