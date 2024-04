Auf Taylor Swifts neuem Doppel-Album „The Tortured Poets Department“ hat die Musikerin einige Promi-Anspielungen versteckt. Darunter ist mit „thanK you aIMee“ auch ein Seitenhieb in Richtung Kim Kardashian zu hören. Jetzt gibt es eine Meldung dazu, was die Unternehmerin und Influencerin über den Track denkt.

Streiterei zwischen Kardashian und Swift seit 2016

Auf Kardashian war Swift ab 2016 nicht mehr gut zu sprechen, nachdem ihr Ex-Mann, Ye (Kanye West), seinen Song „Famous“ mit Lyrics über die Sängerin herausbrachte. Kardashian zeichnete damals ein Telefonat zwischen den beiden Musiker:innen auf, in welchem Ye sich die Erlaubnis von Swift für den Track holen wollte und veröffentlichte eben dieses Gespräch. Der tatsächlichen Songzeile „I feel like me and Taylor might still have sex/ Why? I made that bitch famous“ hätte die Künstlerin jedoch nie zugestimmt, so Taylor Swifts Aussage.

Ihre Gefühle gegenüber der Medienpersönlichkeit teilte sie nun in ihrem neuen Song „thanK you aIMee“, der von einem gemeinen Schulmädchen, was andere mobbt, handelt. „Die ganze Zeit, in der du mich geschlagen hast, habe ich etwas aufgebaut / Und ich kann dir nicht verzeihen, wie ich mich wegen dir gefühlt habe“, singt die Künstlerin in dem Lied.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Sie ist darüber hinweg“

Nachdem Kardashian im Zuge der Song-Veröffentlichung mehr als 100.000 Follower:innen bei Instagram verlor, bringt jetzt eine anonyme Quelle aus Kardashians Umfeld ihre Meinung zu Swifts Anspielungen im Song zum Ausdruck. Die 43-Jährige habe wohl langsam genug von der Streiterei. Die Quelle berichtete „People“ konkret: „Sie ist darüber hinweg und findet, dass Taylor weitermachen sollte“. Die Influencerin „versteht nicht, warum [Swift] immer wieder darauf herumreitet“, so die Aussage. „Es ist buchstäblich Jahre her.“