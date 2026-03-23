Kevin Bacon gibt zu, dass er zu viel mansplaint. Seine Familie stimmt zu

Es gibt Familientreffen – und dann gibt es das: die ganze Sippe zusammentrommeln, um einen Low-Budget-Horrorfilm zu drehen, der von [in Notizen blättert] einer Familie handelt, die zusammenkommt, um einen Low-Budget-Horrorfilm zu drehen. Genau das haben Co-Regisseur Kevin Bacon und Kyra Sedgwick letztes Jahr mit ihren Kindern gemacht – Schauspielerin Sosie Bacon („Smile“) und Musiker und Komponist Travis Bacon. Das Ergebnis trägt den naheliegenden Titel „Family Movie“ und war eine der meisterwarteten und lautesten Premieren beim diesjährigen SXSW.

Wie der frühere Star aus „Footloose“ erklärte, als der gesamte Clan im ROLLING-STONE-Studio beim Austiner Festival vorbeischaute: „Family Movie“ dreht sich um einen Filmemacher, der vor allem für schnelle, billige und ausgeflippte Horrorproduktionen bekannt ist – man stelle sich Roger Corman mit einem noch knapperen Budget vor. Seine Frau, gespielt von Sedgwick, ist seine langjährige Hauptdarstellerin; Sosie und Travis spielen die Kinder des fiktiven Regisseurs, die beide an seinem neuesten Dreh im ländlichen Texas mitwirken. „Dieser Typ liebt Filme, und er liebt seine Familie“, sagte Kevin über seine Figur, „und es ist seine letzte Chance, einen mit den Kindern zu machen. Dann taucht eine Leiche am Set auf – und von da an läuft alles aus dem Ruder.“

Die Idee entstand während der Pandemie, als Kevin und Kyra zusammen festsaßen und die Decke auf den Kopf fiel. Daraus wurde die Frage: Was wäre, wenn wir Filme nur noch zu Hause drehen könnten, mit dem, was uns zur Verfügung steht? Das Paar übergab das Konzept dann dem Drehbuchautor Dan Beers zur Ausarbeitung, beschloss, gemeinsam Regie zu führen, und überredete schließlich die Kinder mitzumachen. Wie meta wurde das Ganze also wirklich?

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Leben imitiert Kunst

„Es war echt“, sagte Sosie. „Es war so was von HAM. Und es gibt eine Szene, in der meine Figur mitten im Familiendreh ein Angebot für eine TV-Serie bekommt und überlegt, ob sie es annehmen soll oder nicht – und dann, mitten in unserem Dreh, bekam ich ein Angebot für einen Film, für den ich früher hätte abreisen müssen. Ich dachte: ‚Verarscht ihr mich gerade?‘ Ich hab’s nicht gemacht, aber es war von Tag eins an definitiv Leben, das die Kunst imitiert.“

Und wie war es mit Grenzen am Set? „Ich sag’s, wie es ist“, meinte Kevin. „Ich neige dazu, ein bisschen… ich kann einfach nicht anders, als ein bisschen herrisch zu sein…“

„Oh, ich bin so stolz auf dich!“ rief Sedgwick aus.

„Ich werde herrisch, und ich erkläre Frauen die Welt…“, fuhr ihr Mann fort.

Mansplaining in der Familie

„Da haben wir’s!“ sagte Travis, während Sosie nickte.

„Ich steh dazu, weißt du?“ gab Bacon zu. „Und es fängt immer mit drei Wörtern an: ‚Also, die Sache ist…’“

Neben diesen Geständnissen sprach die Crew darüber, wie es ist, einen Film zu drehen, der für die ganze Familie Spaß macht – zumindest für die, die ihn dreht –, warum Menschen Horrorfilme lieben und was passiert, wenn man die eigenen Eltern bei einer simulierten Sexszene auf der Leinwand zusehen muss. (Letzteres ist offenbar bei Weitem nicht so schlimm, wie es klingt!)

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Das vollständige Interview

Das vollständige Interview der Bacons im ROLLING-STONE-Studio gibt es auf dem YouTube-Kanal des ROLLING STONE – oder einfach oben auf Play drücken.