Ex-AC/DC: Dave Evans – „Rock ist menschlich, Metal zu künstlich“

Dave Evans war in den 70ern für zwei Songs der Sänger von AC/DC. Unlängst gab er während eines Interviews mit dem mexikanischen Sender „Rock 111“ an, dass Rockmusik nicht mehr gehört wird, „weil sie nicht mehr im Radio gespielt wird“.

„Wenn man Rock vorgespielt bekommt, mag man ihn auch“

Gerade daran erklärte er sich, warum Rockmusik nicht mehr populär ist: „Wenn die Leute sie also nicht hören, wie können sie sie dann mögen? Wenn man es ihnen vorspielt, lieben sie es.“

In einem Interview aus den 70ern machte er auch schon seine Nähe zu Rock’n’Roll deutlich:

Dave Evans in den 70ern über Rock’n’Roll

Außerdem kam der 71-Jährige auf Verträge in der Musikbranche zu sprechen. Denn ihm zufolge wurden in der Musikindustrie seit Jahrzehnten keine Rockbands mehr unter Vertrag genommen: „Die letzte Rockband, die von einem Major-Label unter Vertrag genommen wurde, ist etwa 20 Jahre her.“

„Metal ist Bullshit“

Im Laufe des Interviews grenzte der Australier Rockmusik von Metal und zeitgenössischer Musik ab, wie folgt: Während Rockmusik menschlich ist, ist Metal für ihn künstlich: „Rock’n’Roll ist eine Haltung – eine echte Haltung, keine vorgetäuschte. Metal ist eine vorgetäuschte Haltung – sie stehen da oben und machen ‚Rahrahrahrahrah‘ – das ist Bullshit. Sie stehen da oben und malen sich das Gesicht an. ‚Yeahyeah‘. Und sie gehen nach Hause zu ihren Müttern: ‚Mama, was gibt‘s zum Abendessen?‘. Aber Rock’n’Roll ist echt.“

„Moderne Musik ist klinisch und unmenschlich“

Bei zeitgenössischer Musik machte der Sänger den Unterschied zwischen menschlich und klinisch auf: „Eine Menge [moderner] Musik ist ziemlich klinisch – sie ist sehr klinisch. Wenn man sich heute Bands wie Led Zeppelin und Free anhört, dann spürt man was. Man fühlt‘s wirklich. Die Musik von heute ist für mich langweilig, weil es keine Menschlichkeit gibt. Es gibt keine Menschlichkeit in dieser Musik … Sie mag clever und geschickt sein, und [sie mögen] alle Akkorde spielen und all das Zeug, aber es gibt kein Gefühl.“

Auf seinem Instagram-Account postete er am heutigen Dienstag, 22. April, seinen neuen Song „Guitarman“:

Dave Evans singt und spielt „Guitarman“

„Im Rock’n’Roll ist allein schon in einer Note Gefühl“

Besonders die Männer, die viele Töne auf einmal spielen, sind für Dave Evans keine echten Musiker: „Und diese Typen, die all das [eifrig schreddernde] Zeug machen, da ist überhaupt keine Menschlichkeit drin. Das ist einfach nur eine Tatsache. Wie [Carlos] Santana – er spielt eine Note… Das ist die Menschlichkeit in der Musik – Nicht [viele Noten mit hoher Geschwindigkeit spielen]. Das ist es, was man zu Hause tun sollte, damit man eine Melodie spielen kann.“