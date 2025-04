Metallica bringen am 13. Juni eine umfassend überarbeitete Neuauflage ihres sechsten Studioalbums „Load“ heraus. Die remasterte Version erscheint über Blackened Recordings in mehreren physischen und digitalen Formaten, darunter Vinyl, CD, Kassette und als Atmos Spatial Audio.

Im Fokus steht das „Load (Remastered) Limited Edition Deluxe Box Set“. Die Box enthält neben dem neu gemasterten Originalalbum einige bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus der Produktions- und Tourphase von 1995 bis 1997. Dazu zählen Demos, Rough Mixes, Live-Mitschnitte und Archivmaterial.

Vorbestellbare Inhalte und Formate

Mit der Vorbestellung der Deluxe-Box erhalten Käufer sofortigen Zugang zu mehreren Tracks, darunter:

Until It Sleeps (Remastered)

Until It Sleeps (Herman Melville Mix)

F.O.B.D. (Rough Chorus Vocal Idea Mix)

Until It Sleeps (Live at Slim’s, San Francisco, 1996)

Neben der limitierten Deluxe-Edition wird „Load“ (Remastered) auch als 2LP (180 g Vinyl), Standard-CD, Kassette, Expanded 3CD und Digital-Version veröffentlicht. Die erweiterte Version von „The Outlaw Torn“ erscheint erstmals vollständig, nachdem sie 1996 aus Kapazitätsgründen gekürzt wurde.

Inhalt der Deluxe-Box

Die Box enthält:

Das remasterte „Load“-Album auf 180-g-Vinyl

Eine Mama Said-Picture-Disc

Loadapalooza ‘96: 3LP-Mitschnitt vom Lollapalooza-Auftritt in Irvine, CA

15 CDs mit Studio- und Live-Aufnahmen, Riffs, Raritäten, B-Seiten

4 DVDs mit Archivmaterial, Behind-the-Scenes-Videos, TV- und Radioauftritten

Memorabilien wie Tourposter, Patches, Songtexte, Plektrenset und ein 128-seitiges Buch

Historischer Kontext

Load wurde ursprünglich am 4. Juni 1996 veröffentlicht und war das zweite Metallica-Album, das Platz 1 der Billboard 200 erreichte. Die Produktion erfolgte im The Plant Studio in Sausalito, Kalifornien. Zwei der Singles, „Until It Sleeps“ und „King Nothing“, sind heute wieder regelmäßig Teil der M72 World Tour der Band.