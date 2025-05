Kim Kardashian sagt im Prozess um den Raubüberfall in Paris aus: „Ich dachte wirklich, ich würde sterben.“

Kim Kardashian erschien am Dienstagmorgen, dem 13. Mai, vor einem französischen Gericht , um von dem schrecklichen bewaffneten Raubüberfall zu berichten, den sie 2016 in einem Hotel in Paris erlebt hatte. „Ich war fest davon überzeugt, dass ich sterben würde“, sagte sie laut BBC in ihrer Zeugenaussage.

Aussage über die Nacht des 3. Oktober 2016

Kardashian wurde am 3. Oktober 2016 mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt. Wobei die mutmaßlichen Täter Schmuck im Wert von über 6 Millionen Dollar erbeuteten. Nun haben die französischen Behörden zehn Personen, neun Männer und eine Frau, im Zusammenhang mit dem Raubüberfall angeklagt.

Mutmaßliche Täter und der Fall der „Opa-Räuber“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Täter einer erfahrenen kriminellen Bande angehören. Viele der Verdächtigen sind zwischen 60 und 70 Jahre alt. Weshalb die französische Presse ihnen den Spitznamen „les papys braqueurs“ (die Opa-Räuber) gegeben hat.

Im Zeugenstand sagte Kardashian aus, dass sie, als sie zum ersten Mal die Schritte der Räuber hörte, die die Treppe zum Hotelzimmer hinaufstiegen, dachte, es seien ihre Schwester Kourtney und eine Freundin, die von einem Abendausflug zurückkehrten. Schließlich wurde die Tür zu ihrem Zimmer aufgerissen. Kardashian sagte, zwei Männer seien hereingekommen. „Gekleidet wie Polizisten“. Sie sagte, sie hätten den Nachtportier des Hotels mitgebracht, der mit Handschellen gefesselt war.

Der Ablauf des bewaffneten Überfalls

Als sie hereinkamen, fragten die Räuber laut Kardashian immer wieder nach einem Ring. Offenbar in Bezug auf einen Diamanten im Wert von etwa 4 Millionen Dollar, den ihr ihr damaliger Ehemann Kanye West geschenkt hatte. Kardashian sagte jedoch, sie sei „so geschockt“ gewesen, dass sie dachte, es könnte sich um einen Terroranschlag handeln.

Gewaltandrohung und Moment der Todesangst

„Ehrlich gesagt gab es zu dieser Zeit viele Terroranschläge auf der Welt. Und meine Freunde und ich hatten darüber gesprochen“, sagte Kardashian. „Ich habe nicht verstanden, was vor sich ging. Und ich habe nicht verstanden, dass es um meinen Schmuck ging. Obwohl sie ausdrücklich nach meinem Ring gefragt haben.“

Gefesselt, geknebelt und eingesperrt im Badezimmer

Schließlich, so Kardashian, fand einer der Räuber den Ring neben ihrem Bett. Während ein anderer beim Durchwühlen ihrer Sachen eine Schmuckschatulle entdeckte. Als Kardashian nach ihrem Handy griff, um ihren Bodyguard zu alarmieren, sagte sie, jemand habe ihr das Handy weggenommen. Sie vom Bett gezogen. Und sie den Flur entlang gezogen, während sie nach weiterem Schmuck suchten. Sie sagte, einer der Männer habe ihr eine Waffe in den Rücken gehalten. Sie habe überlegt zu fliehen, bevor ihr klar wurde, dass sie „einfach tun sollte, was sie sagen“.

Laut Kardashian warfen die Räuber sie schließlich zurück auf das Bett und fesselten ihre Hände mit Kabelbindern. Sie erinnerte sich, dass sie dem Nachtportier gesagt hatte: „Bitte übersetzen Sie [den Räubern], dass ich Babys habe und nach Hause muss.“

Befreiung von Kabelbindern und Klebeband

Die ganze Zeit über, so Kardashian, habe sie nur einen Bademantel getragen. Und sie erinnere sich, dass sie gedacht habe, dies sei ‚der Moment, in dem er mich vergewaltigen wird‘. Der Mann fesselte jedoch ihre Füße, klebte ihr den Mund zu und sperrte sie im Badezimmer ein.

Rückkehr zur Stylistin und Entfernung der Fußfesseln

Nach ein paar Minuten, so Kardashian, hörten die Geräusche im anderen Zimmer auf und sie begann, sich zu befreien. Es gelang ihr, die Kabelbinder von ihren Handgelenken und das Klebeband von ihrem Mund zu entfernen. Fann verließ sie das Badezimmer auf der Suche nach ihrer Stylistin Simone Harouche, die unten geschlafen und sich während des Überfalls im Badezimmer eingeschlossen hatte. Harouche half Kardashian, die Fesseln an ihren Füßen zu entfernen.

Die psychologischen Folgen für Kim Kardashian

Gegen Ende ihrer Aussage sprach Kardashian über die langfristigen Auswirkungen des Raubüberfalls. Sie sagte, sie habe eine „Phobie davor, auszugehen“ entwickelt. Damit niemand „mich sieht und weiß, dass mein Haus leer ist“. Sie fügte hinzu: „Ich kann nachts nicht einmal schlafen, wenn ich weiß, dass nicht mehrere Sicherheitsleute da sind.“

Vergebungsworte an den geständigen Haupttäter – trotz Trauma

Kardashian wandte sich sogar an einen der Angeklagten, Aomar Ait Khedache, der die Beteiligung an dem Raubüberfall gestanden und Kardashian nach seiner Verhaftung 2017 einen Brief geschickt hatte. „Ich weiß den Brief auf jeden Fall zu schätzen“, sagte sie. „Ich weiß ihn zu schätzen. Ich vergebe Ihnen. Aber das ändert nichts an den Emotionen, den Gefühlen und dem Trauma. Und daran, wie sich mein Leben verändert hat.“