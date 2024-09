Scarlett Johansson, Maya Hawke & Co.: Diese 10 Schauspieler singen auch

Dass Hollywood-Stars in ihrer „Freizeit“ gerne mal Musik machen, ist allseits bekannt. Auch, wenn die eine oder andere Ausnahme mal zu Hintergrund-Instrumenten wie dem E-Bass greift, zieht es die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler dann doch ins Rampenlicht – gemeint ist das Gesangsmikrofon. Zehn dieser Schauspieler, die auch ausgezeichnet singen können, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Keanu Reeves & Co.: Diese sechs Hollywoodstars sind leidenschaftliche Bassisten

Keanu Reeves & Co.: Diese sechs Hollywoodstars sind leidenschaftliche Bassisten

ScarJo ist nicht nur eine der bekanntesten Schauspielerinnen unserer Zeit, sondern auch leidenschaftliche Musikerin. Auf ihrem Debütalbum als Sängerin widmete sie sich 2008 den Songs von Tom Waits. Nach „Anywhere I Lay My Head“ legte sie 2009 mit der LP „Break Up“ nach, zwei weitere EPs folgten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Kevin Bacon NBC – NBCU Photo Bank via Getty Images

5 Kevin Bacon

Kevin Bacon greift in seiner Freizeit gerne mal zur Gitarre und singt ein paar Songs. Oft besteht das Publikum dabei aus Stalltieren – wer Genaueres wissen möchte, schaut am besten bei Bacons Instagram-Kanal vorbei. Bacon macht aber mehr als Stallmusik: Gemeinsam mit seinem Bruder Michael veröffentlichte er unter The Bacon Brothers sechs Alben.